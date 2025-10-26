Arsenal - Crystal Palace: Giữ vững ngôi đầu 26/10/2025 04:30

(PLO)- Tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Emirates ở vòng 9 Premier League, Arsenal được dự đoán sẽ dễ dàng giành 3 điểm khi đối thủ đang có phong độ rất tệ để giữ vững ngôi đầu bảng.

Kể từ sau trận hòa 1-1 trước Man City ở vòng 5, Arsenal đang có chuỗi thành tích toàn thắng đầy ấn tượng với 6 trận thắng liên tiếp, trong đó có 2 chiến thắng ở đấu trường Champions League trước Olympiakos (2-0) và Atletico (4-0).

Tận dụng những sai lầm của Liverpool, Arsenal đã bứt tốc hoàn hảo để leo lên chiếm ngôi đầu Premier League. Nếu giành chiến thắng ở vòng 9 này trước Crystal Palace thì Arsenal sẽ giữ vững ngôi đầu bảng.

Hàng công đang nổ súng liên tục, Arsenal sẽ tiếp tục thắng để giữ vững ngôi đầu. Ảnh: EPA

Arsenal đang cho thấy sức mạnh và sự trưởng thành qua từng trận đấu, đặc biệt là khi tiền đạo Viktor Gyokeres đã ghi bàn trở lại. Tính trên mọi đấu trường ở mùa giải này, chân sút người Thụy Điển đang có cho mình 5 bàn thắng.

Bay cao ở Premier League, tại đấu trường Champions League, thành tích của Arsenal cũng đang rất tốt. Sau chiến thắng tưng bừng trước Atletico 4-0, Pháo thủ đang chễm chệ ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Champions League, vị trí gần như đảm bảo giúp Arsenal lọt vào vòng tiếp theo.

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại Arsenal đang đạt phong độ rất cao. Với tinh thần hưng phấn, đoàn quân của HLV Arteta đặt mục tiêu giành thêm 3 điểm để xây chắc ngôi đầu bảng. Đối thủ tiếp theo của Pháo thủ là Crystal Palace - đội bóng của HLV Oliver Glasner đang đánh rơi phong độ nghiêm trọng khi không thắng 3 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Khởi đầu là thất bại 1-2 trước Everton ở vòng 7, sau đó, Crystal Palace rất vất vả mới có thể giành 1 điểm ở những phút cuối khi hòa Bournemouth 3-3. Trận thua gần nhất của “Đại bàng” là thất bại cay đắng 0-1 trước AEK Larnaca ở đấu trường Europa Conference.

Ở Premier League, Crystal Palace đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Khoảng cách này giúp đoàn quân của HLV Oliver Glasner tạm an tâm về cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục đánh rơi điểm số thì khả năng Crystal Palace bị các đội phía dưới vượt mặt sẽ rất lớn khi khoảng cách chỉ là 1 đến 2 điểm.

Hành quân làm khách trên sân Emirates ở vòng 9 là một thử thách cực lớn dành cho “Đại bàng”. Trước một đối thủ đang bay cao và giữ ngôi đầu bảng, rất khó để Crystal Palace kiếm được một kết quả có lợi.

Crystal Palace đang có chuỗi 3 trận chưa biết mùi chiến thắng ở các đấu trường. Ảnh: EPA

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía Arsenal. Nếu chỉ tính 5 trận gần nhất, Arsenal bất bại với 4 thắng và 1 hòa. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Emirates, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2.

Về lực lượng, tiếp đón Crystal Palace, HLV Arteta không có sự phục vụ của Gabriel Jesus, Kai Havertz, Noni Madueke và Martin Odegaard vì chấn thương. Trong khi đó, Crystal Palace cũng sẽ vắng Cheikh Doucouré, Chadi Riad và Caleb Kporha vì chấn thương.

Trận đấu giữa Arsenal và Crystal Palace sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 26-10.