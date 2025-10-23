Chiêu mộ được Lewandowski sẽ là chiến thắng của MU 23/10/2025 07:29

(PLO)- Nếu chiêu mộ được tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski của Barcelona, đây sẽ là chiến thắng của MU.

MU cuối cùng cũng có thể có được một tài năng đẳng cấp thế giới sau những diễn biến mới nhất liên quan đến hợp đồng của ngôi sao này với Barcelona. Theo đó, tờ Mirror (Anh) bình luận, "chiêu mộ được Robert Lewandowski sẽ là chiến thắng của MU".

HLV Ruben Amorim có thể sẽ tiếp tục nâng cấp hàng công của Manchester United vào mùa hè tới bằng cách chiêu mộ Robert Lewandowski từ Barcelona. Hợp đồng của tiền đạo người Ba Lan tại Camp Nou sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, nhưng gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha có tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng.

Barcelona vẫn chưa chắc chắn kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Lewandowski vì vấn đề tuổi tác. Lewandowski đã bước sang tuổi 37 vào mùa hè, nhiều nguồn tin cho rằng tiền đạo người Ba Lan không còn đủ thể lực để đáp ứng chiến thuật pressing tầm cao của HLV Hansi Flick tại Barcelona.

Chiến thắng của MU nếu chiêu mộ Lewandowski

Hệ thống của Barca phụ thuộc rất nhiều vào việc chiếm lĩnh phần sân đối phương, và phần lớn điều đó bắt đầu từ hàng tiền đạo. Lewandowski đã ghi bốn bàn sau chín lần ra sân cho đến nay trong mùa giải này, nhưng các lãnh đạo Barca được cho là đang nhắm đến một tiền đạo mới vào mùa hè sang năm.

Kế hoạch trên của Barcelona có thể lại là lợi ích cho MU nếu Quỷ Đỏ cố gắng chiêu mộ Lewandowski theo dạng chuyển nhượng tự do. Và có lý do để tin rằng Lewandowski sẽ chấp nhận lời đề nghị sau khi từng được MU quan tâm.

Tờ Mirror (Anh) bình luận, chiêu mộ được Lewandowski sẽ là chiến thắng của MU. ẢNH: EPA

"Tôi đã quyết định đến Manchester United và đã đồng ý", Robert Lewandowski chia sẻ hồi đầu năm nay, "Tôi muốn đến Manchester United để gặp Sir Alex Ferguson".

Lewandowski đang ở đỉnh cao phong độ tại Borussia Dortmund vào năm 2012 khi MU lần đầu tiên săn đón anh. Lewandowski vừa có một mùa giải đột phá, ghi 30 bàn thắng, giúp Dortmund giành chức vô địch Bundesliga thứ hai liên tiếp.

Đúng như phong cách của Fergie, huyền thoại của sân Old Trafford luôn phát hiện ra một trong những chân sút xuất sắc nhất châu Âu và lên kế hoạch chiêu mộ. Tuy nhiên, Dortmund vẫn kiên quyết giữ chân Lewandowski, người gia nhập Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do hai năm sau đó.

"Họ (Dortmund) không thể bán tôi", Robert Lewandowski nói thêm, "Vì họ biết nếu tôi ở lại, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn, và tôi có thể chờ thêm một hoặc hai năm nữa. Nhưng đúng là khi đó tôi đã đồng ý với Manchester United".

Nhiều người hâm mộ biết Lewandowski từng suýt gia nhập Blackburn Rovers vào năm 2010, nhưng đám mây tro bụi tại Iceland làm gián đoạn việc di chuyển trên khắp châu Âu khiến Lewandowski bỏ lỡ cơ hội đến Premier League. Tuy nhiên, không nhiều người biết Lewandowski đã suýt gia nhập MU như thế nào sau đó.

HLV Ruben Amorim của MU có thể học hỏi Sir Alex Ferguson

Tờ Mirror (Anh) bình luận, bất chấp tuổi tác, việc chiêu mộ Lewandowski vẫn có thể là một chiến thắng của MU, ngay cả khi anh đã lớn tuổi. Amorim đang sở hữu tiền đạo Benjamin Sesko sau khi chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi này từ RB Leipzig với mức giá 74 triệu bảng vào mùa hè.

Với sự thiếu kinh nghiệm của Sesko, người ta có thể hiểu tại sao việc được sát cánh cùng một cầu thủ như Lewandowski lại có sức hút lớn đến vậy. MU sở hữu tiềm năng tấn công dồi dào nhưng lại thiếu những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm có thể dứt điểm lạnh lùng.

Quỷ đỏ trước đây từng thành công với Zlatan Ibrahimovic dẫn dắt hàng công. Cầu thủ người Thụy Điển giúp MU giành cú đúp Europa League và League Cup vào năm 2017 dù khi đó anh đã lớn tuổi. Sir Alex Ferguson có thói quen ký hợp đồng với một số tiền đạo ở giai đoạn cuối sự nghiệp của họ khi ông còn tại vị ở Old Trafford, tiêu biểu là Henrik Larsson hay Owen. Bây giờ, Amorim có thể học hỏi từ ông thầy huyền thoại người Scotland.