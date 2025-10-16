Nepal đề nghị FIFA hủy kết quả trận thua Malaysia 16/10/2025 12:04

(PLO)- Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Việt Nam, Nepal đã yêu cầu FIFA hủy kết quả trận thua Malaysia 0-2 tại vòng loại Asian Cup 2027 (hồi tháng 3).

Nepal (xanh) trong trận thua Malaysia 0-2. Ảnh: NSTP

Nepal đòi hủy kết quả trận thua Malaysia, vì HLV Peter Cklamovski đã đưa cầu thủ không đủ điều kiện vào sân trong trận đấu.

Liên đoàn bóng đá toàn Nepal (ANFA) đã đệ đơn khiếu nại lên FIFA sau khi tiền vệ Hector Hevel - một trong những cầu thủ ghi bàn thắng cho Malaysia trong chiến thắng 2-0 tại sân vận động Sultan Ibrahim vào ngày 25-3. Hector Hevel sau đó bị cơ quan quản lý bóng đá thế giới tuyên bố không đủ điều kiện.

Nepal đòi hủy kết quả trận thua Malaysia liên đới sau khi FIFA tuyên bố án phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả tài liệu liên quan đến 7 ngoại binh nhập tịch, trong đó có cả Hevel. Những cầu thủ còn lại gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Biện pháp kỷ luật bao gồm lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá 1 năm đối với 7 cầu thủ, cũng như hình phạt tài chính đối với FAM.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ và mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, có hiệu lực ngay lập tức, sau phán quyết vào cuối ngày 26-9 của Ủy ban kỷ luật FIFA.

Tuy nhiên, phán quyết của FIFA hiện chỉ có thể hủy bỏ chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam, khiến ANFA khiếu nại, đòi hủy kết quả trận thua Malaysia.

“Liên đoàn bóng đá toàn Nepal đã đệ đơn khiếu nại Malaysia sau khi Hevel, một trong những cầu thủ ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal vào tháng 3, bị FIFA tuyên bố không đủ điều kiện, nghĩa là kết quả có thể bị hủy bỏ”, tờ Guardian đưa tin.

Về phần mình, FAM vẫn khẳng định vấn đề này xuất phát từ “lỗi hành chính” chứ không phải hành vi cố tình làm giả, đồng thời khẳng định 7 cầu thủ là “công dân hợp pháp” và kết quả điều tra của FIFA “thiếu bằng chứng đầy đủ”.

Theo luật thi đấu, Malaysia có thể phải chịu án phạt thua 0-3 trước cả tuyển Việt Nam và Nepal, tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Tại bảng F thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, Nepal hiện đang đứng cuối do chưa có được điểm nào sau bốn trận thua trước Malaysia, Lào và Việt Nam (2 trận).

Sau chiến thắng 5-1 lượt về trên sân nhà trước tuyển Lào, tuyển Malaysia 12 điểm tạm dẫn đầu bảng, hơn 3 điểm so với đội tuyển Việt Nam ở vị trí xếp thứ 2.