Amorim chỉ trích MU dù thắng Liverpool 20/10/2025 11:55

(PLO)- HLV Ruben Amorim chỉ trích MU mặc dù đội bóng của ông đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước kình địch Liverpool ở vòng 8 Premier League.

Manchester United đã chấm dứt 9 năm không thắng kình địch Liverpool trên sân khách Anfield bằng cách đánh bại đội bóng của HLV Arne Slot 2-1 ở vòng 8 Premier League vào đêm qua và rạng sáng nay 20-10. HLV Ruben Amorim hài lòng với mọi thứ trừ một khía cạnh, sau khi ông có lần đầu tiên thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League. Và tờ Mirror (Anh) bình luận, Amorim chỉ trích MU vì chơi không tốt trong hiệp 2.

Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha Ruben Amorim chỉ trích MU, không hài lòng với việc các cầu thủ của mình thiếu "bình tĩnh" trong hiệp hai của chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Liverpool, nhưng lại ca ngợi "tinh thần" của Quỷ đỏ.

MU dẫn trước 1-0 chỉ sau hai phút tại Anfield, khi Bryan Mbeumo phá vỡ thế bế tắc bằng một bàn thắng gây tranh cãi. Đội bóng của Amorim cầm cự đến phút 78, khi Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 cho Liverpool. Tuy nhiên, MU có bàn thắng quyết định nhờ cú đánh đầu của Harry Maguire, mang về trọn vẹn ba điểm.

Đây là chiến thắng đầu tiên của MU tại Anfield sau 10 lần làm khách, một hành trình gian nan kéo dài từ năm 2016, trải qua sáu đời HLV. Amorim tuyên bố đây là "chiến thắng lớn nhất" của ông kể từ khi trở thành HLV trưởng của MU gần một năm trước, khi MU đánh bại đối thủ truyền kiếp, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, đội đã thua bốn trận gần nhất.

HLV Ruben Amorim chỉ trích MU vì chơi không tốt trong hiệp 2 trận thắng Liverpool. ẢNH: EPA

Nhưng không phải mọi màn trình diễn của Manchester đều làm Amorim hài lòng, "Tôi nghĩ đó là chiến thắng lớn nhất trong thời gian tôi dẫn dắt Manchester United, nó có ý nghĩa rất lớn hôm nay nhưng ngày mai sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Ba điểm là một chiến thắng tuyệt vời", HLV Amorim của MU nói với Sky Sports (Anh).

Tuy nhiên, Amorim chỉ trích MU vì chơi không tốt trong hiệp 2, trong lúc hiệp 1 họ chơi cực hay, "Chúng tôi đã chiến đấu trong từng pha bóng, chúng tôi đã mất bình tĩnh trong hiệp hai nhưng tinh thần vẫn ở đó và đó là điều quan trọng nhất, nếu bạn có tinh thần, bạn có thể thắng bất kỳ trận đấu nào. Đó là một ngày tốt đẹp và bây giờ tôi lo lắng về đối thủ tiếp theo Brighton".

Amorim tiếp tục: "Chúng tôi chỉ xem trận đấu và biết tầm quan trọng của các tình huống cố định, những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ vào sân ngay từ đầu. Mỗi khi chúng tôi chơi tốt trong môi trường này, nếu bạn chặn bóng tốt ngay từ đầu, bạn có thể cảm nhận được sự xoay chuyển của hàng phòng ngự, và chúng tôi cảm nhận được điều đó.

Đây là chiến thắng xứng đáng. Nó sẽ tiếp thêm cho chúng tôi sự tự tin trong suốt tuần thi đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ, họ xứng đáng với điều đó và điều đó nằm trong tay chúng tôi. Chiến thắng này đã là quá khứ, giờ là lúc hướng tới tương lai".