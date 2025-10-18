FAM đình chỉ Tổng thư ký và lập ủy ban độc lập điều tra vụ giấy tờ giả cầu thủ nhập tịch 18/10/2025 10:22

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã thành lập một ủy ban độc lập nhằm điều tra vụ việc liên quan đến việc sử dụng tài liệu giả mạo, sau khi quyết định tạm thời đình chỉ chức vụ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman.

Quyết định đình chỉ chức vụ Tổng thư ký Noor Azman được đưa ra vào ngày 17-10, khi FAM xác định ông phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm hành chính trong công tác nộp hồ sơ. Việc tạm đình chỉ này, theo FAM, nhằm đảm bảo quá trình điều tra được tiến hành minh bạch, khách quan và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội bộ.

Sự việc bắt nguồn từ việc FAM bị Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phát hiện sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch cho bảy cầu thủ nước ngoài thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Hành động này khiến FAM phải chịu mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 11,5 tỉ VND), đồng thời bảy cầu thủ liên quan cũng bị cấm thi đấu 12 tháng và phải nộp phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ.

Danh sách các cầu thủ bị phạt gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel. Họ là những cầu thủ nhập tịch được FAM đăng ký thi đấu trong thời gian gần đây, với mục tiêu tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá Malaysia cũng như hình ảnh của FAM trên trường quốc tế.

Tổng thư ký Noor Azman bị đình chỉ chức vụ khi để xảy ra các sai sót về giấy tờ nhập tịch cầu thủ. Ảnh: NST.

Phó Chủ tịch FAM, ông Datuk S. Sivasundaram, khẳng định trong cuộc trao đổi với tờ Berita Harian rằng việc thành lập ủy ban độc lập là bước đi cần thiết để đảm bảo mọi khía cạnh của vụ việc được xem xét một cách toàn diện. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn can thiệp vào quá trình điều tra. Ủy ban độc lập sẽ chịu trách nhiệm xem xét và đưa ra kết luận một cách minh bạch, công bằng”.

Theo ông Sivasundaram, với vai trò là người đứng đầu Ban Thư ký FAM, ông Noor Azman phải chịu trách nhiệm về các sai sót xảy ra trong bộ phận mình quản lý. Vì vậy, việc đình chỉ tạm thời ông là điều tất yếu nhằm tránh xung đột lợi ích và đảm bảo tính độc lập cho cuộc điều tra. “Chúng tôi để mọi việc cho ủy ban độc lập tiến hành đánh giá. Sau khi có kết quả, FAM sẽ căn cứ vào đó để đưa ra quyết định cuối cùng”, ông nói thêm.

Trong khi đó, FAM thừa nhận đã có sai phạm trong quá trình nộp hồ sơ nhập tịch và gửi tài liệu lên FIFA. Tuy nhiên, tổ chức này khẳng định sai sót là do yếu tố hành chính, không mang tính cố ý gian lận. FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA, mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt cũng như khôi phục quyền thi đấu cho các cầu thủ liên quan.

Ủy ban độc lập của FAM sẽ điều tra vụ bê bối giấy tờ giả mạo liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trong trận Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 6. Ảnh: CCT.

Giới chuyên môn cho rằng vụ việc là bài học lớn đối với FAM trong công tác quản lý và thẩm định hồ sơ cầu thủ nhập tịch. Đồng thời, sự cố này cũng buộc liên đoàn phải rà soát lại toàn bộ quy trình hành chính nhằm ngăn chặn những sai phạm tương tự trong tương lai.

Ủy ban độc lập của FAM dự kiến sẽ công bố kết quả điều tra trong thời gian tới. Các bên liên quan, bao gồm cả ông Noor Azman, sẽ được mời hợp tác và cung cấp thông tin phục vụ quá trình làm rõ vụ việc.

Vụ bê bối giấy tờ giả mạo này đã khiến FAM chịu tổn thất tài chính lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. Tuy nhiên, việc FAM chủ động thành lập ủy ban điều tra và khẳng định cam kết minh bạch được xem là bước đi tích cực để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và giới chức bóng đá thế giới.