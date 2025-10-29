HLV Kim Sang-sik ‘chạy show’ với hai đội tuyển Việt Nam 29/10/2025 12:34

(PLO)- Trong tháng 11-2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào giai đoạn sôi động khi cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U-22 Việt Nam cùng hội quân để chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế quan trọng.

Đợt tập trung dịp FIFA Days có ý nghĩa đặc biệt, vừa giúp HLV Kim Sang-sik hoàn thiện lối chơi của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu tiếp theo ở vòng loại Asian Cup 2027, vừa tạo cơ hội cho U-22 Việt Nam rèn giũa lực lượng và chiến thuật trước thềm SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung từ ngày 10 đến 19-11. Sau khi hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đến Việt Trì (Phú Thọ) tập luyện từ ngày 11 đến 14-11, trước khi sang Lào vào ngày 15-11 để thi đấu lượt trận thứ 5 của vòng loại cuối Asian Cup 2027. Cuộc đối đầu với đội tuyển Lào sẽ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố vị trí trong bảng F, hướng đến mục tiêu giành vé dự vòng chung kết.

Với tinh thần quyết tâm và đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, HLV Kim Sang-sik kỳ vọng toàn đội sẽ thể hiện được phong độ tốt nhất trong chuyến làm khách này. Cũng cần biết ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu hồi cuối tháng 3, đội tuyển Việt Nam từng thắng đậm Lào 5-0.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều ưu thế hơn trong trận tái đấu Lào trên sân khách ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Vừa chăm lo cho tuyển quốc gia, ông thầy người Hàn Quốc cũng có giai đoạn “chạy show” chuẩn bị cho các tuyển thủ trẻ. Theo đó, đội tuyển U-22 Việt Nam có hai giai đoạn tập huấn liên tiếp nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. Ở đợt tập huấn thứ tư diễn ra từ ngày 10 đến 19-11, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc. Đây là giải đấu có tính cạnh tranh cao với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh trong khu vực châu Á như U-22 Trung Quốc, U-22 Uzbekistan và U-22 Hàn Quốc.

Dự kiến HLV Kim Sang-sik sẽ triệu tập khoảng 26 cầu thủ, tập trung chủ yếu vào những gương mặt từng góp mặt trong các đợt tập trung trước đó cùng một số nhân tố mới nổi bật tại V-League và giải hạng Nhất.

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào đợt tập huấn thứ năm từ ngày 23-11 đến 19-12-2025. Đây là giai đoạn tổng duyệt cuối cùng trước khi tham dự SEA Games 33. Trong thời gian này, đội sẽ đóng quân tại Vũng Tàu từ ngày 23 đến 29-11 để rèn thể lực và chiến thuật, sau đó trở về TP.HCM trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 2-12. Toàn đội đặt mục tiêu đạt trạng thái phong độ cao nhất trước khi bước vào giải đấu lớn nhất khu vực.

Các tuyển thủ trẻ U-22 Việt Nam có chuyến du đấu tại Trung Quốc trước khi tham dự SEA Games 33 với mục tiêu giành huy chương vàng. Ảnh: CCT.

SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan với 10 đội tuyển bóng đá nam tham dự, được chia thành ba bảng: bảng A và bảng B có ba đội, bảng C gồm bốn đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ba đội nhất bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Theo kết quả bốc thăm, U-22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U-22 Malaysia và U-22 Lào. Với vị thế là một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng, đội bóng của HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng để tiến sâu tại giải.

Vòng bảng SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 12-12, bán kết vào ngày 15-12 và các trận tranh huy chương diễn ra ngày 18-12. Ba sân vận động được lựa chọn tổ chức giải gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary (Chiang Mai), trong đó Rajamangala là nơi diễn ra hai trận bán kết và chung kết.

Ở vòng bảng, U-22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U-22 Lào vào ngày 5-12 và U-22 Malaysia vào ngày 11-12, cả hai trận đều tổ chức tại sân 700th Anniversary, Chiang Mai. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển U-22 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu chinh phục đỉnh cao khu vực, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á.