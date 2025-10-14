Sự trở lại ấn tượng của tuyển thủ Malaysia bị tạt a-xít 14/10/2025 11:55

(PLO)-Sau gần hai năm sống trong sợ hãi, tuyển thủ Malaysia bị tạt a-xít - Faisal Halim đã trở lại thi đấu và ghi bàn tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển thủ Malaysia bị tạt a-xít - Faisal Halim. Ảnh: NST

Tuyển thủ Malaysia bị tạt a-xít - Faisal Halim được mọi người trìu mến gọi là Mickey đã ghi bàn cho tuyển Malaysia trong chiến thắng 3-0 trước Lào (ngày 9-10). Đây cũng là bàn thắng quốc tế đầu tiên của Faisal kể từ Cúp bóng đá châu Á tại Doha vào tháng 1 năm ngoái.

3 điểm lấy được từ Lào là lời khẳng định, Faisal đã trở lại sau khoảng thời gian chờ đợi trong đau đớn, sợ hãi lẫn bất an.

“Sau gần hai năm, tôi đã trở lại để tìm kiếm bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã được huấn luyện viên trao cơ hội để chứng tỏ bản thân, và tôi đã nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đó. Đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới đối với tôi. Tôi muốn giúp đỡ đội bóng và hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của mình”, Faisal phát biểu tại buổi họp báo trước trận.

Vào tháng 1-2024, cầu thủ 27 tuổi này đã ghi dấu ấn cùng Malaysia tại Asian Cup, khi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Hàn Quốc tại Doha.

Đó cũng là bàn gỡ hòa 1-1 trong trận đấu kết thúc với tỉ số 3-3, một pha lập công giúp anh giành được 85% phiếu bầu của người hâm mộ cho giải Bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Faisal tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với Oman ở vòng loại World Cup/Asian Cup vào tháng 3 nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Kể từ vụ tấn công kinh hoàng ngày 5-5-2014, hành trình trở lại ấn tượng của tuyển thủ Malaysia bị tạt a-xít thật phi thường. Vụ tấn công khiến Faisal bị bỏng nặng, cùng tương lai mờ mịt bởi, không biết liệu anh có thể trở lại với bóng đá hay không.

Faisal tại họp báo trước trận lượt về gặp tuyển Lào. Ảnh: NST

Faisal đã trải qua bốn cuộc phẫu thuật và nhiều tháng phục hồi chức năng trước khi trở lại sân cỏ vào tháng 8-2024, đeo mặt nạ bảo vệ và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ người hâm mộ Selangor khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Kelantan FC.

Được các đồng đội đặt cho biệt danh “Mickey”, đội trưởng CLB Selangor Faisal Halim đã ghi sáu bàn sau 13 trận đấu mùa này trên mọi đấu trường, bao gồm một pha dứt điểm cận thành vào lưới Tampines Rovers từ đường chuyền chuẩn xác của Zach Clough. Anh cũng ghi bàn tại AFC Champions League 2 gặp Lion City Sailors và hai lần tại FA Cup.

Sự hồi sinh ấn tượng cũng tiếp tục giúp Faisal Halim cùng đội tuyển quốc gia Malaysia tiếp Lào tại lượt lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra lúc 20 giờ tối nay.