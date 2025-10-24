Salah có hành động bất thường, nội bộ Liverpool dậy sóng 24/10/2025 14:16

Mohamed Salah có hành động bất thường, xóa mọi thông tin liên quan đến Liverpool trên trang mạng xã hội cá nhân X của mình sau khi anh bị đẩy xuống băng ghế dự bị trong chiến thắng 5-1 của The Kop trước Eintracht Frankfurt tại Champions League.

Mohamed Salah đã gây ra nhiều đồn đoán sau khi anh xóa toàn bộ thông tin về Liverpool khỏi tài khoản X của mình sau trận đấu đó. Ngôi sao người Ai Cập đã bị HLV Arne Slot cho ngồi dự bị trong trận đấu Champions League thứ hai liên tiếp, sau khi anh cũng bị HLV người Hà Lan loại khỏi đội hình xuất phát trong chuyến làm khách đến Galatasaray tháng trước.

Liverpool áp dụng sơ đồ 4-4-2 mà không có Salah, với Alexander Isak và Hugo Ekitike lần đầu tiên cùng nhau dẫn dắt hàng công. Federico Chiesa sau đó được tung vào sân khi Isak phải rời sân vì chấn thương háng trong hiệp một.

Salah có hành động bất thường, xóa mọi thông tin về Liverpool trên mạng xã hội. ẢNH: DAILY STAR

Ngôi sao người Ai Cập Salah cuối cùng cũng được tung vào sân ở phút 74, thay thế Ekitike, chỉ vài phút sau khi Liverpool ghi bàn thắng thứ năm và cũng là bàn thắng cuối cùng. Mặc dù chỉ có mặt trên sân trong 16 phút, Salah vẫn có nhiều cú sút hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, với ba lần dứt điểm thành công, bằng với Ekitike, theo Liverpool Echo đưa tin.

Tuy nhiên, Salah không thể ghi bàn và anh đã phải đối mặt với sự chỉ trích vì quyết định tự mình sút bóng thay vì chuyền bóng cho Florian Wirtz để tiền đạo người Đức có thể dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Vị trí của Salah trong đội của HLV Arne Slot đã ngày càng bị giám sát chặt chẽ trong những tuần gần đây, khi một số chuyên gia hàng đầu đặt câu hỏi về vai trò của anh sau khởi đầu mùa giải kém cỏi.

Tiền đạo Salah đã ghi được ba bàn thắng và có ba pha kiến ​​tạo trong 12 lần ra sân cho Liverpool, tuy nhiên đôi khi lại không được trọng dụng trong các trận đấu và cũng bỏ lỡ một số cơ hội quan trọng trong những trận đấu gần đây.

Áp lực lên Salah càng gia tăng sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp chưa từng có của Liverpool, chuỗi trận thua đầu tiên kể từ năm 2014. Sau trận đấu gần đây nhất của Liverpool, cầu thủ 33 tuổi Salah đã thực hiện một số thay đổi trên tài khoản X của mình mà người hâm mộ đã nhanh chóng phát hiện ra.

Salah đã xóa toàn bộ thông tin liên quan đến Liverpool khỏi tiểu sử của mình, trước đó ghi là "Cầu thủ bóng đá của Liverpool FC". Anh cũng đã chỉnh sửa cả ảnh đại diện và ảnh bìa trên trang mạng xã hội.

Ảnh đại diện của tiền đạo này trước đây cho thấy anh đang cầm chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh trong buổi ra mắt trang phục sân nhà mùa giải 2025/26 của Liverpool vào đầu mùa hè này, trong khi ảnh đại diện của Salah có hình ảnh anh nâng chiếc cúp vô địch Premier League trong lễ ăn mừng trên xe buýt mui trần của The Kop vào tháng 5.

Tuy nhiên, hiện tại Salah không đăng ảnh đại diện và đã đổi ảnh đại diện thành ảnh chụp kỳ nghỉ cùng hai con gái. Điều này khiến nội bộ của Liverpool dậy sóng. HLV Slot thừa nhận sự khó khăn trong quyết định loại Salah khỏi đội hình chính của Liverpool khi trả lời phỏng vấn TNT Sports trước giờ bóng lăn tại Đức.

Salah đang khiến nội bộ Liverpool dậy sóng. ẢNH: EPA

"Câu trả lời đầu tiên luôn là có, đó là một quyết định khó khăn", HLV Arne Slot của Liverpool nói, "Nhưng điều đó cũng liên quan đến Mo Salah và tất cả những cầu thủ tôi có. Mỗi khi tôi chọn một đội hình, điều đó luôn khó khăn vì tôi có quá nhiều cầu thủ giỏi. Đó cũng là lý do tại sao tôi sử dụng những cầu thủ này.

Tôi thích cách chúng tôi kết thúc trận đấu với Manchester United (thua 1-2), chủ yếu là trong hiệp hai. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Và Ryan Gravenberch đã vắng mặt, điều đó có nghĩa là chúng tôi cũng phải tái cấu trúc hàng tiền vệ một chút - cả về phòng ngự lẫn tấn công.

Vì vậy, kết hợp với lối chơi thường thấy của Frankfurt, chúng tôi quyết định bắt đầu với đội hình như thế này. Nhưng như thường lệ, tôi có những cầu thủ ra sân ngay từ đầu và những cầu thủ có thể tạo ra tác động lên trận đấu khi vào sân từ băng ghế dự bị và hôm nay cũng vậy".

Trong khi Salah không có tên trong đội hình xuất phát của Liverpool trong trận đấu với Frankfurt, anh sẽ nỗ lực để trở lại khi Liverpool đến làm khách trên sân Brentford vào thứ Bảy ở vòng 9 Premier League, với dự kiến ​​Slot sẽ thực hiện ít nhất hai sự thay đổi sau chấn thương của Isak và Jeremie Frimpong.