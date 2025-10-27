Amorim ca ngợi thần đồng của MU 27/10/2025 13:39

MU tin rằng họ đang sở hữu một ngôi sao tương lai trong tay khi tài năng trẻ 15 tuổi JJ Gabriel đã được đào tạo cùng đội một của "quỷ đỏ". Và HLV Ruben Amorim của MU đã hết lời ca ngợi thần đồng của MU - JJ Gabriel.

Gabriel, 15 tuổi, đã tập luyện cùng đội một của MU trong tuần này và được coi là một trong những tài năng được đánh giá cao nhất từng trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ". Gabriel và gia đình đã được mời vào khu vực dành cho giám đốc trên sân Old Trafford để xem trận mở màn mùa giải mà MU thua Arsenal 0-1.

HLV Ruben Amorim của MU đã được quan sát kỹ cầu thủ trẻ này - người còn quá trẻ để chơi cho MU tại Ngoại hạng Anh mùa này - khi anh tham gia buổi tập. Ông nói: "Giống như mọi người, tôi biết JJ Gabriel là một chàng trai thực sự tài năng và mọi người đều chú ý đến anh ấy trên mạng xã hội.

Bạn có thể thấy đội U-21 đã có một trận đấu, chúng tôi có ít cầu thủ hơn và cố gắng chọn những cầu thủ có tài năng để tập luyện, không chỉ để tôi xem vào ngày mai mà còn để họ cảm nhận được ý nghĩa của việc ở đội một, những khó khăn khi đối đầu với các hậu vệ của chúng tôi, những khó khăn trong quá trình tập luyện, tốc độ.

Nếu chúng ta có thể sử dụng mọi khóa đào tạo để chỉ cho bọn trẻ những gì chúng cần làm để có thể ở đây, điều đó rất quan trọng, không chỉ đối với JJ Gabriel mà còn đối với tất cả mọi người".

HLV Ruben Amorim ca ngợi thần đồng của MU JJ Gabriel. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trong một diễn biến khác, Tổng giám đốc điều hành của MU, Omar Berrada đã đối đầu với Premier League về lịch thi đấu khắc nghiệt của MU từ bây giờ cho đến Giáng sinh. MU không được thi đấu trên sân nhà Old Trafford trong các trận vào cuối tuần từ nay đến Giáng sinh. Premier League đã xếp lịch thi đấu để MU chơi rất nhiều trận vào giữa tuần tại Old Trafford. Và Berrada đã liên hệ với Ngoại hạng Anh để "bày tỏ mối quan ngại" về cách sắp xếp lịch thi đấu.

Cuộc trò chuyện của Berrada với đại diện của Premier League được cho là mang tính xây dựng, đồng thời ông cũng yêu cầu Premier League đưa ra quyết định về các trận đấu được phát sóng sớm hơn. Đại diện người hâm mộ MU đã bày tỏ sự thất vọng của họ về lịch thi đấu của MU mùa giải này. Họ cảm thấy những người hâm mộ đến sân phải đối mặt với lịch thi đấu không thuận lợi liên quan đến số lượng trận đấu trên sân nhà được lên lịch vào giữa tuần.