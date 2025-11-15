Thể thao Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng ở SEA Games 33 15/11/2025 06:39

(PLO)- Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và hướng đến một kỳ SEA Games 33 thành công trọn vẹn.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương vừa chủ trì buổi làm việc với đại diện các bộ môn nhằm kiểm tra toàn diện quá trình chuẩn bị chuyên môn của các đội tuyển thể thao quốc gia trước thềm SEA Games 33. Đây là dịp để đánh giá khả năng cạnh tranh huy chương của từng đội và hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Các đối thủ chính của Thể thao Việt Nam

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Singapore đều đang đầu tư mạnh mẽ vào thể thao thành tích cao. Họ chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường nguồn lực tài chính và tạo điều kiện tập luyện tối ưu cho vận động viên. Trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thể thao Việt Nam dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng các vận động viên luôn nỗ lực bền bỉ với tinh thần cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo là điều rất đáng trân trọng.

SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan và nước chủ nhà có nhiều điều chỉnh trong chương trình thi đấu, bao gồm việc cắt giảm hoặc thay đổi một số môn và nội dung mà Việt Nam vốn là thế mạnh. Điều này khiến mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu toàn đoàn như tại SEA Games 31 và 32 trở nên thách thức hơn nhiều.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương nhận định Thể thao Việt Nam hoàn toàn có khả năng duy trì tốp đầu Đông Nam Á. Ảnh: CTDTT.

Tuy vậy, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tin rằng với nội lực hiện có, phong độ ổn định của nhiều vận động viên đỉnh cao và sự tiếp nối mạnh mẽ của thế hệ trẻ, thể thao Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu huy chương đã đề ra. Ông kêu gọi các đội tuyển giữ vững niềm tin, thi đấu quyết tâm và thể hiện tinh thần vượt khó trong từng nội dung.

Phó Cục trưởng Cục TDTT, ông Nguyễn Hồng Minh, khẳng định toàn ngành sẽ tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Ông yêu cầu các bộ môn và ban huấn luyện tiếp tục bám sát kế hoạch đã thống nhất nhưng đồng thời phải đảm bảo vận động viên không chịu áp lực quá lớn. Theo ông, chỉ khi có tâm lý thoải mái và môi trường tập luyện ổn định thì vận động viên mới có thể tự tin tỏa sáng và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sẵn sàng cho SEA Games 33

Theo báo cáo của các bộ môn, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 đã gần hoàn tất. Nhiều đội tuyển đang tập huấn tại nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, trong khi những đội tập luyện trong nước cũng đang bước vào giai đoạn chạy nước rút, hoàn thiện kỹ chiến thuật. Tất cả đều hướng đến sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài lớn nhất khu vực.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, SEA Games năm nay dự báo sẽ cực kỳ căng thẳng khi Thái Lan đặt mục tiêu giành lại ngôi nhất toàn đoàn. Một số quốc gia khác như Indonesia và Philippines cũng đầu tư mạnh về lực lượng và đề ra chỉ tiêu cao. Trong khi đó, Việt Nam bị cắt giảm một số môn thế mạnh nên khả năng cạnh tranh sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các bộ môn phải phân tích đối thủ thật kỹ, đánh giá đúng năng lực của đội tuyển và mạnh dạn đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu huy chương nếu thấy có khả năng đạt thành tích cao hơn.

Một số bộ môn đã đưa ra những con số rất cụ thể. Môn Điền kinh dù đang trong quá trình trẻ hóa nhưng đặt mục tiêu giành tối thiểu 12 HCV. Môn Đua thuyền, sau kết quả khả quan tại các giải quốc tế gần đây, đã quyết định tăng chỉ tiêu lên từ 7 đến 8 HCV. Riêng bóng đá Việt Nam sẽ tham dự cả bốn nội dung gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ, với mục tiêu cả bốn đội tuyển đều góp mặt ở trận chung kết.

Nguyễn Thị Oanh và Điền kinh Việt Nam đưa ra chỉ tiêu giành ít nhất 12 huy chương vàng tại SEA Games 33.

Theo thông tin mới cập nhật, nước chủ nhà Thái Lan dự kiến gia tăng lực lượng từ 1.300 đến 1.500 vận động viên tranh tài với mục tiêu giành 200 HCV để đứng đầu bảng tổng sắp. Indonesia cũng đặt tham vọng lớn khi chuẩn bị đưa 1.000 vận động viên đến thi đấu, đặt mục tiêu 92 HCV và phấn đấu vị trí thứ hai. Đây đều là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam trong cuộc đua duy trì vị thế tốp đầu khu vực. Bên cạnh đó, Philippines dự kiến tham dự với khoảng 1.000 thành viên còn Singapore là khoảng 800 người.

Để đảm bảo các đội tuyển có điều kiện tốt nhất, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu Cục TDTT và các trung tâm huấn luyện phải bám sát giáo án chuyên môn, tạo điều kiện tối đa về dinh dưỡng, y tế, phục hồi cho vận động viên. Ông cũng đề nghị các bộ môn rà soát kỹ lưỡng lực lượng tham dự SEA Games, tránh lãng phí và ưu tiên những vận động viên có khả năng tranh chấp huy chương, đồng thời chú trọng đào tạo lực lượng trẻ hướng đến Asian Games 2026 và Olympic 2028.