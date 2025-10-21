Rooney thừa nhận sai lầm về một ngôi sao của MU 21/10/2025 13:02

(PLO)- Wayne Rooney thừa nhận bình luận sai lầm về một ngôi sao của MU, người đã chứng minh khả năng sau chiến thắng trước Liverpool - 'Tôi đã hoài nghi'

Bryan Mbeumo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của MU mùa này và anh đã thể hiện khả năng của mình chỉ trong vòng hai phút trước Liverpool với pha lập công mở tỉ số trong chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách Anfield. Bây giờ, Wayne Rooney thừa nhận sai lầm về một ngôi sao của MU, đó chính là Mbeumo.

Huyền thoại của "quỷ đỏ" Wayne Rooney thừa nhận rằng Bryan Mbeumo, tân binh của Manchester United trong mùa hè này, đã "chứng minh ông sai lầm" sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 71 triệu bảng từ Brentford. Mbeumo là một trong những bản hợp đồng quan trọng nhất của "quỷ đỏ" trước thềm mùa giải 2025 - 2026.

Sau khi ghi được 20 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa trước, cầu thủ 26 tuổi người Cameroon đã gia nhập đội hình của HLV Ruben Amorim sau những cuộc đàm phán kéo dài. Cho đến nay, Mbeumo đã ghi được hai bàn thắng tại Ngoại hạng Anh tại MU và là một trong những cầu thủ ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool vào Chủ nhật.

Mbeumo đã tận dụng đường chuyền của Amad trước khi sút bóng vượt qua thủ môn Giorgi Mamardashvili. Cody Gakpo đã gỡ hòa 1-1 cho nhà vô địch Ngoại hạng Anh ở phút 78, trước khi Harry Maguire thực hiện cú đánh đầu quyết định, mang về chiến thắng đầu tiên cho MU tại Anfield sau gần một thập kỷ.

Rooney thừa nhận sai lầm khi nghi ngờ khả năng ngôi sao của MU là Mbeumo. ẢNH: EPA

Trước đó, Rooney thừa nhận anh từng nghi ngờ khả năng tỏa sáng của Mbeumo tại Old Trafford. Tuy nhiên, sau khi Mbeumo chơi cực kỳ ổn định tại MU kể từ đầu mùa giải đến nay, Rooney đã thừa nhận đánh giá ban đầu của mình về Mbeumo là sai lầm.

"Đối với tôi, cậu ấy (Mbuemo) là cầu thủ nổi bật nhất của Manchester United mùa này và anh ấy chưa nhận được phần thưởng xứng đáng cho sự chăm chỉ và những hy sinh mà anh ấy đã dành cho đội bóng", huyền thoại MU Rooney nói, "Đó là một bàn thắng tuyệt vời.

Thành thật mà nói, tôi hơi nghi ngờ khi Manchester United ký hợp đồng với Mbeumo, tôi không biết liệu anh ấy có đủ khả năng để đến và chơi cho Manchester United hay không, nhưng anh ấy đã chứng minh tôi sai. Tôi nghĩ Mbeumo là sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng và cho đến nay là cầu thủ xuất sắc nhất của Manchester United trong mùa giải này".

Ngôi sao của MU Mbeumo chơi rất tốt kể từ đầu mùa giải đến nay. ẢNH: EPA

Rooney cũng dành lời khen ngợi cho HLV trưởng Amorim của MU sau những chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản vị trí từ Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái. "Đây thực sự là một chiến thắng to lớn cho HLV Ruben Amorim", Rooney nói thêm.

Tôi đã đặt câu hỏi về các quyết định, về chiến thuật, về khát khao của các cầu thủ trong mùa giải này và mùa giải trước. Chiến thắng đó vô cùng to lớn. Chiến thắng tại Anfield không phải là điều dễ dàng. Sự tự tin mà Amorim mang lại cho các cầu thủ, tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng ông ấy đã làm rất tốt.

Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa. Giờ chúng ta chỉ kém Liverpool hai điểm. Tôi thực sự thích màn trình diễn của Ruben Amorim và chúng tôi biết các cầu thủ có thể làm được, nhưng chúng tôi phải chứng kiến ​​điều này ở một mức độ nhất quán".