3 ngôi sao của MU được thông báo đã hết thời 19/10/2025 07:09

(PLO)- Bộ 3 ngôi sao của MU được thông báo là đã hết thời và cơ thể "không còn đủ sức" chơi bóng ở cường độ cao tại Premier League.

Paul Scholes đã chỉ trích 3 ngôi sao của MU và khẳng định rằng họ "không đủ thể lực" để chịu được sự khắc nghiệt của Giải Ngoại hạng Anh. Huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester, Paul Scholes, đã công kích gay gắt Harry Maguire, Luke Shaw và Casemiro, cho rằng bộ ba này không còn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thể lực của Premier League. Scholes tin rằng họ thiếu sức mạnh và tốc độ cần thiết.

Cả Maguire, 32 tuổi, và Shaw, 30 tuổi, đều bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi tuyển Anh trong đợt tập trung vào đầu tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, những lo ngại về thể lực của cựu ngôi sao Real Madrid, Casemiro, 33 tuổi, vẫn tiếp diễn kể từ khi anh chuyển đến MU.

Phát biểu trên podcast The Good, The Bad&The Football, Paul Scholes tuyên bố về 3 ngôi sao của MU: "Shaw, Maguire, Casemiro, tất cả họ đều là những cầu thủ tuyệt vời. Nhưng họ đang ở giai đoạn mà bạn sẽ bị phát hiện nếu không đủ thể lực tốt ở Premier League. Thể hình của họ không đủ khỏe, không đủ mạnh, không đủ nhanh.

Họ đã tụt xuống đến mức không thể đáp ứng được những yêu cầu của Giải Ngoại hạng Anh. Mỗi cầu thủ ở Ngoại hạng Anh đều là một cỗ máy thực sự. Họ chỉ có 5% mỡ cơ thể, họ có thể chạy, họ mạnh mẽ, họ có thể đánh đầu. Manchester United đang có hai hoặc ba cầu thủ không thể sống chung với điều đó".

Paul Scholes cho rằng 3 ngôi sao của MU là Maguire, Shaw và Casemiro đã hết thời. ẢNH: EPA

Trước trận đấu quan trọng vào hôm nay 19-10 của MU với đối thủ truyền kiếp Liverpool tại Anfield, Scholes cho biết ông tin rằng MU đã bị "lôi kéo" vào việc chiêu mộ tiền vệ người Brazil Casemiro. MU đã chi 70 triệu bảng Anh để có được sự phục vụ của Casemiro từ Real Madrid cách đây ba năm.

"Chúng tôi đã bị cuốn vào chuyện đó, và đã có khá nhiều chuyện như thế xảy ra", huyền thoại của MU Paul Scholes cho biết.

Cựu đồng đội của Scholes tại MU, Nick Butt, cũng đồng tình và nói thêm: "Real Madrid không để những cầu thủ giỏi nhất của họ ra đi. Raphael Varane và Casemiro đều là những cầu thủ xuất sắc trước đây trong sự nghiệp của họ. Họ đã làm được nhiều hơn tôi từng làm, nên rất khó để chỉ trích họ, nhưng Real Madrid không bán những cầu thủ hàng đầu của mình cho đối thủ ở châu Âu là Man United".

Trong khi đó, Maguire đang nhắm đến một hợp đồng mới tại Old Trafford, khi hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Vẫn chưa rõ liệu Maguire có thể thuyết phục ban lãnh đạo MU gia hạn thêm hay không, mặc dù anh có sự ủng hộ của HLV Ruben Amorim.