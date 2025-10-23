Chấn thương của Martinez buộc MU phải thay đổi kế hoạch 23/10/2025 13:13

Hậu vệ người Argentina Lisandro Martinez của MU đã phải ngồi ngoài tám tháng vì chấn thương dây chằng chéo trước nghiêm trọng nhưng hiện đang tiến gần đến một bước tiến đáng kể trong quá trình trở lại. Chấn thương của Martinez buộc MU phải thay đổi kế hoạch của mình.

Lisandro Martinez cuối cùng đã sẵn sàng tái hợp cùng các đồng đội trong buổi tập luyện của Manchester United vào tuần này sau khi thời gian trở lại của anh bị trì hoãn một chút.

Martinez đã không thi đấu cho MU kể từ khi dính chấn thương trong trận thua 0-2 trước Crystal Palace vào ngày 2-2, tức là 262 ngày trước. Nhà vô địch World Cup 2022 đã vắng mặt tổng cộng 35 trận đấu của MU kể từ đó vì dây chằng chéo trước, và là một sự vắng mặt đáng kể của HLV Ruben Amorim.

Tuyển thủ Argentina đã kiên nhẫn tập luyện tại trung tâm huấn luyện Carrington của MU và hiện đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng. MU đã hy vọng Martinez sẽ gia nhập đội một của Amorim vào tuần trước, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Chấn thương của Martinez đã buộc MU phải thay đổi kế hoạch. ẢNH: EPA

MU rất muốn áp dụng một cách tiếp cận rất thận trọng để tái hòa nhập Martinez, nhận thức được rằng chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) có thể rất khó khăn. Tuy nhiên, Martinez đã được xác nhận hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối này, với kết quả chụp chiếu cho thấy chấn thương đã hoàn toàn bình phục và anh dự kiến ​​sẽ tập luyện cùng các đồng đội lần đầu tiên sau tám tháng.

Martinez là cầu thủ chủ chốt của MU ở vị trí trung vệ, nơi Amorim cũng có Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Leny Yoro và Ayden Heaven là những lựa chọn. Sự trở lại của anh ấy sẽ làm tăng tính cạnh tranh cho vị trí trong hàng phòng ngự ba người, nơi Martinez từng được ưu tiên.

Casemiro đã tóm tắt cảm xúc về sự trở lại sắp tới Martinez trong một cuộc phỏng vấn với trang web của MU vào tuần trước. "Licha (Martinez) đang ở chặng đường cuối cùng", tiền vệ của MU Casemiro nói, "Cậu ấy là một chiến binh luôn nỗ lực hết mình. Cậu ấy luôn ở trong phòng tập và tập luyện chăm chỉ. Cậu ấy là một cỗ máy luôn làm việc chăm chỉ. Cậu ấy là một trong những cầu thủ thích làm việc chăm chỉ.

Thật vui khi có Martinez ở đây, cậu ấy làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi đến hôm nay, lúc 9 giờ sáng và bây giờ đã là 16 giờ chiều rồi mà cậu ấy vẫn tiếp tục làm việc. Martinez có kinh nghiệm để biết khi nào cần phải nỗ lực hết mình. Tôi sẽ rất vui mừng khi cậu ấy trở lại. Không chỉ riêng tôi, mọi người đều vui mừng, bởi vì cậu ấy là một cầu thủ thiết yếu của Manchester United, người luôn làm việc rất chăm chỉ".

Martinez có thể không thể đóng góp trong các trận đấu hay trên sân tập, nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh đội bất cứ khi nào có thể. "Chúng tôi rất nhớ Licha, đặc biệt là vào lúc này, chúng tôi nhớ sự quyết liệt trong mọi việc cậu ấy làm, chúng tôi nhớ cậu ấy", HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ vào tháng trước, "Nhưng Martinez luôn có mặt trong mọi buổi họp. Trong các buổi tập, đôi khi cậu ấy kết thúc buổi tập và ở lại để theo dõi. Chúng tôi cần Licha trong đội".

Manchester United sẽ đối đầu Brighton tại Old Trafford vào thứ Bảy ở vòng 9 Premier League với hy vọng giành chiến thắng thứ ba liên tiếp, sau khi đánh bại Sunderland và Liverpool. Hiện tại, họ đang đứng thứ chín trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 13 điểm sau tám trận.