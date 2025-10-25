MU lên kế hoạch ký hợp đồng với Bruno Fernandes như thế nào? 25/10/2025 07:29

(PLO)- Bên trong câu chuyện MU lên kế hoạch ký hợp đồng với Bruno Fernandes có rất nhiều điều thú vị.

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Mirror (Anh) chia sẻ cách MU lên kế hoạch ký hợp đồng với Bruno Fernandes như thế nào, một thỏa thuận liên quan đến vô số cuộc gọi điện thoại, một máy bay phản lực riêng, những đoạn video và một chuyến đi đến Lisbon (Bồ Đào Nha) vào năm mới.

Bruno Fernandes có thể là bản hợp đồng tốt nhất mà Manchester United thực hiện trong thập kỷ qua. Bruno Fernandes, người đã truyền cảm hứng cho Manchester United kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon vào năm 2020, sẽ có trận đấu thứ 300 cho "quỷ đỏ" vào đêm nay 25-10 khi đội bóng của Ruben Amorim tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 9 Premier League.

Nhưng sự kiện mang tính bước ngoặt này có thể đã không bao giờ xảy ra nếu một số thành viên tại MU hoảng loạn vì một đoạn video mà Bruno Fernandes nổi nóng. Sau đây là câu chuyện độc quyền của tờ Mirror (Anh) về cách MU thu hút cầu thủ người Bồ Đào Nha đến Old Trafford, một động thái liên quan đến vô số cuộc gọi điện thoại, máy bay riêng, thảm đỏ và đánh bại Barcelona.

MU lên kế hoạch chiêu mộ Bruno Fernandes khi nào?

Bruno Fernandes lọt vào tầm ngắm của MU vào năm 2018, sau khi nổi lên như một trong những tài năng sáng giá nhất tại Primeira Liga. Và vào tháng 9 năm đó, bộ phận tuyển dụng của MU, cùng với HLV Ole Gunnar Solskjaer, đã quyết định tiền vệ này sẽ là mục tiêu chuyển nhượng vào mùa hè năm sau.

Vấn đề là Sporting không muốn bán Bruno Fernandes, dẫn đến việc CLB Bồ Đào Nha này từ chối đưa ra mức giá. Nhưng Ed Woodward, khi đó là CEO của MU, không hề nản lòng, bất chấp cuộc họp kỳ lạ tại Carrington có nguy cơ phá hỏng động thái chuyển nhượng trong tương lai của Bruno Fernandes.

MU lên kế hoạch ký hợp đồng với Bruno Fernandes vào năm 2020 theo cách rất tỉ mỉ. ẢNH: EPA

Người đứng đầu bộ phận tuyển dụng của MU đã phát đoạn video cho tất cả mọi người trong phòng xem cảnh Bruno Fernandes đá vào cửa phòng thay đồ của Sporting sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Boavista. Một nguồn tin từ MU nhớ lại: "Cuộc tranh luận nội bộ xoay quanh tính khí của Bruno Fernandes. Rằng anh ấy quá nóng nảy. Anh ấy là một mối nguy hiểm. Anh ấy không thể kiểm soát bản thân”.

Nhưng Ed Woodward rất thích sự nhiệt huyết mà Bruno Fernandes thể hiện. Ông nhớ lại lời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từng nói về việc muốn các cầu thủ khiêm tốn ngoài sân cỏ nhưng bùng nổ trên sân. Ông cho rằng thái độ của Fernandes hoàn hảo cho MU.

Món hời của MU mang tên Bruno Fernandes

Ed Woodward cũng biết mình có mối quan hệ rất thân thiết với chủ tịch Sporting Federico Varandas. Vô số cuộc đối thoại đã diễn ra giữa hai người, và Varandas tỏ ra hứng thú với viễn cảnh nhận được gần 50 triệu bảng Anh nếu bán Bruno Fernandes.

Barcelona và Tottenham cũng quan tâm đến Bruno Fernandes, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ để mắt đến Manchester United. Manchester United rất muốn giữ bí mật thương vụ này, nhưng tin tức bắt đầu rò rỉ ở Lisbon.

Vì vậy, MU đã cử một phái đoàn đến thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha vào đầu năm 2020 để đạt được thỏa thuận. MU sẵn sàng trả 55 triệu bảng Anh, nhưng Varandas chấp nhận mức giá 47 triệu bảng Anh vì thiện chí giữa hai CLB. Cuối cùng, MU đã giành được một "món hời".

Bruno Fernandes bay đến Manchester bằng chuyên cơ riêng, cùng với các nhân vật cấp cao của MU, và không giấu nổi nụ cười trên môi. Fernandes lớn lên cùng những trận đấu của MU trên TV ở quê nhà Maia, gần Porto. Anh đã ấp ủ giấc mơ cả đời được chơi cho MU một ngày nào đó. Và điều đó đã thành hiện thực.

Một người trong nội bộ Manchester United cho biết: "Bruno Fernandes rất háo hức được đến Manchester United. Anh ấy đến sân tập với vẻ mặt rạng rỡ. Anh ấy muốn gặp gỡ mọi người và tham quan xung quanh. Anh ấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi đã trải thảm đỏ đón tiếp anh ấy.

Bruno Fernandes háo hức được ra sân ngay từ đầu. Anh ấy trông như một người mang trong mình DNA của Manchester United. Và kể từ đó, anh ấy đã đại diện cho câu lạc bộ một cách xuất sắc. Anh ấy có một thái độ tuyệt vời.

Bruno Fernandes rất hòa đồng với người hâm mộ, anh ấy ký rất nhiều thứ khi được yêu cầu. Anh ấy có thể bước vào bất kỳ môi trường nào và cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh ấy làm chủ cả căn phòng. Anh ấy có thái độ tuyệt vời. Anh ấy sẵn sàng chạy xuyên tường vì Manchester United".