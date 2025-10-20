Bản hợp đồng đắt giá của MU tiến gần đến việc gia nhập Liverpool như thế nào? 20/10/2025 07:29

(PLO)- "Tôi là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của MU. Tôi đã rất gần với việc gia nhập Liverpool".

Đó là dòng tít trong bài viết của tờ Mirror (Anh). Antony gia nhập Manchester United từ Ajax vào năm 2022 với mức phí hơn 80 triệu bảng Anh nhưng thời gian của anh tại Old Trafford đã kết thúc trong thảm họa. Antony tiết lộ anh gần như gia nhập Liverpool như thế nào trước khi chuyển đến Manchester United.

Cầu thủ chạy cánh người Brazil đến Old Trafford vào năm 2022 sau hai mùa giải thành công tại Ajax, giành hai chức vô địch quốc gia Hà Lan và một huy chương vàng Olympic cùng đội tuyển quốc gia Brazil.

Antony hợp tác với HLV Erik ten Hag tại MU, khi đó anh tuyên bố rằng vị HLV người Hà Lan "khai phá những phẩm chất tốt nhất trong tôi". Tuy nhiên, sau khi chuyển đến Real Betis với giá 21,6 triệu bảng Anh vào mùa hè này từ MU, cầu thủ 25 tuổi Antony chia sẻ với ESPN Brazil rằng ban đầu anh dự định sẽ đầu quân cho đối thủ truyền kiếp của MU là Liverpool.

Antony tiết lộ từng suýt gia nhập Liverpool, "Trước khi ký hợp đồng với MU, tôi đã rất gần đến việc gia nhập Liverpool. Nhưng con đường đã định sẵn là như vậy". Mặc dù chúng ta không bao giờ biết được tương lai, nhưng mọi chuyện có thể đã khác với cầu thủ người Brazil tại Premier League nếu anh chuyển đến Anfield.

Antony từng tiến rất gần đến việc gia nhập Liverpool, trước khi anh đồng ý chuyển từ Ajax sang MU. ẢNH: EPA

Và mặc dù có những bước tiến triển đầy hứa hẹn, Antony vẫn không thể tạo được dấu ấn tại Old Trafford. Antony chỉ ghi được 12 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo sau 96 lần ra sân cho Quỷ Đỏ và cuối cùng bị HLV Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch ở MU.

Cùng với những cầu thủ như Jadon Sancho, Marcus Rashford và Alejandro Garnacho, Antony buộc phải tập luyện tách biệt với phần còn lại của đội một khi MU nỗ lực bán những ngôi sao bị ruồng bỏ này. Cuối cùng, Antony rời MU và gia nhập Real Betis theo dạng chuyển nhượng chính thức với mức giá chuyển nhượng ban đầu chỉ hơn 20 triệu bảng Anh.

Cầu thủ người Brazil thừa nhận những khó khăn của mình trong suốt mùa hè này và tiết lộ anh bị loại khỏi đội một MU khi cố gắng tìm cách rời khỏi Anh. Antony nói: "Tôi đã báo cáo lại vào ngày 14-7 và tập luyện riêng trong hơn một tháng. Mọi chuyện rất phức tạp. Chúng tôi ở khách sạn hơn 40 ngày. Tôi và cha tôi ở đó, chờ đợi. Tôi tập luyện lúc 5 giờ chiều trong khi đội 1 Manchester United tập luyện vào buổi sáng".

Antony nói thêm: "Tôi cảm thấy thiếu sự tôn trọng. Không ai chào tôi buổi sáng hay chào buổi chiều. Đó là khoảnh khắc để thử thách bản thân, để tin tưởng. Tôi biết rằng điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra, ngay cả khi tôi vẫn còn nghi ngờ".

Antony tiếp tục: "Nếu tôi bùng nổ ngay lập tức, có lẽ tôi đã đánh mất chính mình sau này. Quá trình đó là cần thiết. Hôm nay tôi cảm thấy mình là một người đàn ông tốt hơn, một người cha tốt hơn".

Antony đã có khởi đầu đầy hứa hẹn cho Real Betis, ghi một bàn và có một pha kiến ​​tạo trong năm lần ra sân đầu tiên mùa này. Nó đều đến ở Europa League khi Real Betis hòa Nottingham Forest 2-2 vào tháng trước.