FAM có để yên khi HLV trưởng đội tuyển Malaysia “quay xe”? 11/10/2025 10:57

(PLO)-Đó là câu hỏi đang được giới bóng đá Malaysia đặt ra sau những phát biểu gây tranh cãi của HLV trưởng đội tuyển Malaysia - Peter Cklamovski.

HLV trưởng Cklamovski "khơi mào cuộc chiến" với FAM. Ảnh: NSTP

HLV trưởng đội tuyển Malaysia phát biểu sau khi Malaysia thắng Lào 3-0 tại vòng loại Asian Cup ở Viêng Chăn.

Đề cập đến vụ 7 ngoại binh nhập tịch bị FIFA treo giò 12 tháng vì cáo buộc làm giả giấy tờ khi thi đấu cho Malaysia, Cklamovski nói: “Tất cả rắc rối đang xảy ra với FIFA - những sai sót hành chính hay bất cứ điều gì đi nữa - đó là việc của FAM”.

Theo NST, phát ngôn này có thể khiến HLV trưởng đội tuyển Malaysia vi phạm quy tắc kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Theo Điều 58 của Điều lệ FAM, bất kỳ HLV, cầu thủ hoặc quan chức nào “làm mất uy tín của bóng đá” hoặc “hành động theo cách làm tổn hại hình ảnh của FAM” đều có thể bị kỷ luật - bao gồm cảnh cáo, phạt tiền hoặc treo quyền, ngay cả khi những phát biểu đó được đưa ra với tư cách không chính thức.

Trong quá khứ, năm 2015, HLV Dollah Salleh từng bị phạt 5.000 RM vì chỉ trích trọng tài tại AFF Cup. Năm 2010, cố HLV Sathianathan bị treo quyền 6 tháng vì phê phán lịch thi đấu của FAM. Gần đây hơn, Tan Cheng Hoe cũng bị nhắc nhở “tuân thủ quy tắc phát ngôn” sau khi đưa ra bình luận được cho là gián tiếp chỉ trích cách điều hành của FAM trong giai đoạn đại dịch.

Khi được hỏi về vụ việc, chuyên gia thể thao Datuk Dr. Pekan Ramli cho rằng dù Cklamovski có quyền nêu quan điểm, nhưng cách ông phát biểu có thể đã vượt qua ranh giới chuyên nghiệp.

“Ông ấy làm công việc của mình, còn chúng tôi làm phần việc của chúng tôi. Không cần thiết phải xen vào mọi chuyện. Đội tuyển quốc gia thuộc quyền quản lý của FAM. Khi phát ngôn về FAM, ông ấy cần thận trọng. Không nên nói những điều như vậy trước công chúng”, ông Pekan đưa ra nhận định.

Ông cũng cho biết thêm, một số phát biểu trước đây của HLV trưởng đội tuyển Malaysia đã từng “gây sốc” và có thể bị xem là làm suy yếu uy tín của liên đoàn: “Đôi khi những gì ông ấy nói thật bất ngờ. Trước đây, ông ấy từng nhắc đến chuyện có người phá hoại đội tuyển - điều đó không giúp ích gì cả. Là HLV, ông nên tập trung vào bóng đá. Đội tuyển quốc gia Malaysia trực thuộc FAM. Vì vậy, khi đưa ra phát biểu về FAM, bạn phải cẩn trọng. Nói năng như vậy là không tốt”.

Chuyên gia Pekan cũng nhấn mạnh, FAM không nên áp dụng tiêu chuẩn kép giữa HLV nội và HLV ngoại: “Ít nhất, ông ấy nên bị cảnh cáo hoặc bị triệu tập để giải trình. Đây là vấn đề bảo vệ uy tín của liên đoàn thể thao quốc gia. Nếu HLV nội bị phạt vì phát ngôn tương tự, thì HLV ngoại cũng phải được đối xử như thế. Nếu không, là bất công.”

Ông Pekan kết luận: “Hình ảnh chuyên nghiệp của FAM cần được giữ gìn. Phải có sự dũng cảm để làm điều đúng đắn. Nếu không có hành động nào được thực hiện, người ta sẽ nói FAM sợ hoặc thiên vị. Điều đó sẽ rất tệ”.