Nguyễn Xuân Son và “cái duyên” trước tuyển Lào 12/11/2025 14:29

(PLO)-Nguyễn Xuân Son trở lại sau hơn 11 tháng dưỡng thương từ đêm vinh quang nhưng nghiệt ngã 5-1-2025 trên sân Rajamangala.

Nguyễn Xuân Son đã trở lại đội tuyển Việt Nam và lần này chuẩn cho trận gặp tuyển Lào trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Nguyễn Xuân Son như có “cái duyên” gì đó với tuyển Lào chăng? Nguyễn Xuân Son từng cùng đội tuyển Việt Nam sang Lào để đá lượt trận đầu bảng B AFF Cup 2024. Khi đó, Nguyễn Xuân Son chỉ được HLV Kim Sang-sik cho đi cùng và không thể thi đấu vì anh chưa đủ 5 năm ở Việt Nam để có thể ra sân.

Trở lại tuyển Việt Nam,Nguyễn Xuân Son tập rất hăng hiện nay. Ảnh:VFF

Lần đó, tuyển Việt Nam thi đấu đầy khó khăn trước đội chủ nhà Lào kiên cường. Hiệp 1 tuyển Việt Nam không thể chọc thủng lưới tuyển Lào. Ống kính truyền hình “zoom” vào gương mặt buồn thiu, tay chống cằm của Nguyễn Xuân Son trên khán đài.

Vài ngày sau, tức vào ngày 20-12, Nguyễn Xuân Son tròn 5 năm ở Việt Nam và đủ điều kiện ra sân. Trận đầu tiên Nguyễn Xuân Son khoác áo tuyển Việt Nam trên sân Việt Trì. Như một năng lượng tích tụ khi làm khán giả trên sân quốc gia Lào, Son thi đấu bùng nổ trước tuyển Myanmar.

Đá với Lào,HLV Kim Sang-sik có lẽ không cần "dao mổ trâu đem giết gà". Ảnh:CTP

Trong chiến thắng 5-0 trước Myanmar tại Việt Trì ở lượt trận thứ hai bảng B, AFF Cup 2024, Son ghi 2 bàn cùng hai kiến tạo. Cuối giải, tuyển Việt Nam vô địch, Nguyễn Xuân Son giành cả hai danh hiệu cá nhân Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Một giải đấu đầy ý nghĩa với Son bởi đó cũng là lần duy nhất tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan cả chung kết lượt đi và về AFF Cup, thắng ngay tại chảo lửa Rajamangala. Tuy nhiên bi kịch cũng đến với Son vào đêm 5-1-2025 ở chung kết lượt về ấy. Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cực nặng, được đưa đến bệnh viện khẩn cấp khi trận đấu còn chưa kết thúc và anh phải nằm viện xem đồng đội ăn mừng ngôi vô địch.

Bây giờ, trước khi tuyển Việt gặp tuyển Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik lại gọi Nguyễn Xuân Son lên tuyển và nhất định anh sẽ lại có mặt trong chuyến đến Lào để đá lượt trận thứ năm vào tối 19-11 tới đây.

Kể từ cái đêm Nguyễn Xuân Son bị gãy chân ở chung kết lượt về ngày 5-1-2025 ấy đến nay là đúng 11,5 tháng. Trong thời gian đó, Nguyễn Xuân Son dưỡng thương, tập luyện theo chế độ khắt khe để sớm quay lại bóng đá. Và nay thì Son đã trở lại.

Có thể HLV Kim Sang-sik cũng chưa tung Son ra trong trận làm khách với Lào ngày 19-11 tới bởi cũng có phần mạo hiểm. Nguyễn Xuân Son cần tập với bóng, tập đối kháng với đồng đội thêm một thời gian nữa mới có thể tự tin hoàn toàn. Nguyễn Xuân Son ra sân thi đấu vào ngày 19-11 là rất mạo hiểm.

Sau lượt trận thứ 5, đến ngày 31-3-2026 lượt trận cuối vòng loại mới diễn ra nên Son rất cần thời gian tập đối kháng cùng đồng đội sẽ an toàn hơn là thi đấu quốc tế.

Với Nguyễn Xuân Son và đội tuyển Lào... cứ như có điều gì đó “nguyện nhau”. Có thể một lần nữa, Son lại ngồi trên khán đài xem tuyển Việt Nam đấu với tuyển Lào.