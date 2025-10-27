Trọng tài Taylor lại bị phát hiện mắc lỗi trong bàn thua của MU 27/10/2025 12:12

Một lỗi lớn của trọng tài đã được phát hiện khi Danny Welbeck thực hiện cú đá phạt cho Brighton, dẫn đến bàn thua của MU trước đội khách tại Old Trafford ở vòng 9 Premier League.

MU cảm thấy bị đối xử bất công sau khi cú đá phạt của Danny Welbeck, dẫn đến bàn gỡ 1-3 của Brighton, được thực hiện cách nơi xảy ra lỗi ít nhất gần 5m.

Đội bóng của Ruben Amorim đang dẫn trước 3-0 một cách thoải mái trước khi Brighton có cơ hội gỡ hòa. Phút 72, Patrick Dorgu bị thổi phạt vì pha tranh chấp với Yankuba Minteh, người đã có pha chạm bóng không tốt trước khung thành đối phương.

Trọng tài Anthony Taylor đã rút thẻ vàng cho Dorgu, và ngay cả sau khi VAR xem lại tình huống, trọng tài vẫn quyết định không cần phải nâng mức cảnh cáo lên thành thẻ đỏ vì bóng đã lăn đến chân Senne Lammens. Trong khi các cổ động viên MU thở phào nhẹ nhõm vì Dorgu không bị phạt thẻ đỏ, họ lại vô cùng tức giận khi quả đá phạt được thực hiện ở khoảng cách xa hơn gần 5m so với vị trí phạm lỗi.

Trọng tài Taylor chỉ rút thẻ vàng chứ không phải thẻ đỏ, nhưng bị mắc lỗi lập hàng rào trong bàn thua của MU. ẢNH: EPA

Bằng chứng video và hình ảnh cho thấy rõ ràng Dorgu đã phạm lỗi với Minteh ở khoảng cách gần 26m tính từ khung thành. Tuy nhiên, cú đá phạt sau đó của Welbeck lại được thực hiện cách cột dọc chưa đầy 21m.

Mặc dù cú đá phạt được thực hiện xa hơn dự kiến, nhưng không gì có thể làm lu mờ cú sút tuyệt vời của Welbeck. Cựu tiền đạo của MU đã khéo léo đưa bóng qua hàng rào và hạ gục thủ môn Senne Lammens.

Charalampos Kostoulas của Brighton sau đó ghi thêm một bàn thắng nữa gỡ lại 2-3, khiến cả Old Trafford như câm lặng. Tuy nhiên, MU đã giữ vững phong độ, ghi thêm bàn thắng thứ tư trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 4-2.

Bryan Mbeumo ghi hai bàn, Matheus Cunha và Casemiro cũng ghi bàn cho Quỷ đỏ khi họ giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2024.

Nói về chiến thắng của đội mình trước Brighton, HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ sau trận đấu: "Tôi cảm thấy rất vui. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt nhưng cuối cùng chúng tôi cũng phải chịu một chút thiệt thòi, lỗi của chúng tôi là để thủng lưới bàn đầu tiên.

Bạn có thể cảm nhận được rằng, vào thời điểm đó của trận đấu, chúng tôi đã gần chạm đến bàn thắng thứ tư, chứ không phải để thủng lưới. Nhưng họ đã làm tất cả. Họ chạy, họ chơi với bóng, họ giữ bóng khi cần thiết. Vì vậy, đó là một trận đấu hay.

Bạn đang kiểm soát trận đấu và rồi phải chịu bàn thua", Amorim tiếp tục. "Và rồi chúng tôi cũng gặp chút khó khăn. Họ có rất nhiều tài năng. Họ kiểm soát bóng rất tốt, và họ kiểm soát bóng, tận dụng đà đó để làm chủ trận đấu. Nhưng chúng tôi đang cải thiện cách phản ứng với những khoảnh khắc tồi tệ, và hôm nay, chúng tôi lại làm được điều đó.

Chúng tôi phản ứng tốt hơn một chút và điều đó thực sự quan trọng. Chúng tôi biết cách chịu đựng. Nếu chúng tôi cùng nhau chịu đựng, việc giành chiến thắng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều".