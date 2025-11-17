Tuyển Lào chưa phải đối thủ xứng tầm của đội tuyển Việt Nam 17/11/2025 06:39

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đã sớm có mặt tại Viêng Chăn để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận lượt về trước chủ nhà Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Sau 5 ngày tập trung tại Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển Việt Nam lên đường sang Lào từ sớm với lực lượng giữ nguyên so với danh sách 23 cầu thủ ban đầu, trong đó gồm sự góp mặt đáng chú ý của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào ngày 19-11 trong khi Malaysia đụng độ Nepal.

Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên trên đất Lào

Ngay khi đặt chân đến Viêng Chăn, các tuyển thủ Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Lào vào chiều 16-11, mở đầu chuỗi ba ngày chuẩn bị chuyên sâu trước giờ bóng lăn. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm hoàn thiện những điểm còn thiếu sót, đặc biệt là khả năng dứt điểm, yếu tố mà HLV Kim Sang-sik đánh giá vẫn chưa đạt yêu cầu sau hai trận thắng Nepal vừa qua.

Đáng chú ý Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển quốc gia sau gần một năm điều trị chấn thương, đang thể hiện một tinh thần đầy lạc quan. Trong các buổi tập, chân sút nhập tịch gốc Brazil thường xuyên “nuốt” trọn giáo án với năng lượng mạnh mẽ và thái độ tích cực, cho thấy khát khao được thi đấu trong màu áo đội tuyển.

Cao Pendant Quang Vinh tự tin cùng đồng đội trong chuyến làm khách Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Ở thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai bảng F với 9 điểm và hiệu số +4. Tuyển Malaysia dẫn đầu bảng với 12 điểm cùng hiệu số vượt trội (+12). Theo điều lệ, chỉ đội đầu bảng mới chắc suất tới vòng chung kết Asian Cup 2027, vì vậy cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang-sik không quá rộng mở. Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không thay đổi: chiến đấu hết mình từng trận để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Chính vì thế, trận gặp Lào sắp tới, tuyển Việt Nam không chỉ đặt nặng nhiệm vụ giành 3 điểm mà còn hướng tới một chiến thắng cách biệt nhằm cải thiện hiệu số.

Trong trận lượt đi tổ chức trên sân Gò Đậu hồi tháng 3-2025, tuyển Việt Nam từng thắng Lào 5-0 nhờ các pha lập công của Châu Ngọc Quang, Hai Long, Quang Hải và cú đúp của Văn Vĩ. Tỷ số đậm cho thấy sự vượt trội rõ rệt về trình độ và khả năng kiểm soát thế trận của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Điều này cũng tạo động lực để toàn đội tiếp tục hướng tới màn tái đấu với tinh thần quyết tâm cao trên đất Lào ở cuộc tái đấu.

Ưu thế lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik

Trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 giữa chủ nhà Lào và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 19-11 trên sân vận động quốc gia Lào. Đây là trận đấu bản lề của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc đua giành quyền đến vòng chung kết.

Các tuyển thủ Việt Nam từng thắng đậm Lào 5-0 ở trận lượt đi. Ảnh: CCT.

Ông thầy người Hàn Quốc từng chia sẻ các học trò có khả năng tạo ra nhiều cơ hội ở hai trận thắng Nepal nhưng khả năng tận dụng vẫn chưa thật sự tốt, đôi khi còn có dấu hiệu nôn nóng trong những pha xử lý cuối. Trong đợt tập trung này, ông nhấn mạnh việc sẽ tiếp tục điều chỉnh để cải thiện hiệu quả dứt điểm của các cầu thủ.

Điểm đặc biệt ở trận tái đấu Lào thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông quốc tế chính là cuộc chạm trán thú vị của hai nhà cầm quân người Hàn Quốc: chủ nhà Lào dưới thời Hyeok-jun Ha, còn tuyển Việt Nam dưới tay Kim Sang-sik. Sự tương đồng về triết lý huấn luyện tạo nên một điểm nhấn chiến thuật cho trận cầu này.

Xét về phong độ, tuyển Việt Nam đang có màn trình diễn ấn tượng trong năm 2025 với sáu chiến thắng trong bảy trận gần nhất, đồng thời từng vượt qua Lào 5-0 ở trận lượt đi. Trái lại, đội tuyển Lào trải qua hành trình đầy chật vật khi để thủng lưới tới 14 bàn sau bốn trận tại bảng F và mới chỉ có duy nhất một chiến thắng.

Chủ nhà Lào không phải là đối thủ lớn của đội khách Việt Nam. Ảnh: CCT.

Sau màn gây bất ngờ trước Nepal với tỷ số 2-1, tuyển Lào lại trở nên mong manh hơn khi thua Sri Lanka rồi tiếp tục thất bại trong cả hai lần đối đầu Malaysia, tổng cộng để lọt lưới tám bàn (1-5 và 0-3). Dù sở hữu đội hình trẻ có tiềm năng bùng nổ trong một số thời điểm, họ vẫn gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ có lối chơi tốc độ và tổ chức tốt.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam sau trận thua đậm Malaysia 0-4 đã nhanh chóng xốc lại tinh thần bằng hai trận thắng trước Nepal (1-0 và 3-1) để tiếp tục bám đuổi đối thủ dẫn đầu. Khả năng làm chủ trung tuyến, tổ chức pressing và kết nối giữa các tuyến của tuyển Việt Nam dần trở thành điểm mạnh nổi bật. Ngoại trừ cú sảy chân trước Malaysia, bóng đá Việt Nam trong năm qua đã xây dựng được chuỗi trận thành công dựa trên phẩm chất thi đấu kỷ luật và sự hiệu quả trong những thời khắc quan trọng.

Chính những yếu tố này khiến trận gặp Lào được kỳ vọng là thời cơ cho tuyển Việt Nam khẳng định bản lĩnh và duy trì hy vọng cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng. Dù thách thức lớn vẫn đang chờ phía trước, tinh thần của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại Viêng Chăn cho thấy họ không từ bỏ mục tiêu giành vé góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027.