Bellingham ra quyết định về việc gia nhập MU 28/10/2025 13:10

(PLO)- Jobe Bellingham ra quyết định về việc gia nhập MU giữa lúc anh có mâu thuẫn với đội bóng chủ quản Borussia Dortmund.

Tương lai của Jobe Bellingham tại Borussia Dortmund vẫn chưa chắc chắn sau khởi đầu khó khăn, nhưng tiền vệ người Anh này không có ý định rời Dortmund để gia nhập MU theo dạng cho mượn khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Jobe Bellingham không hứng thú với việc chuyển đến Manchester United. Manchester United đang cân nhắc một hợp đồng cho mượn tiềm năng cho ngôi sao của Borussia Dortmund vào tháng giêng.

Jobe Bellingham, em trai của siêu sao tuyển Anh và Real Madrid Jude Bellingham, đã gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống sau khi chuyển từ Sunderland sang Dortmund vào mùa hè. Anh chỉ có hai lần ra sân cho đội bóng khổng lồ của Đức, và bị cho ngồi dự bị trong chiến thắng trên sân nhà trước Koln cuối tuần trước.

Jobe Bellingham đành phải chấp nhận một lần xuất hiện thoáng qua vào cuối trận. Nhưng bất chấp sự thất vọng, Bellingham được cho là sẽ từ chối gia nhập MU trong tương lai gần, bởi vì đội bóng của Ruben Amorim không được tham dự Champions League mùa này.

Nếu rời Dortmund, cầu thủ 20 tuổi này sẽ muốn gia nhập một CLB có thể mang đến cho anh những trận đấu ở đẳng cấp cao nhất tại cúp châu Âu. Và tin tức này có thể khiến MU tăng cường sự quan tâm đến ngôi sao Conor Gallagher của đội tuyển Anh và Atletico Madrid.

Jobe Bellingham không muốn gia nhập MU vào tháng 1 sang năm. ẢNH: EPA

Gallagher chưa đá chính trận nào cho đội của HLV Diego Simeone kể từ tháng 9 và biết rằng anh cần được đá chính thường xuyên để tăng cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Anh của Thomas Tuchel tham dự World Cup 2026.

Trong khi đó, Jobe Bellingham được ca ngợi là một trong những bản hợp đồng bom tấn của Borussia Dortmund khi anh gia nhập đội bóng của Đức với mức phí chuyển nhượng 27 triệu bảng vào tháng 7, nhưng đã không ghi được bàn nào sau 12 lần ra sân.

Tệ hơn nữa, căng thẳng ngày càng gia tăng ngoài sân cỏ giữa cha của Bellingham, Mark Bellingham, và giám đốc thể thao của Dortmund, Sebastian Kehl. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn vào đầu mùa giải, khi cha của anh em nhà Bellingham, cựu tiền đạo nghiệp dư và trung sĩ cảnh sát đã nghỉ hưu, phản đối việc con trai mình bị HLV trưởng Niko Kovac của Borussia Dortmund thay ra giữa hiệp trong trận ra mắt Bundesliga.

Quyết định này đã khiến Mark Bellingham tức giận, người đã chờ đợi trong đường hầm sau tiếng còi mãn cuộc để phản đối các thành viên trong ban lãnh đạo Borussia Dortmund. Mâu thuẫn này đã dẫn đến nhiều suy đoán về tương lai của Jobe Bellingham.