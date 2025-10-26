HLV Amorim: ‘MU không còn là chính mình nữa nếu…’ 26/10/2025 07:34

(PLO)- HLV Ruben Amorim khẳng định MU không còn là chính mình nữa nếu không tạo ra chút đau khổ và lo lắng cho các fan sau trận thắng Brighton 4-2.

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe không bao giờ mất niềm tin vào dự án của đội bóng dưới thời HLV Ruben Amorim. Và Amorim khẳng định MU không còn là chính mình nếu không gây đau khổ và khiến các fan lên cơn đau tim.

Những câu hỏi xoay quanh công việc của Amorim nổi lên sau trận thua thảm hại của Manchester United trước Brentford, cùng với màn trình diễn tệ hại trong trận derby với Man City. Ratcliffe đã công khai ủng hộ HLV trưởng của Manchester United và khi theo dõi trận đấu tại Old Trafford, ông đã thấy một màn trình diễn đầy mạnh mẽ trước Brighton, đội bóng từ lâu đã gây khó khăn cho Manchester United trên sân đấu này.

Casemiro ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Manchester United. ẢNH: PA WIRE

MU vừa xuất sắc đánh bại Brighton 4-2 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 9 Premier League nhờ các pha lập công của Cunha, Casemiro và Mbeumo (2 bàn). Cùng với trận Liverpool thua Brentford 2-3 và Chelsea thua Sunderland 1-2, MU đã tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.

Sau trận đấu, HLv Ruben Amorim chia sẻ về áp lực xung quanh những kết quả tệ trước đây của MU, trước khi quỷ đỏ có 3 chiến thắng liên tiếp ở Premier League: "Tôi chưa bao giờ có cảm giác xấu hổ về những gì mình đã làm hoặc không giành chiến thắng trong các trận đấu.

Điều quan trọng hơn là với người hâm mộ, vì tôi luôn cảm thấy Sir Jim Ratcliffe tin tưởng và biết chúng tôi đang làm gì, nhưng đối mặt với người hâm mộ thì khó khăn hơn một chút. Nhưng điều tôi cảm thấy là sự cấp bách của việc không để thua trong khoảnh khắc này vì nó quá khó khăn. Trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một tuần, vì vậy hãy tận hưởng ngày hôm nay và tập trung vào ngày mai".

Mbeumo ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho MU. ẢNH: EPA

Hai bàn thắng của Bryan Mbeumo là tiêu đề trên mặt báo, trong ngày mà Brighton gần như đã lội ngược dòng từ tỷ số 0-3 khi họ ghi liền 2 bàn để gỡ lại 2-3, nhưng Mbeumo đã đóng đinh trận đấu bằng bàn quyết định ở phút 90+7 cho MU.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ của mình có hiểu ra vấn đề không và liệu điều đó có tạo nên sự khác biệt hay không, Amorim cho biết vấn đề này có nhiều sắc thái hơn.

"Điều đó thực sự quan trọng, cả màn trình diễn nữa", chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha nói, "Chúng tôi phải chơi nhiều trận đấu khác nhau vào những thời điểm khác nhau của trận đấu và tôi nghĩ các cầu thủ hiểu rất rõ phải làm gì ở từng thời điểm. Chúng tôi đã phải chịu đựng một chút vào cuối trận, nhưng Manchester United sẽ không còn là chính mình nếu không có một chút đau khổ!".

MU sẽ đến Nottingham Forest vào tuần tới để tìm kiếm chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League, vậy HLV Ruben Amorim coi bí quyết cho sự cải thiện đáng kể về phong độ này là gì?

Amorim khẳng định MU không còn là chính mình nữa nếu không khiến các fan đau tim. ẢNH: EPA

"Tôi nghĩ họ tự tin hơn", HLV Ruben Amorim của MU nói thêm, "Tôi nghĩ trận đấu hay nhất của chúng tôi trong mùa giải này là trận đấu với Arsenal, đó là trận đầu tiên. Nhưng sau đó, khi bạn tự tin hơn một chút, khi bạn có tinh thần khác, đôi khi bạn có một chút may mắn trong những thời điểm nhất định của trò chơi sẽ giúp bạn giành chiến thắng.

Đó là những gì tôi cảm thấy lúc này, rằng chúng ta có thể chơi trò chơi một cách tự do hơn một chút. Giống như tuần trước, chúng tôi đã có một chút may mắn vì điều đó, vì chúng tôi đang có một tinh thần khác".