6 ngôi sao Man United vắng mặt trước cuộc đại chiến Liverpool 17/10/2025 11:10

(PLO)- 6 ngôi sao Man United đã không góp mặt trong buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế, khiến người hâm mộ Quỷ đỏ rất lo lắng trước thềm trận đại chiến với Liverpool tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, diễn ra vào ngày 19-10.

Sau quãng thời gian tạm nghỉ để các đội tuyển quốc gia tập trung, thầy trò HLV Ruben Amorim đã trở lại trung tâm huấn luyện Carrington vào ngày 16-10. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của Quỷ đỏ đang bị bao phủ bởi những dấu hỏi lớn liên quan đến tình hình nhân sự.

Theo Standard, 6 ngôi sao Man United vắng mặt trong buổi tập gồm đội trưởng Bruno Fernandes, Casemiro, Amad Diallo, Matheus Cunha, Noussair Mazraoui và Lisandro Martinez. Trong đó, bốn cầu thủ đầu tiên (Bruno, Casemiro, Diallo và Cunha), được phép nghỉ ngơi thêm sau khi phải ra sân cho đội tuyển quốc gia vào giữa tuần. Việc được “xả hơi” ngắn ngày không nằm ngoài kế hoạch của ban huấn luyện, nhằm giúp họ hồi phục thể lực trước giai đoạn thi đấu dày đặc sắp tới.

Tuy nhiên, hai trường hợp trong số 6 ngôi sao Man United vắng mặt, Mazraoui và Martinez lại mang đến nhiều lo ngại hơn khi cả hai đều đang trong quá trình điều trị chấn thương. Hậu vệ cánh người Morocco đã hội quân cùng đội tuyển quốc gia nhưng không ra sân trong hai trận đấu gần nhất. Phía Manchester United xác nhận anh vẫn đang hồi phục, và khả năng trở lại trước Liverpool là khá thấp. Với tình hình hiện tại, Diogo Dalot có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò bên hành lang phải trong trận cầu sắp tới.

HLV Ruben Amorim không có đầy đủ quân số luyện tập cho trận đại chiến Liverpool trên sân nhà Old Trafford cuối tuần này. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Lisandro Martinez vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật đầu gối do chấn thương dây chằng chéo trước. Cầu thủ người Argentina được cho là đang tiến triển tốt trong quá trình phục hồi và có thể trở lại thi đấu vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, ban huấn luyện MU không muốn mạo hiểm với trung vệ trụ cột của mình, nhất là trong bối cảnh lịch thi đấu tháng này khá khắc nghiệt với những trận gặp Liverpool, Chelsea và Newcastle.

Ngoài 6 ngôi sao Man United vắng mặt, đội trẻ của họ cũng gặp chút vấn đề khi hậu vệ Ayden Heaven bất ngờ bị rút khỏi đội hình U-20 Anh trong trận gặp Thụy Sĩ. Điều này từng khiến cổ động viên lo ngại về khả năng dính chấn thương, dù theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Anh, Heaven chỉ bị đau nhẹ và sẽ sớm trở lại tập luyện bình thường.

Phía bên kia, Liverpool cũng không tránh khỏi những cơn đau đầu về nhân sự. Thủ môn số một Alisson Becker đang phải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục chấn thương đùi. Trong trường hợp xấu nhất, HLV Arne Slot có thể phải đặt niềm tin vào Caoimhin Kelleher trong khung thành ở trận đại chiến tại Old Trafford. Ngoài ra, hậu vệ trẻ Giovanni Leonin được cho là dính chấn thương dây chằng chéo trước và có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn, khiến hàng thủ Liverpool vốn đã mỏng nay càng thêm bất ổn.

6 ngôi sao Man United không có mặt ở buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế, bao gồm hai trụ cột tuyến giữa là Casemiro và đội trưởng Bruno Fernandes. Ảnh: EPA.

Dù vậy, tin vui cho người hâm mộ Liverpool là bộ ba Ibrahima Konate, Wataru Endo và Ryan Gravenberch đều đã trở lại tập luyện bình thường sau kỳ nghỉ đội tuyển, sẵn sàng góp mặt trong trận đấu tới. Nhiều nguồn tin nội bộ cho rằng Liverpool sẽ không thay đổi quá nhiều đội hình, vẫn duy trì lối chơi kiểm soát và pressing tầm cao đặc trưng mà HLV Arne Slot đang xây dựng kể từ đầu mùa.

Trong khi đó, Manchester United cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần sau chuỗi trận thất thường. Sự vắng mặt tạm thời của một số trụ cột khiến HLV Amorim có thể phải thử nghiệm lại đội hình, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi Casemiro và Bruno thường xuyên đảm nhận vai trò chủ đạo.

Tính đến thời điểm hiện tại, Man United đang đứng giữa bảng xếp hạng, trong khi Liverpool vẫn bám sát đội dẫn đầu Arsenal với phong độ ổn định. Trận derby nước Anh luôn chứa đựng nhiều cảm xúc và căng thẳng, bất kể vị trí của hai đội ra sao. Và dù vắng một vài cái tên quen thuộc, cuộc đối đầu tại Old Trafford vào ngày 19-10 vẫn là màn so tài rực lửa, nơi danh dự và niềm kiêu hãnh của hai “ông lớn” được đặt lên hàng đầu.