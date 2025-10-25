Vì sao thần đồng của MU không thể ra mắt Premier League ở mùa này? 25/10/2025 18:36

Học viện đào tạo trẻ của MU dường như sắp sản sinh ra một ngôi sao khác với JJ Gabriel được đánh giá sẽ có tương lai tươi sáng sau khi gây ấn tượng với các ông chủ tại Old Trafford, mặc dù mới chỉ 15 tuổi. Nhưng vì sao thần đồng của MU Gabriel không thể ra mắt Premier League ở mùa này?

Một thiếu niên tài năng đang được săn đón khắp sân tập Carrington của Manchester United, và cậu đã được HLV Ruben Amorim đưa lên đội 1 tập luyện cùng các anh lớn. JJ Gabriel mới chỉ 15 tuổi nhưng đã gây chú ý với khả năng chơi bóng ấn tượng của mình.

Thần đồng của MU Gabriel được mệnh danh là "Messi nhí" và được so sánh với Neymar khi sự quan tâm dành cho tiền đạo này lên đến đỉnh điểm. Mùa giải này, Gabriel là cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội U-18 MU của HLV Darren Fletcher. Sau khi lập hat-trick vào lưới Derby County hồi tháng 8, Gabriel đã ghi bảy bàn sau sáu trận ở nhóm tuổi lớn hơn.

Một số người bắt đầu tự hỏi khi nào Gabriel sẽ ra mắt Premier League. Câu trả lời là sẽ phải chờ rất lâu vì Gabriel không được phép ra sân cho đến mùa giải tới, mặc dù cầu thủ 15 tuổi Max Dowman của Arsenal đã ra sân ra mắt Premier League mùa này. Luật Ngoại hạng Anh quy định cầu thủ phải đủ 15 tuổi trước ngày 31-8 mới được thi đấu trong cùng một mùa giải, trong khi Gabriel mới chỉ tròn 15 tuổi vào đầu tháng 10 này.

Thần đồng của MU Gabriel mới 15 tuổi. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tiêu chuẩn tương tự cũng được áp dụng để loại Gabriel khỏi danh sách cầu thủ trẻ tham dự FA Youth Cup. Các cầu thủ phải sinh trước ngày 31-8 năm 2010.

Tuy nhiên, Gabriel sẽ được bao quanh bởi các ngôi sao kỳ cựu của MU trong quá trình phát triển sự nghiệp. Cầu thủ trẻ này sẽ tập luyện cùng đội bóng của Amorim trong suốt mùa giải. Gabriel đã tham gia vào quá trình tập luyện và chuẩn bị của đội 1 MU cho trận đấu với Brighton ở vòng 9 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào đêm nay 25-10.

Gabriel đã ký hợp đồng hai năm với đội chủ sân Old Trafford vào tháng 6, và giám đốc kỹ thuật của MU, Jason Wilcox, được cho là đã đóng vai trò tích cực trong việc thuyết phục cầu thủ tuổi teen này ở lại. Amorim cũng đang theo dõi sát sao sự tiến bộ của Gabriel và rất ấn tượng.

MU dường như đang tìm cách quyến rũ các tài năng xuất chúng của mình, và Gabriel đã theo dõi trận mở màn mùa giải, trận thua 1-0 trước Arsenal ở vòng 1 Premier League, từ khu vực khán đài dành cho ban giám đốc tại Old Trafford. Có thông tin cho rằng Gabriel đã được đề nghị có một khu vực riêng tại sân vận động mới trị giá 2 tỉ bảng Anh mà MU hy vọng sẽ hoàn thành vào năm 2030.

MU muốn tránh mọi khả năng Gabriel bị các CLB nước ngoài nhòm ngó, bởi anh có thể sớm nhận được sự quan tâm từ các đội bóng khác. Cầu thủ 15 tuổi này là con trai của cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland Joe O'Cearuill và sở hữu hộ chiếu Ireland.

Kết quả là, anh sẽ được phép chuyển đến một CLB châu Âu từ năm 16 tuổi thay vì 18 tuổi, và theo Goal, những CLB như Barcelona , ​​Real Madrid và Bayern Munich đang rất muốn có Gabriel.

Mặc dù còn nhỏ tuổi, Gabriel đã có được hợp đồng tài trợ với Nike sau sự cạnh tranh mạnh mẽ từ đối thủ Adidas. Gabriel là đồng đội của Kai Rooney, con trai Wayne Rooney, hiện cũng 15 tuổi. Cặp đôi này là ngôi sao của đội U-19 Manchester United tham gia Giải đấu Mladen Ramljak tại Croatia vào tháng 8.