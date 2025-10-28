5 trận tiếp theo của Arsenal, Man City và Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League 28/10/2025 06:29

(PLO)- 5 trận đấu tiếp theo của Arsenal, Man City và Liverpool khi Pháo thủ mở rộng khoảng cách lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.

Arsenal đang dẫn trước Manchester City sáu điểm và hơn Liverpool bảy điểm trong cuộc đua vô địch Premier League. Cuối tuần qua là một tuần quan trọng đối với hy vọng giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2004 của Arsenal. Pháo thủ đã giành chiến thắng căng thẳng 1-0 trên sân nhà trước Crystal Palace, và kết quả này càng ngọt ngào hơn khi họ biết Man City thua với tỷ số tương tự trên sân khách trước Aston Villa.

Eberechi Eze đã ghi bàn thắng duy nhất cho Pháo thủ vào lưới đội bóng cũ của anh. Một trận giữ sạch lưới nữa đồng nghĩa với việc Arsenal vẫn chỉ để thủng lưới ba lần trong cả mùa giải và đang trên đà lập kỷ lục phòng ngự tốt nhất từ ​​trước đến nay trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Erling Haaland của Man City phải dừng lại chuỗi ghi bàn của mình tại Villa Park. Matty Cash ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng thứ tư liên tiếp cho Aston Villa tại Premier League và khiến Man City kết thúc tuần thi đấu ngoài top bốn sau chiến thắng của Tottenham trước Everton.

Cả Arsenal và Man City đều bước vào vòng 9 Premier League với niềm tin rằng họ có cơ hội vàng để giành lợi thế trước nhà đương kim vô địch Liverpool. Đội bóng của Arne Slot đã nhận thất bại thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh sau trận thua 3-2 trước Brentford.

Arsenal đang dẫn đầu trong cuộc đua vô địch Premier League. ẢNH: EPA

Năm trận đấu tiếp theo có thể sẽ quyết định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Dưới đây là những gì Arsenal, Man City và Liverpool sẽ phải trải qua trong khoảng thời gian này.

Arsenal vững vàng trong cuộc đua vô địch Premier League

Arsenal: Burnley (sân khách), Sunderland (sân khách), Tottenham Hotspur (sân nhà), Chelsea (sân khách), Brentford (sân nhà).

Arsenal khởi đầu tháng 11 với hai trận sân khách liên tiếp gặp các đội bóng mới lên hạng. Cả hai trận đấu này đều không dễ dàng, đặc biệt là khi Sunderland đang gây ấn tượng mạnh ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại Premier League.

Thành tích của Pháo thủ trong các trận derby London với Tottenham ít nhất cũng rất ấn tượng, nhưng điều đó sẽ được kiểm chứng trong những tuần tới. Arsenal sẽ có trận derby Bắc London đầy khó khăn sau kỳ nghỉ quốc tế, trước khi đoàn quân của Mikel Arteta khép lại tháng 11 trên sân khách trước Chelsea và khởi đầu tháng tiếp theo trên sân nhà trước Brentford, đội bóng đã chứng minh mình không thể bị đánh giá thấp sau khi xuất sắc đánh bại Liverpool.

Ngoài Ngoại hạng Anh, Arsenal cũng sẽ bận rộn ở Carabao Cup và Champions League, với cuộc chạm trán Bayern Munich giữa hai trận đấu gặp Spurs và Chelsea.

Man City

2. Man City: Bournemouth (sân nhà), Liverpool (sân nhà), Newcastle (sân khách), Leeds (sân nhà), Fulham (sân khách)

Đoàn quân của Pep Guardiola đang tụt lại so với Arsenal. ẢNH: EPA

Hai trận đấu tiếp theo của Man City sẽ là cuộc đối đầu với đối thủ cạnh tranh cho vị trí trong top bốn, với Bournemouth đang đứng thứ hai khi họ chuẩn bị chào đón đoàn quân của Pep Guardiola đến bờ biển phía Nam. Tiếp theo Man City sẽ đối đầu với Liverpool vào ngày 9-11, với việc cả hai đội đều hy vọng sẽ trở lại với phong độ tốt nhất khi trận đấu diễn ra.

Man City hiếm khi có một trận dễ dàng khi làm khách đến Newcastle, nhưng Arsenal từng giành trọn ba điểm trên sân St James' Park và đoàn quân của Pep Guardiola cũng hi vọng làm nên điều đó. Leeds trên sân nhà và Fulham trên sân khách là những trận đấu đơn giản nhất trong năm trận đấu của Man City nếu chỉ xét trên bảng xếp hạng. Man City hy vọng sẽ lặp lại chiến thắng tại Craven Cottage mà họ từng làm được vào ngày cuối cùng của mùa giải trước.

Giữa tất cả những điều đó, Man City cũng có những thử thách ở các giải đấu cúp. Man City sẽ có hai trận đấu ở Champions League trong tháng tới đều diễn ra trên sân nhà trước các đối thủ Đức là Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen.

Liverpool

3. Liverpool: Aston Villa (sân nhà), Manchester City (sân khách), Nottingham Forest (sân nhà), West Ham (sân khách), Sunderland (sân nhà)

Liverpool đã thua 4 trận liên tiếp tại Premier League

Liverpool sẽ có khởi đầu khó khăn trong loạt 5 trận, trước khi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Đối thủ đầu tiên của Liverpool là Aston Villa đã thắng bốn trận gần nhất tại Premier League, trong khi Man City sẽ rất quyết tâm bước vào trận đấu với Liverpool ngay trước kỳ nghỉ quốc tế.

Đội bóng của Arne Slot sẽ tự tin vào cơ hội của mình trong hai trận đấu sau đó, ngay cả khi Nottingham Forest và West Ham. Liverpool hy vọng Sunderland sẽ chững lại sau khởi đầu nhanh chóng trước khi họ đến Anfield.

Tại Champions League, Liverpool sẽ gặp Real Madrid ngay trước khi đối đầu với Man City. Đây là thời điểm không lý tưởng cho một thử thách lớn như vậy. Trận đấu tiếp theo tại châu Âu của Liverpool là cuộc tiếp đón ​​PSV Eindhoven đến sân Anfield.