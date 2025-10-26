Bruno Fernandes đưa ra một tuyên bố khác tại MU, Ed Woodward đã đúng 26/10/2025 09:22

MU đã giành chiến thắng thứ ba liên tiếp sau khi đánh bại Brighton với tỷ số 4-2 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 9 Premier League vào đêm qua và rạng sáng nay 26-10, với việc đội trưởng Bruno Fernandes kỷ niệm trận đấu thứ 300 cho "quỷ đỏ". Bruno Fernandes đưa ra một tuyên bố khác tại MU, chứng minh giám đốc điều hành cũ của "quỷ đỏ" Ed Woodward đã đúng.

Bruno Fernandes đã đặt ước mơ lên ​​trên tiền bạc khi quyết định từ chối lời đề nghị béo bở từ Saudi Arabia. Và có thể khẳng định rằng khát vọng của Bruno Fernandes không chỉ dừng lại ở việc Manchester United giành chiến thắng ba trận liên tiếp, hay lọt vào Top 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

Bất chấp việc MU không có suất dự cúp châu Âu mùa này, cũng như cơ hội được sát cánh cùng người đồng hương Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tại giải Saudi Pro League, Bruno Fernandes đã không rời MU. Tất cả những điều trên là những gì Bruno Fernandes đã chọn thay vì anh bỏ túi một khoản tiền lớn nếu sang Saudi Arabia thi đấu.

Và không ai nên biết ơn Bruno Fernandes hơn HLV Ruben Amorim của MU vì điều đó. Nếu rời đi, Bruno Fernandes có thể được tha thứ nếu nhìn lại đống đổ nát ở Old Trafford mùa trước và tự nhủ mình đã chịu đựng đủ rồi. Bruno Fernandes đã dốc hết sức lực vì MU nhưng chẳng được đền đáp gì cả, thậm chí anh còn bị fan chỉ trích mỗi khi chơi không tốt.

Bruno Fernandes đưa ra một tuyên bố khác tại MU cho thấy tầm quan trọng của anh tại CLB. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Cầu thủ 31 tuổi người Bồ Đào Nha đã cống hiến những năm tháng đỉnh cao cho MU, ghi được 100 bàn thắng và đóng góp 84 pha kiến ​​tạo. Anh được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của MU bốn lần trong năm năm qua. Và ai tin hay không thì tùy, mọi chuyện có thể đã tệ hơn nhiều với Amorim nếu Bruno Fernandes không có ở MU. MU có thể đã gặp khó khăn trong việc vực dậy tinh thần dưới thời Amorim, nhưng Bruno Fernandes vẫn là trái tim của đội bóng.

Và chỉ mất chưa đầy hai phút, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã nhắc nhở mọi người về sự thật rằng, anh là số 1 tại Old Trafford. Bruno Fernandes đã di chuyển vào khoảng trống và đón đường chuyền của Bryan Mbeumo, nhưng lại đánh đầu ra ngoài.

Một lát sau, anh lại được tự do và sẵn sàng lao vào tấn công, chuyền cho Matheus Cunha thay vì cố gắng ghi bàn từ một góc sút bất khả thi. Trong lần ra sân thứ 300 cho MU, Bruno Fernandes tỏ rõ quyết tâm kỷ niệm sự kiện quan trọng này theo phong cách như thường thấy. Anh la hét trước trọng tài Anthony Taylor và các đồng đội, nhất là khi ông Taylor từ chối cho MU hưởng 11m, khi Maxim De Cuyper phạm lỗi rõ ràng với Amad trong vòng cấm.

Bruno Fernandes lại làm chủ trận đấu. Anh điều tiết nhịp độ trận đấu. Anh đặt những đồng đội như Amad Diallo và Mbeumo vào những vị trí nguy hiểm bằng những đường chuyền thông minh. Đỉnh cao của Bruno là ở phút bù giờ cuối cùng, khi MU đối mặt với nguy cơ bị Brighton gỡ hòa, từ đường chuyền lên của Heaven, Bruno đã bỏ bóng thông minh để Mbeumo thoát xuống dứt điểm ấn định tỉ số 4-2 cho MU.

Hãy quên đi việc Bruno Fernandes quá giỏi để có thể chơi ở giải Saudi Pro League, bởi vì đôi khi anh trông quá giỏi để có thể mắc kẹt trong đội hình thất bại của Manchester United. Khi Manchester United cân nhắc ký hợp đồng với Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon vào năm 2019, người đứng đầu bộ phận tuyển dụng của CLB đã chiếu một đoạn video trong cuộc họp ghi lại cảnh tiền vệ này đá tung cửa phòng thay đồ ở Lisbon sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Boavista.

Nhiều người bày tỏ lo ngại về tính khí nóng nảy của Bruno sẽ không phù hợp với MU. Nhưng CEO của MU lúc bấy giờ, Ed Woodward, "yêu thích" sự cuồng nhiệt trong tình huống này của Bruno Fernandes. Ed Woodward nghĩ đó chính là điều MU cần, và điều đó đã được chứng minh là đúng bởi Bruno Fernandes là một trong những bản hợp đồng thành công nhất mà ông từng có trong suốt thời gian điều hành CLB. Niềm đam mê ấy được thể hiện rõ khi Bruno Fernandes chạy đến chỗ Cunha và vỗ ngực ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ người Brazil.

Việc khoác áo Manchester United vẫn có ý nghĩa rất lớn với Bruno Fernandes, điều mà không phải ai cũng có thể làm được khi khoác lên mình chiếc áo đỏ trứ danh này trong thời gian gần đây. Nhưng không thể phủ nhận rằng Fernandes vẫn đang đứng trước nguy cơ không được đền đáp xứng đáng những gì anh đã bỏ ra tại đội chủ sân Old Trafford.

Bruno Fernandes kỷ niệm trận đấu thứ 300 tại MU theo cách đầy ngọt ngào. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Bruno Fernandes đã gắn bó gần sáu năm ở MU nhưng chỉ có hai chiếc cúp quốc nội. Anh chưa bao giờ có cơ hội giành chức vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League. Điều đó thật bất công với một người có năng lực như Bruno Fernandes. Nhưng thật khó để thấy điều này thay đổi.

Bruno Fernandes khẳng định anh sẽ không thảo luận về hợp đồng mới với MU cho đến sau World Cup 2026 vào mùa hè năm sau. Nhưng các lãnh đạo MU không nên cho Bruno Fernandes quyền lựa chọn trong vấn đề này.

Đồng sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe, người đã theo dõi chiến thắng 4-2 của MU trước Brighton trên khán đài sân Old Trafford, không nên phải chờ đợi lâu đến vậy. Cứ cho Bruno Fernandes thứ anh ấy muốn. Anh xứng đáng được như vậy.

Bởi vì người Saudi Arabia sẽ không bỏ cuộc, trong khi cơ hội giành những danh hiệu lớn của Manchester United sẽ giảm xuống bằng 0 nếu không có Bruno Fernandes...