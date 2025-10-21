Người hùng của MU nhập viện sau va chạm kinh hoàng trên sân 21/10/2025 12:11

(PLO)- Người hùng của MU được đưa đến bệnh viện sau vụ va chạm kinh hoàng trong trận đấu của các cựu binh.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 21-10. Diego Forlan, người đã dành ba năm rưỡi tại Manchester United, đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi va chạm kinh hoàng trong một trận đấu dành cho người trên 40 tuổi.

Người hùng của MU, Diego Forlan, đã được đưa đến bệnh viện với ba xương sườn bị gãy và một phần phổi bị xẹp sau một cú ngã đau đớn trong trận đấu giữa các đội trên 40 tuổi tại Uruguay. Forlan, 46 tuổi, đang thi đấu cho Old Boys gặp Old Christians vào cuối tuần qua.

Cựu tiền đạo của MU được cho là đã ngã đau đớn sau một pha va chạm trên không với một cầu thủ đối phương. Forlan rõ ràng rất đau đớn trên sân cỏ, và một đoạn video ghi lại từ bên lề sân cho thấy một số đồng đội của anh đã chạy đến.

Sau khi Diego Forlan được đưa đến bệnh viện gần đó, các bác sĩ đã phải dẫn lưu phổi của anh vì dịch đã tràn vào. Vụ việc "khiến mọi người hoảng sợ", theo tờ El Observador của Uruguay, nhưng hiện tại cựu ngôi sao của MU Forlan đã "trong tình trạng tốt" và không còn e ngại gì.

Forland - Người hùng của MU nhập viện sau va chạm kinh hoàng trên sân. ẢNH: SPORTSPHOTO/ALL STAR

Forlan, người đã ghi hai bàn thắng giúp Old Boys giành chiến thắng 4-1, được cho là đã gửi tin nhắn cho bạn bè qua WhatsApp từ giường bệnh. "Họ sẽ cho tôi nhập viện và đặt một ống dẫn lưu máu", cựu tiền đạo của Atletico Madrid, Inter Milan và Villareal viết, "Tôi sẽ phải nằm viện cho đến thứ Ba. Trong 20 năm làm nghề, chuyện này chưa bao giờ xảy ra với tôi.

"Không phải lỗi của anh ta. Sự thật là, không phải lỗi của anh ta. Anh ta làm tôi mất thăng bằng và tôi lơ lửng trên không, anh thấy không? Và tay tôi vẫn nằm đó... Tôi không thể đưa tay ra để giữ thăng bằng. Tôi ngã như một bao khoai tây".

Cựu người hùng của MU Forlan tuyên bố giải nghệ vào tháng 8 năm 2019, sau một thời gian ngắn thi đấu cho Kitchee tại Giải Ngoại hạng Hồng Kông, nơi anh ghi được bảy bàn thắng sau năm trận. Nhưng trong một bước ngoặt bất ngờ trong sự nghiệp, ngôi sao 46 tuổi này giờ đây đã trở thành một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, ra mắt ATP tại Giải Uruguay Mở rộng 2024.

"Tôi cần thứ gì đó để tôi có thể chạy", cựu sao MU Forlan giải thích trong một cuộc phỏng vấn với tờ Athletic (Anh)" Golf, bạn chơi ở những nơi tuyệt đẹp - tôi thích nó và tôi vẫn chơi, nhưng tôi cần thứ gì đó khác biệt, thứ gì đó giống với bóng đá hơn.

Tôi bắt đầu tập luyện và chơi quần vợt, và tôi ngày càng tiến bộ. Lúc đầu, tôi chơi với những tay vợt hàng đầu tại CLB và các tay vợt từ khắp Uruguay, và họ dễ dàng đánh bại tôi. Sau đó mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với họ. Giờ tôi có thể chiến thắng. Ở các giải đấu CLB, tôi thường thua ở vòng đầu tiên, nhưng giờ tôi đã thắng rất nhiều".

Diego Forlan đã có ba năm rưỡi thi đấu tại Old Trafford, khi Sir Alex Ferguson ký hợp đồng với anh từ Atletico Independiente với giá 6,9 triệu bảng Anh vào tháng 1 năm 2002. Cầu thủ người Uruguay đã ghi được 17 bàn thắng trong 98 lần ra sân cho MU, trước khi được bán cho Villarreal với giá 2 triệu bảng Anh.