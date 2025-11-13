Thêm một cầu thủ Malaysia nhận cú sốc lớn sau lệnh trừng phạt của FIFA 13/11/2025 11:19

(PLO)- CLB America de Cali của Colombia đã chính thức chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado, cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Malaysia, sau khi FIFA ban hành án kỷ luật cấm anh tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm.

Quyết định thanh lý hợp đồng với Holgado vừa được CLB của anh đưa ra, ngay sau khi America de Cali nhận thông báo chính thức từ FIFA liên quan đến vụ làm giả giấy tờ có liên quan tới Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Cũng cần biết Holgado chính là một trong bốn tác giả ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở trận chủ nhà Malaysia thắng đậm 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

Trước đó, FAM đã nộp đơn kháng cáo nhằm đảo ngược phán quyết của Ủy ban Kỷ luật FIFA. Tuy nhiên, Ủy ban Kháng cáo đã bác đơn và giữ nguyên toàn bộ mức phạt đã đưa ra vào đầu tháng này. Theo thông báo của FIFA, FAM phải đóng 350.000 CHF, trong khi bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, mỗi người phải chịu lệnh cấm thi đấu một năm và nộp phạt 2.000 CHF, do vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật FIFA về hành vi làm giả tài liệu.

Ngay sau khi án phạt được giữ nguyên, America de Cali bắt đầu tiến trình thanh lý hợp đồng với Rodrigo Holgado dù hợp đồng vẫn còn thời hạn hơn một năm. Theo trang ElDeportivo.com.co của Colombia, thủ tục chấm dứt hợp đồng của Holgado đã được hoàn tất. Đáng chú ý, anh vẫn sẽ nhận đầy đủ tiền lương theo thỏa thuận ban đầu, phản ánh tinh thần hợp tác và đồng thuận giữa đội bóng và đại diện của cầu thủ.

Holgado của tuyển Malaysia từng ghi bàn vào lưới đội khách Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Không chỉ có Holgado, đồng đội của anh tại đội tuyển Malaysia là trung vệ Facundo Garces cũng rơi vào tình thế tương tự. Sau khi FIFA xác nhận mức án cấm thi đấu một năm, đội bóng chủ quản của Garces, vốn kỳ vọng anh sẽ là nhân tố chủ lực trong mùa giải mới, cũng đã quyết định chấm dứt hợp đồng.

Dù quá trình thanh lý hợp đồng diễn ra kín đáo hơn so với vụ của Holgado, các nguồn tin địa phương xác nhận rằng Garces sẽ rời đội và vẫn được chi trả đủ các khoản tài chính theo hợp đồng hiện hành, tương tự cách America de Cali giải quyết với Holgado. Cả hai trường hợp đều được xử lý theo hướng hòa giải, nhằm tránh bất kỳ tranh chấp pháp lý nào phát sinh. Theo các luật sư, cả hai đều không thể trở lại đội tuyển Malaysia nếu kháng cáo của FAM lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bị bác bỏ.

Bóng đá Malaysia đang chịu nhiều thiệt thòi sau lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: CCT.

Về phía Holgado, sau khi chia tay America de Cali và chịu lệnh cấm từ FIFA, anh không được phép thi đấu hay tập luyện cùng bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào. Tiền đạo 29 tuổi buộc phải duy trì phong độ bằng chế độ tập luyện cá nhân cho đến khi án phạt kết thúc vào tháng 9 năm sau. Tình cảnh này cũng tương tự Facundo Garces, người sẽ phải tự tập duy trì thể lực trong suốt thời gian bị đình chỉ.

Việc hai cầu thủ trụ cột của đội tuyển Malaysia lần lượt bị các CLB của mình thanh lý hợp đồng là tổn thất lớn cho sự nghiệp của họ. Dù vậy, cả Holgado lẫn Garces đều chấp nhận thực tế và chuẩn bị đối mặt với giai đoạn khó khăn trước khi chỉ có thể trở lại sân cỏ vào năm sau.