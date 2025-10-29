Ngôi sao của Inter Milan Martinez tông chết cụ ông 81 tuổi 29/10/2025 12:06

Ngôi sao của Inter Milan Josep Martinez, thủ môn lựa chọn thứ hai của Inter Milan, đang lái xe đến buổi tập vào thứ Ba (giờ Ý) thì đâm phải cụ ông 81 tuổi, người được cho là đã gặp vấn đề về sức khỏe ngay trước khi xảy ra va chạm.

Thủ môn Josep Martinez của Inter Milan đã tông chết một cụ ông 81 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm trên đường đi tập luyện. Có thông tin cho rằng cụ ông đã lên cơn đau tim ngay trước khi xảy ra va chạm, khiến ông không thể tránh khỏi dòng xe cộ đang lao tới.

Các báo cáo từ truyền thông Ý cho biết Martinez, 27 tuổi, đang lái xe đến sân tập vào sáng thứ Ba thì tông vào một người đàn ông ngồi xe lăn điện lúc 9 giờ 40 sáng. Vụ việc xảy ra trên đường Via Bergamo ở Fenegro, tỉnh Como, gần khu phức hợp huấn luyện Appiano Gentile của Inter Milan.

Martinez, người không bị thương nhưng bị sốc nặng sau vụ va chạm, được cho là đã ngay lập tức dừng lại và sơ cứu cho cụ ông. Đáng buồn thay, người đàn ông lớn tuổi đã tử vong tại hiện trường, mặc dù xe cứu thương và trực thăng đã đến nhanh chóng.

Ngôi sao của Inter Milan Martinez tông chết cụ ông 81 tuổi. ẢNH: EPA

Cảnh sát Ý đang tiến hành điều tra. Trước tin tức này, Inter Milan đã hủy buổi họp báo của HLV Cristian Chivu, dự kiến ​​diễn ra lúc 13 giờ chiều. Đội bóng khổng lồ của Ý sẽ đấu với Fiorentina tại San Siro tại Serie A vào thứ tư (2 giờ 45 rạng sáng mai 30-10, giờ Việt Nam). Martinez hiện là thủ môn số hai của Inter Milan và đã ngồi dự bị trong trận thua 3-1 trước Napoli hôm thứ Bảy tuần trước.

Kể từ khi gia nhập Inter Milan từ Genoa vào năm 2024, thủ môn người Tây Ban Nha đã có 12 lần ra sân cho CLB. Martinez trưởng thành từ lò đào tạo Las Palmas sau thời gian gắn bó với lò đào tạo La Masia lừng danh của Barcelona.

Cầu thủ 27 tuổi này chuyển đến RB Leipzig vào năm 2020 trước khi ký hợp đồng với Genoa hai năm sau đó. Martinez đã chơi hai trận trong mùa giải này, trận đầu tiên là chiến thắng 2-1 trên sân nhà của Inter Milan trước Sassuolo, trước khi giành chiến thắng 2-0 trên sân khách trước Cagliari.

Martinez cũng đã chơi 90 phút trong trận giao hữu gần đây của Inter Milan với Atletico Madrid trong kỳ nghỉ quốc tế. Trận đấu được tổ chức tại Libya. Martinez dự kiến ​​sẽ được điền tên vào danh sách dự bị cho trận đấu với Fiorentina, nhưng chưa rõ cầu thủ, CLB hay ban lãnh đạo sẽ có hành động gì. Thủ môn dự bị khác của Inter, Raffaele Di Gennaro, phải nghỉ thi đấu một tháng do phẫu thuật gãy xương.

Sau trận đấu với Fiorentina, đội bóng của Chivu - hiện đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Serie A - sẽ tiếp đón Hellas Verona trên sân khách vào Chủ nhật. Inter Milan sau đó sẽ tiếp đón đối thủ đến từ Kazakhstan là Kairat Almaty tại Champions League vào thứ Tư tuần sau, trước khi tiếp đón Lazio trong trận đấu cuối cùng trước thềm các trận đấu quốc tế vào tháng 11.