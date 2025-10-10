HLV Shin Tae-yong bị sa thải chỉ sau 2 tháng 10/10/2025 11:03

HLV Shin Tae-yong, cựu HLV tuyển Hàn Quốc và tuyển Indonesia đã phải nói lời chia tay CLB chỉ sau 2 tháng ngồi ghế lái.

HLV Shin Tae-yong và CLB Ulsan Hyundai đã đường ai nấy đi sau kết quả chuỗi trận không ấn tượng tại K-League. HLV Shin Tae-yong mới ngồi ghế CLB mạnh này chỉ được 2 tháng nhưng thành tích kém ấn tượng có khả năng rớt hạng nên lãnh đạo Ulsan Hyundai “giải quyết khủng hoảng” trước.

HLV Shin Tae-yong chỉ ngồi ghế nóng Ulsan Hyundai được 2 tháng phải chia tay. Ảnh:AFC

HLV Shin Tae-yong tiếp quản ghế nóng từ tay nhà cầm quân cũng rất quen thuộc là Kim Pan-gon, cựu HLV tuyển Malaysia hồi tháng 8.

Sau 32 lượt trận, Ulsan Hyundai đang xếp vị trí thứ 10 với 37 điểm, chỉ hơn đội chót bảng Daegu 11 điểm. Tuy nhiên, Ulsan Hyundai có nguy cơ rớt hạng rất cao nếu cứ chơi như hiện tại ở giải trong nước.

Điều lạ là tuy giải trong nước Ulsan Hyundai thể hiện tệ nhưng tại giải AFC Champions League Elite thầy trò HLV Shin Tae-yong thể hiện rất tốt qua hai lượt trận với 1 thắng và 1 hòa.

Khi HLV Shin Tae-yong bị trảm, người lên tạm quyền thay thế là giám đốc đào tạo trẻ của CLB Ulsan Hyundai là ông Roh Sang-rae.

Ngày 21-10 tới, Ulsan Hyundai sẽ chạm trán với CLB Sanfrecce Hiroshima ở giải đấu Elite châu Á.