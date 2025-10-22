MU đứng đầu bảng xếp hạng Premier League về 1 chỉ số thống kê 22/10/2025 07:01

Manchester United đứng đầu bảng xếp hạng Premier League về 1 chỉ số khi chính thức là vua bóng dài của Premier League mùa giải năm nay. HLV Arne Slot của Liverpool than thở về việc Quỷ đỏ thường xuyên chơi bóng dài sau trận thua 2-1 trên sân nhà Anfield ở vòng 8 Premier League. Mặc dù những bình luận của người Hà Lan có vẻ chua chát, nhưng ông có thể nói đúng.

Vua chuyền dài trên bảng xếp hạng Premier League khiến Slot đau đầu

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arne Slot tỏ rõ sự bực bội với cách chơi của MU. HLV của Liverpool cho rằng MU chủ động lùi sâu, phòng ngự tiêu cực và phụ thuộc nhiều vào các pha bóng dài thay vì triển khai tấn công.

“Thật khó khi phải đối đầu với một đội chơi thấp, chỉ chăm chăm phòng ngự và tìm cơ hội phản công bằng những đường chuyền dài. Chúng tôi đã có đủ cơ hội để ghi được nhiều hơn một bàn thắng, nhưng mặt khác lại để thủng lưới hai bàn và một trong hai bàn đó là từ tình huống cố định", HLV Arne Slot cho biết.

HLV Arne Slot cay đắng với lối chơi chuyền dài của MU. ẢNH: PRESS ASSOCIATON

Theo thống kê của Opta, MU đã thực hiện 466 đường chuyền dài trong mùa giải này, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Đội bóng của HLV Ruben Amorim đang nhỉnh hơn Wolves, đội có 464 lần chuyền dài và hơn hẳn những đội như Liverpool, Arsenal và Manchester City.

Đội bóng của Pep Guardiola có ít nỗ lực chuyền dài nhất với chỉ 307 lần, tiếp theo là Arsenal đứng thứ 17 với 350 lần, Liverpool đứng thứ 14 với 366 lần và Tottenham đứng thứ 12 với 377 lần.

Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha Ruben Amorim của MU không hề giấu giếm ý định của mình trước trận đấu với Liverpool. Amorim nói: “Chúng tôi có những cầu thủ rất mạnh ở tuyến trên. Nếu chúng tôi giành được bóng thứ hai, chúng tôi có thể tận dụng mọi lợi thế từ trận đấu và có cơ hội ghi bàn.

Chúng tôi chỉ cần chơi quyết liệt hơn trước Liverpool. Chúng tôi phải sẵn sàng cho trận đấu. Mỗi khi bóng đến tay thủ môn, hầu hết các đội đều chơi theo kiểu kèm người, khiến đôi khi bạn chẳng có ai để chuyền bóng cho cả. Thủ môn Senne Lammens chơi tốt cả hai chân. Các đội bóng sẽ khó gây áp lực lên thủ môn từ một phía hơn. Tuy nhiên, cậu ấy cần phải sẵn sàng".

Tỉ lệ chuyền bóng dài của Lammens trong trận đấu với Liverpool. ẢNH: SUN SPORTS

Tân binh của MU Lammens đã tạo nên sự khác biệt lớn kể từ khi thay thế Altay Bayindir ở vị trí thủ môn. Và thủ môn trẻ 23 tuổi người Bỉ này không hề ngại ngần khi đưa bóng đi xa nhất có thể.

Trong thập kỷ trở lại đây, người hâm mộ Ngoại hạng Anh đã quen với việc phải nhìn thủ môn của mình chơi bóng một cách mạo hiểm từ phía sau nhưng Lammens lại là một hình mẫu hoài cổ, khiến MU giống như nhóm Crazy Gang khét tiếng của Wimbledon vào những năm 1980 và 1990, tờ Sun Sports (Anh) bình luận ví von.

Lammens không hề chuyền bóng ngắn trong trận đấu với Liverpool, chỉ hoàn thành 9 trong số 46 đường chuyền khi anh chọn chuyền bóng dài, trong khi MU sau đó tranh bóng hai. Chiến thuật của Lammens không chỉ đơn thuần là vì đội của anh phải đối mặt với viễn cảnh đáng sợ khi phải đến Anfield.

Chỉ hiệu quả khi đối đầu với đội bóng lớn

Cách phân phối bóng của Lammens phần lớn tương tự như trận MU thắng Sunderland 2-0, khi anh hoàn thành 17 trong số 44 đường chuyền dài. Nhưng liệu lối chơi bóng này có giúp MU thay đổi? Điều thú vị là huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher tin rằng hệ thống 3-4-3 của MU dưới thời Amorim chỉ thực sự hiệu quả với các đội bóng hàng đầu.

MU có chiến thắng rất hay trước Liverpool. ẢNH: PRESS ASSOCIATON

Phát biểu trên The Gary Neville Podcast sau trận đấu hôm Chủ Nhật, Jamie Carragher cho biết: “Nghe này, đó chỉ là một kết quả, và chúng ta không thể che giấu được sự thật là Ruben Amorim đã chơi rất tệ kể từ khi đến đây. Theo một số cách, có lẽ không thể tệ hơn được nữa xét về số trận thắng của Manchester United, khi để thua trận chung kết Europa League trước Spurs, thậm chí là cả đầu mùa giải này.

Nhưng Amorim đã đến Anfield hai lần, tôi nghĩ ông ấy đã đến Man City và giành chiến thắng, họ đã đến Arsenal một lần, trong một trận đấu cúp và giành chiến thắng. Chúng tôi nói rất nhiều về hệ thống này, và một trong những lý do tôi không nghĩ nó phù hợp với Manchester United là vì hệ thống đó không giúp bạn chiếm thế chủ động và có thể tấn công các đội khác.

Nhưng có lẽ khi bạn là đội không được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong trận đấu, nói khác đi bạn là đội "cửa dưới", thì đó có thể là một hệ thống khó phá vỡ khi bạn có năm hậu vệ và bốn tiền đạo. Đôi khi bạn có thể nghi ngờ về bốn cầu thủ tấn công phía trước, nhưng khi bạn ở trên sân nhà, các cầu thủ tấn công sẽ nghĩ, "Mình nên ở đây. Mình sẽ không lùi sâu và phòng ngự".

Mason Mount được chọn cho vai trò đó hôm nay, và đó là một bài toán khó cho bất kỳ đội bóng nào. Có lẽ đó là lý do tại sao Manchester United chơi tốt trong những trận đấu lớn như thế này, đặc biệt là trên sân khách. Nhưng xét về mặt tấn công, việc Manchester United ghi bàn và giành chiến thắng, hệ thống này sẽ luôn kìm hãm họ".

Bây giờ, MU sẽ cố gắng giành chiến thắng thứ ba liên tiếp khi tiếp đón Brighton vào thứ bảy tuần này trên sân nhà Old Trafford ở vòng 9 Premier League.