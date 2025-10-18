Klopp bị công kích nặng nề 18/10/2025 13:09

Quan chức của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Florin Prunea đã đưa ra một cuộc tấn công đáng kinh ngạc vào Jurgen Klopp, nhắm vào các quyết định nghề nghiệp của cựu HLV Liverpool và thậm chí cả ngoại hình cá nhân của ông.

Klopp bị công kích nặng nề khi Florin Prunea chỉ trích quyết định rời Liverpool và đảm nhận công việc mới tại Red Bull của chiến lược gia người Đức. Florin Prunea tuyên bố rằng Klopp ở Red Bull "chỉ để kiếm tiền".

Florin Prunea, cựu tuyển thủ Romania và hiện là đại biểu của UEFA, đã chỉ ra nhiều điểm bất cập trong các quyết định của HLV người Đức trong những năm gần đây. Klopp được coi là một trong những HLV vĩ đại nhất của thế hệ mình và hiện đang giữ vai trò giám đốc tại Red Bull Soccer.

Trong vai trò hiện tại của Prunea tại UEFA, nhiệm vụ của ông là đảm bảo các trận đấu diễn ra suôn sẻ bằng cách giám sát mọi khía cạnh của trận đấu, đóng vai trò cầu nối với trụ sở UEFA. Điều này càng khiến những bình luận của Prunea về Klopp trở nên đáng kinh ngạc hơn.

HLV Jurgen Klopp bị công kích nặng nề. ẢNH: EPA

Trong tiếng mẹ đẻ Romania, ông đã sử dụng một cụm từ mà trên thực tế ông gọi cựu HLV của Liverpool Klopp là "gã hề". Prunea sau đó đã đặt câu hỏi về lý do Klopp rời Liverpool, mặc dù người dẫn chương trình podcast mà Prunea tham gia đã nêu lý do là vì Klopp bị kiệt sức sau hơn tám năm làm HLV.

Klopp bị công kích nặng nề khi Prunea có bình luận gây sốc, "Jurgen Klopp đã đến Red Bull. Ông ấy đến Red Bull Salzburg chỉ để chơi bời và kiếm chút tiền mà không mất gì cả”.

Klopp, người đã dẫn dắt Liverpool và Borussia Dortmund rất thành công, khẳng định ông không muốn trở lại với vai trò huấn luyện. Hiện tại, Klopp đang làm việc theo mô hình đa CLB, với nhiệm vụ giám sát nhiều hơn tại một số CLB, bao gồm RB Leipzig, Red Bull Salzburg và New York Red Bulls thuộc sở hữu của tập đoàn Red Bull.

Prunea sau đó đã nói rõ cảm xúc của mình về Klopp, coi thường ngoại hình của Klopp, khi nói thêm: "Tôi chưa bao giờ thích anh ta. Tất cả những trò hề đó... Bạn sẽ nghĩ rằng anh ta đang nhai gạch bằng răng”.

Klopp không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình, đặc biệt là trước giới truyền thông khi thảo luận về phúc lợi của cầu thủ và lịch thi đấu dày đặc vắt kiệt sức các cầu thủ, nhưng ông được cả thế giới bóng đá yêu mến và kính trọng . Điều này càng khiến lời chỉ trích của Prunea trở nên bất ngờ hơn.

Trước đó, Jurgen Klopp đã chia sẻ về dự án mới của mình với Red Bull: "Vài tháng sau, cơ hội đã đến. Tôi không muốn trở thành một hành khách hay một người nổi bật trong phòng. Tôi thực sự muốn tạo ra giá trị cho dự án này.

Tôi không muốn tiếp tục làm công việc đó (làm HLV) nữa. Tôi muốn có một khởi đầu mới, và đây là một cơ hội. Để tạo thêm giá trị. Mọi chuyện sẽ ra sao, chúng ta sẽ xem xét. Không có một kế hoạch nào phù hợp với tất cả các đội bóng. Chúng tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất có thể. Ở mỗi bộ phận, mỗi CLB".