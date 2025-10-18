Đội tuyển Malaysia không liên quan đến việc làm giả hồ sơ nhập tịch 18/10/2025 12:01

(PLO)- CEO Rob Friend khẳng định đội tuyển Malaysia không liên quan đến việc làm giả hồ sơ nhập tịch của FAM dẫn đến lệnh trừng phạt của FIFA và tuyên bố mục tiêu của họ trong suốt quá trình tố tụng là bảo vệ các cầu thủ.

Tổng giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia, Rob Friend vừa lên tiếng cho biết điều quan trọng là phải làm rõ vai trò của liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), sự tham gia của đội tuyển Malaysia và những tuyên bố tiêu cực chống lại ông hoàng Tunku Ismail Sultan Ibrahim trong vụ việc đang diễn ra liên quan đến lệnh trừng phạt của LĐBĐ thế giới (FIFA) .

CEO Friend tuyên bố phần lớn bình luận của công chúng đều "gần như vô lý" và nhấn mạnh rằng vai trò của đội tuyển Malaysia hoàn toàn mang tính vận hành và liên quan đến bóng đá, chứ không phải hành chính như FAM.

"Điều quan trọng là phải xác định vai trò của chúng tôi (đội tuyển Malaysia) trong quá trình nhập tịch. Các lệnh trừng phạt của FIFA liên quan đến hồ sơ, và từ góc độ đội tuyển quốc gia, chúng tôi không tham gia vào việc đó", ông Friend phát biểu trong buổi họp báo đặc biệt tại Wisma FAM.

Nói một cách minh bạch, vai trò của chúng tôi luôn chỉ giới hạn ở việc xác định cầu thủ nào nằm trong nhóm tài năng. Sau khi FIFA và FAM hoàn tất thủ tục và hoàn tất đăng ký, những cầu thủ đó sẽ đủ điều kiện để được lựa chọn. Vậy là xong".

CEO của đội tuyển Malaysia Rob Friend. ẢNH: NST

Friend cho biết khi FIFA mở cuộc điều tra FAM vào ngày 22-8, ông đã ngay lập tức vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và sự toàn vẹn của đội tuyển Malaysia.

"Tôi biết mình phải bảo vệ các cầu thủ đại diện cho đất nước. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã mời một đội ngũ pháp lý đẳng cấp thế giới, bao gồm Serge Vittoz từ Charles Russell Speechlys, để đảm bảo mọi việc được xử lý đúng đắn", ông nói.

Vittoz, người đứng đầu vụ kháng cáo pháp lý, cho biết quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào ngày 30-10, sau khi FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA về án phạt.

"Quyết định rất có thể sẽ được thông báo cho các bên trong cùng ngày hoặc ngay sau đó. Các cầu thủ và FAM không hài lòng với kết quả có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)", Vittoz cho biết.

Tổng giám đốc điều hành Harimau Malaya Rob Friend đã khẳng định rõ ràng rằng đội tuyển Malaysia không liên quan đến quá trình lập hồ sơ dẫn đến lệnh trừng phạt của FIFA đối với bảy cầu thủ nhập tịch, đồng thời nhấn mạnh rằng trọng tâm hiện tại của ông là bảo vệ những người "đã đổ máu vì đất nước này".

Friend cho biết hoạt động của đội tuyển quốc gia tách biệt với bộ phận hành chính của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), nơi xử lý các vấn đề quản trị, đăng ký và pháp lý. Bình luận của Friend được đưa ra sau khi FAM đình chỉ chức vụ tổng thư ký FAM của ông Datuk Noor Azman Rahman để mở đường cho một cuộc điều tra độc lập về các lỗi tài liệu dẫn đến lệnh trừng phạt của FIFA.

"Tôi nghĩ việc làm rõ vấn đề và làm rõ hơn về vai trò là rất quan trọng", Friend phát biểu trong buổi họp báo tại Wisma FAM, "FAM bao gồm quản trị, tài liệu, đăng ký và pháp lý. Đội tuyển Malaysia bao gồm chiến lược, hiệu suất, kỹ thuật, nhân sự, truyền thông, y tế, khoa học thể thao và hậu cần.

Chúng tôi (đội tuyển Malaysia) không tham gia vào bất kỳ khâu đăng ký cầu thủ nhập tịch hay tài liệu nào. Tôi đã thấy một số điều được đưa ra trên phương tiện truyền thông là hoàn toàn không cần thiết và gần như lố bịch. Vì vậy, mọi người phải hiểu cơ cấu thực sự hoạt động như thế nào".

Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ chức vụ. ẢNH: NST

Friend cho biết quá trình nhập tịch được FAM và các cơ quan chính phủ xử lý hoàn toàn, trong khi đội tuyển Malaysia chỉ tham gia sau khi FIFA xác nhận các cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện ra sân

"Có một nhóm cầu thủ đang được xử lý để nhập tịch, và FAM đã thông báo cho chúng tôi về danh tính của họ. Nhưng chúng tôi chỉ tham gia sau khi FIFA chấp thuận tư cách của họ", CEO của tuyển Malaysia Friend nói, "Khi những phê duyệt đó được đưa ra, chúng tôi đã đưa các cầu thủ vào đội hình. Đó là lúc HLV đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski và tôi có thể lên kế hoạch cho các trận đấu và lựa chọn. Trước đó, chúng tôi không tham gia vào bất kỳ thủ tục giấy tờ nhập tịch nào".

Friend cho biết ông bắt đầu trực tiếp tham gia vào vấn đề này vào ngày 22 tháng 8, ngày FIFA mở phiên điều trần kỷ luật đối với FAM.

"Ngay khi lá thư đó đến, tôi biết điều này ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia, các cầu thủ và sự chính trực của chúng tôi", ông nói, "Trách nhiệm của tôi là bảo vệ các cầu thủ đại diện cho đất nước này. Một số cầu thủ đã đổ máu vì Malaysia. Họ đã cống hiến hết mình. Vì vậy, tôi đã bay đến Zurich, gặp gỡ một số luật sư giỏi nhất thế giới, và sau đó đến Miami, nơi đặt văn phòng pháp lý của FIFA, để tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra".

Friend cho biết việc ông hợp tác với FIFA và các chuyên gia pháp lý quốc tế là một phần trong nỗ lực thiện chí nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ lập trường của Malaysia.

"Tôi muốn chứng minh với FIFA rằng chúng tôi đang hành động một cách thiện chí, rằng chúng tôi muốn hiểu và sửa chữa những gì đã xảy ra. Mục đích là để đảm bảo điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa", ông khẳng định.

Bất chấp những tranh cãi, Friend vẫn ca ngợi sự tập trung và đoàn kết của đội tuyển Malaysia, đặc biệt là sau chiến thắng 5-1 trước Lào ở vòng loại Asian Cup hôm thứ Ba.

"Tôi tự hào về những gì đội tuyển quốc gia đã làm được trong vài tháng qua mặc dù họ đang phải đối mặt với đám mây đen bao trùm", ông cho biết, "Họ vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, tập trung và tiếp tục đại diện cho Malaysia với niềm tự hào. Chúng tôi sẽ chiến đấu… chiến đấu vì các cầu thủ, vì đội tuyển quốc gia và vì đất nước này".

CEO của bóng đá Malaysia Rob Friend và luật sư Serge Vittoz. ẢNH: NST

Friend cũng bảo vệ vai trò của ông hoàng Tunku Ismail Sultan Ibrahim trong việc thành lập Harimau Malaya, gọi ông là "người có tầm nhìn xa" đã nâng cao tính chuyên nghiệp và tiêu chuẩn của dự án quốc gia.

"Ông ấy không chỉ biết hành động. Ông ấy là người có tầm nhìn xa. Ông ấy định hướng và tạo động lực. Các cầu thủ muốn chơi vì ông ấy. Tất cả chúng tôi đều muốn đại diện cho đất nước này theo tầm nhìn của ông ấy", CEO Friend khẳng định.

FAM đã xác nhận rằng một ủy ban độc lập sẽ điều tra vấn đề tài liệu, trong khi đơn kháng cáo của họ về lệnh trừng phạt của FIFA, bao gồm lệnh đình chỉ 12 tháng đối với bảy cầu thủ, hiện đang chờ xử lý. Các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò là Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.