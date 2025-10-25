MU không thể ngăn Bruno Fernandes ra đi 25/10/2025 17:09

(PLO)- MU không thể ngăn Bruno Fernandes ra đi khi có điều khoản giải phóng hợp đồng bí mật trị giá 57 triệu bảng Anh, nhưng có một điều đáng lưu ý.

Đội trưởng của MU Bruno Fernandes đã tiết lộ lý do tại sao anh từ chối chuyển đến Saudi Arabia vào mùa hè này. Tuy nhiên, MU không thể ngăn Bruno Fernandes ra đi vào mùa hè tới vì anh điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng Anh với đội chủ sân Old Trafford.

Cầu thủ 31 tuổi người Bồ Đào Nha đã được đồn đoán sẽ rời Old Trafford trong những tháng gần đây. Nhưng Bruno Fernandes đã từ chối lời mời chuyển đến Al Hilal của giải Saudi Pro League vào năm nay để ở lại Anh.

Bruno Fernandes tin rằng anh có thể giúp Quỷ đỏ chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu, bất chấp vài năm đầy biến động. Nhưng anh ấy có thể rời đi trước mùa giải 2026 - 2027. Theo đó, Bruno Fernandes có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng Anh với MU, điều khoản này chỉ có thể được kích hoạt bởi các CLB bên ngoài Premier League. Điều đó có nghĩa là việc chuyển đến Saudi Arabia của Bruno Fernandes có thể sẽ lại diễn ra vào mùa hè tới.

MU không thể ngăn Bruno Fernandes ra đi vào mùa hè tới. ẢNH: EPA

Tiết lộ lý do tại sao từ chối chuyển đến Saudi Arabia trong năm nay, Bruno Fernandes giải thích: “Như tôi vẫn luôn nói, tôi cảm thấy tốt ở đây. Tôi vẫn muốn đạt được ước mơ của mình. Nhưng rõ ràng là tôi không thể nói về phía CLB.

Tôi đã thấy rất nhiều tin tức. Tôi thấy nhiều người nói rằng tôi đã có thỏa thuận ra đi vào mùa giải tới. Nếu CLB đã thực hiện thỏa thuận đó, thì thỏa thuận đó không phải do tôi đưa ra. Vậy nên tôi chưa nói chuyện với ai cả. Tôi có thể nói với bạn rằng vẫn còn nhiều người đang nói chuyện với tôi và nói rằng tất nhiên họ rất mong muốn có tôi vào năm sau.

Nhưng về phía tôi, chuyện đó không được nhắc đến. Bởi vì người đại diện của tôi cũng biết cách tôi làm việc, nên nếu ông ấy muốn nói chuyện với tôi, thì sẽ là sau World Cup. Bởi vì cho đến lúc đó, tôi sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai. Câu hỏi đầu tiên khi tôi nói chuyện với vợ là, "Này, chúng ta có lời đề nghị này từ Saudi Arabia".

Và rõ ràng điều đầu tiên cô ấy nói là, "Anh đã đạt được mọi thứ anh muốn đạt được ở CLB chưa?' Bởi vì cô ấy biết là tôi chưa làm được. Và khi tôi nói về việc tôi chưa thực hiện được ước mơ của mình tại CLB, phần lớn là do những gì cô ấy nói với tôi. Và rõ ràng là tôi không chắc, cô ấy cũng không chắc tôi có làm được không. Nhưng nếu tôi không thử, chắc chắn tôi sẽ không làm được".

Bruno Fernandes đã ghi được hai bàn thắng và có một pha kiến ​​tạo trong chín lần ra sân cho Manchester United trong mùa giải này. Quỷ đỏ hiện đang đứng thứ chín trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 13 điểm sau tám trận.