VTV 'chơi đẹp' phát miễn phí 4 giải đấu lớn châu Âu 13/11/2025 18:59

Từ tháng 11-2025, khán giả cả nước sẽ được theo dõi các giải lớn châu Âu như Serie A (Ý), Ligue 1 (Pháp), UEFA Europa League và UEFA Conference League trên sóng truyền hình quốc gia hoàn toàn miễn phí.

Lễ công bố được tổ chức tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, với sự hiện diện của lãnh đạo Trung tâm THVN tại TP.HCM, đại diện VTVcab, các đơn vị truyền thông đối tác cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên thể thao và nhiều gương mặt KOLs quen thuộc. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác giữa VTV9 và VTVcab, nhằm tận dụng tối đa ưu thế về bản quyền, sản xuất nội dung thể thao và hệ thống truyền dẫn của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ thỏa thuận này, VTV9 trở thành kênh truyền hình quốc gia duy nhất hiện nay phát sóng quảng bá miễn phí các giải bóng đá châu Âu lớn. Đây được xem là bước cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận của khán giả Việt Nam đối với những trận cầu đỉnh cao, đặc biệt là những người chưa có điều kiện sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền của VTVcab. Với sự xuất hiện của các giải đấu lớn trên sóng VTV9, người xem ở mọi vùng miền đều có cơ hội thưởng thức bóng đá chất lượng cao thuận tiện và toàn diện hơn.

Nội dung các buổi tường thuật và bình luận các giải đấu lớn châu Âu định hướng theo phong cách “phương Nam” đặc trưng: gần gũi, trẻ trung, sinh động.

Dự kiến thời gian tới, mỗi tuần VTV9 sẽ phát sóng một trận đấu thuộc Serie A hoặc Ligue 1 ở những khung giờ phù hợp. Riêng hai giải cúp châu Âu - UEFA Europa League và UEFA Conference League - sẽ được tường thuật trực tiếp vào các khung giờ quen thuộc như 22 giờ 30, 0 giờ 45 và 3 giờ, theo giờ Việt Nam. Trận đấu đầu tiên trong gói bản quyền mới sẽ lên sóng VTV9 lúc 21 giờ, ngày 22-11-2025, khi Udinese tiếp đón Bologna trong khuôn khổ vòng 12 Serie A.

Bên cạnh việc phát sóng miễn phí trên VTV9, toàn bộ các trận đấu cũng sẽ được trình chiếu trọn vẹn trên hệ thống kênh thể thao của VTVcab như ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sport+ và ON Golf, cũng như trên ứng dụng VTVprime, giúp người hâm mộ có nhiều lựa chọn theo dõi linh hoạt.

Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, Trung tâm THVN tại TP.HCM còn đầu tư sản xuất chuỗi chương trình kèm theo như bình luận trước và giữa trận, minigame tương tác cùng các chuyên mục hậu trường thể thao. Nội dung được định hướng theo phong cách “phương Nam” đặc trưng: gần gũi, trẻ trung, sinh động,… nhằm tạo nên trải nghiệm mới mẻ, khác biệt cho khán giả. Những chương trình này không chỉ đơn thuần là phân tích chuyên môn mà còn là “không gian văn hóa” để người xem hòa mình vào bầu không khí bóng đá rộn ràng, kết nối với nhau thông qua đam mê chung.

VTV9 và VTVcab mang bóng đá châu Âu miễn phí đến gần hơn với người hâm mộ.

Theo đại diện đơn vị sản xuất, việc tăng cường tần suất các chương trình thể thao tương tác cũng là cơ hội để khán giả tham gia sâu hơn, không chỉ xem mà còn dự đoán kết quả, bình luận trực tiếp, tạo ra sự tương tác hai chiều đầy hứng khởi. Điều này góp phần khẳng định vai trò của VTV9 với tư cách kênh truyền hình quốc gia tại khu vực phía Nam, luôn gắn bó với đời sống tinh thần của người dân và mang đến những giá trị giải trí tích cực.

Giám đốc VTV9 Từ Lương cho biết hơn 80% nội dung bình luận và tương tác sẽ sử dụng giọng miền Nam để tạo cảm giác gần gũi cho khán giả trong khu vực. Ông nhấn mạnh rằng việc bắt tay cùng VTVcab để phát sóng các giải đấu châu Âu là bước chuẩn bị cần thiết nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khán giả trong thời gian tới, không chỉ ở mảng thể thao mà còn trong lĩnh vực giải trí nói chung. Ông chia sẻ niềm vui lớn nhất của mình là việc mở rộng được tệp khán giả, đặc biệt là những người trước đây chưa có cơ hội tiếp cận truyền hình trả tiền.

Sự hợp tác giữa VTV9 và VTVcab mang bóng đá châu Âu đến gần hơn với người xem và thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và khẳng định vị thế của truyền hình quốc gia trong bối cảnh thói quen giải trí của công chúng liên tục thay đổi. Với chiến lược rõ ràng và hướng đi bền vững, VTV9 kỳ vọng mang đến cho khán giả những mùa bóng đầy cảm xúc, đậm dấu ấn riêng và luôn đồng hành cùng niềm đam mê thể thao của người Việt.