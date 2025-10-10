Tổng hợp lượt đi vòng loại Asian Cup 2027: Khu vực Đông Nam Á chỉ có đội tuyển Malaysia ở đỉnh bảng 10/10/2025 10:59

(PLO)-Đội tuyển Malaysia là đại diện duy nhất Đông Nam Á ở đỉnh bảng khi lượt đi kết thúc, còn Việt Nam và Thái Lan lần lượt vị trí nhì và ba...

Đội tuyển Malaysia là đại diện duy nhất Đông Nam Á đang ở đỉnh bảng lượt đi vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Malaysia duy trì mạch ba trận toàn thắng không để thủng lưới bàn nào và duy trì ngôi nhất bảng F.

Trong khi đó tuyển Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines đều thắng nhưng vẫn không thể lên ngôi nhất bảng.

Đội tuyển Malaysia tiếp tục chiến thắng đêm 9-10 và duy trì ngôi đầu bảng và là đại diện Đông Nam Á duy nhất đỉnh bảng kết thúc lượt đi. Ảnh:AFC

Sáu bảng đấu vòng loại Asian Cup 2027 chỉ lấy đội xếp đầu dự vòng chung kết.

Vòng loại Asian Cup 2027 đã đi đúng nửa chặng đường

Điểm qua lượt trận thứ 3 và vị trí mỗi bảng sau lượt đi:

+ Bảng A: Philippines đánh bại Đông Timor 4-1, còn Tajikistan thắng Maldives 2-0. Bảng này Tajikistan đang dẫn đầu khi có 7 điểm, Philippines đang xếp nhì cũng có 7 điểm.

+ Bảng B: Lebanon thắng Bhutan 2-0 và đội khách Yemen thắng Brunei 2-0. Lebanon dẫn đầu bảng lượt đi với 7 điểm, ngay sau là Yemen với 5 điểm.

Nếu đội tuyển Malaysia nhất bảng lượt đi thì Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 3. Ảnh: AFC

+ Bảng C: Ngay tại Dhaka của Bangladesh, Hong Kong bất ngờ ngược dòng đánh bại chủ nhà 4-3 qua đó lên ngôi nhất bảng lượt đi với 7 điểm. Trên sân nhà Singapore không thắng được Ấn Độ qua trận hòa 1-1 dẫn đến mất ngôi đầu vào tay Hong Kong. Singapore có 5 điểm xếp thứ nhì.

+Bảng D: Turkmenistan bất ngờ thua Sri Lanka 0-1 tại Colombo. Sri Lanka tràn ngập ngoại binh nhập tịch đã đánh bại đội Trung Á. Tuy nhiên Turkmenistan vẫn duy trì ngôi đầu lượt đi với 6 điểm xếp sau là Sri Lanka. Thái Lan dù thắng Đài Loan 2-0, nhưng rơi xuống vị trí thứ 3 dù cũng có 6 điểm.

Sri Lanka tràn ngập ngoại binh nhập tịch bất ngờ đánh bại Turkmenistan 1-0. Ảnh: AFC

+ Bảng E: Đại diện Đông Nam Á - Myanmar làm khách và thua Syria 1-5, còn Afghanistan và Pakistan chia điểm nhau qua trận hòa không bàn thắng. Syria nhất bảng với 3 trận toàn thắng, phía sau là Myanmar có 5 điểm.

+ Bảng F: Trên sân quốc gia Lào ở Vientiane, thầy trò HLV Ha Hyeok-jun không thể có điểm với đội tuyển Malaysia qua trận thua 0-3. Trong khi đó tuyển Việt Nam thắng khó Nepal 3-1. Với kết quả này đội tuyển Malaysia vẫn duy trì ngôi nhất bảng qua mạch 3 trận toàn thắng không để thủng lưới bàn nào. Tuyển Việt Nam xếp nhì với 6 điểm.

Sáu đội nhất của 6 bảng đấu có vé đi Asian Cup 2027 cùng 18 đội lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.