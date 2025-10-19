Nottingham Forest chiêu mộ HLV từng tuyên bố sẽ dẫn dắt MU 19/10/2025 11:38

Roberto Mancini được cho là đã được Nottingham Forest liên hệ sau quyết định sa thải Ange Postecoglou vào tối thứ bảy (19-10). Postecoglou đã bị sa thải chỉ sau 39 ngày dẫn dắt Nottingham Forest. Quyết định này được đưa ra sau thất bại 0-3 của Nottingham Forest trước Chelsea ngay trên sân nhà ở vòng 8 Premier League.

Mặc dù chỉ mới tiếp quản Nottingham từ Nuno Espirito Santo vào tháng 9, Postecoglou phải ra đi sau khi ông không giành được chiến thắng nào trong tám trận cầm quân. Điều này đã mở đường cho HLV từng dẫn dắt Man City vô địch Premier League và tuyển Ý vô địch Euro, Mancini bước vào cuộc chiến. Nottingham Forest đang chật vật ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, với chỉ một chiến thắng, hai trận hòa và năm trận thua.

Theo The Athletic (Anh), Nottingham Forest đã "liên lạc" với Mancini về khả năng thay thế Postecoglou. Vị HLV người Ý 60 tuổi, người đã thất nghiệp kể từ khi rời khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Saudi Arabia năm ngoái, tự hào có một CV ấn tượng, theo Nottinghamshire Live đưa tin.

Postecoglou đã bị Nottingham sa thải. ẢNH: AMA

Mancini từng được liên hệ với một động thái gây sốc tới Manchester United, khi tờ The Sun đưa tin rằng Mancini đã nói với bạn bè rằng ông nghĩ mình có thể được trao công việc dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford nếu Ruben Amorim bị sa thải. Tuy nhiên, động thái như vậy là rất khó xảy ra, ngay cả khi không tính đến quá khứ dẫn dắt Manchester City của Mancini.

Và MU cũng sẽ không sớm sa thải HLV khi đồng sở hữu "quỷ đỏ", Sir Jim Ratcliffe, bày tỏ mong muốn thấy Ruben Amorim ở lại CLB thêm ít nhất 3 năm mặc dù HLV người Bồ Đào Nha đang thể hiện kém cỏi tại Old Trafford.

Nottingham Forest chiêu mộ HLV từng tuyên bố sẽ dẫn dắt MU, đó là Mancini. ẢNH: EPA

"Ruben Amorim đã không có một mùa giải tốt nhất", Sir Jim Ratcliffe phát biểu trên podcast The Business của tờ The Times, "Ruben Amorim cần chứng minh mình là một HLV tuyệt vời trong ba năm tới. Đó chính là nơi tôi muốn đến. Đôi khi tôi không hiểu nổi báo chí. Họ muốn thành công chỉ sau một đêm.

Họ nghĩ công việc HLV chỉ giống như công tắc đèn, chỉ cần bật nó lên. Bạn biết đấy, chỉ cần bật công tắc lên là ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bạn không thể điều hành một CLB như Manchester United dựa trên phản ứng tức thời trước một nhà báo chỉ trích đội mỗi tuần".