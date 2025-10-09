Vòng loại Asian Cup 2027, bảng F Việt Nam - Nepal 3-1 Tuyển Việt Nam thắng Nepal nhưng vẫn nhì bảng 09/10/2025 21:53

Tuyển Việt Nam vừa có một chiến thắng vất vả trước đội bóng vô danh Nepal 3-1 ở lượt trận thứ ba bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Ba bàn thắng của tuyển Việt Nam do công Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ ghi vào các phút thứ 9, 68 và 71.

Thế trận dành cho tuyển Việt Nam trở nên dễ dàng ở hiệp 2 khi Nepal mất người cuối hiệp 1. Laken Limbu bị thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi cố tình “máng” chân vào Tiến Linh khi tiền đạo tuyển Việt Nam đang cầm bóng đột nhập vào vùng cấm có thể ăn bàn. Rất may cho Nepal khi pha phạm lỗi ngay phía ngoài vạch 16m50.

Tiến Linh mở điểm cho tuyển Việt Nam ngay phút thứ 9. Ảnh: AFC

Hiệp 1, Nepal thể hiện rất quả cảm, họ chơi phòng ngự rất kín, điều này làm cho những chân sút Việt Nam rất khó khăn để ghi bàn. Sau bàn thắng ở phút thứ 9 của Tiến Linh thì Sanish Shretha có bàn san bằng 1-1 từ pha chạy cắt mặt cầu môn Văn Lâm để bật cao đánh đầu cực kỳ đẹp mắt.

Hiệp 1 khép lại, mỗi đội ghi được 1 bàn. Những gì HLV Matt Ross của Nepal nói trong cuộc họp báo trước trận cho thấy vẫn có cơ sở nếu như Nepal không bị thua thiệt người với thời lượng nửa trận đấu.

Nepal mất người cuối hiệp 1, hiệp 2 Văn Vĩ, Xuân Mạnh ghi thêm 2 bàn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

HLV Matt Ross nói rằng mục tiêu của ông là từ 1 đến 3 điểm ở trận lượt đi này. Nhưng cuối cùng yếu tố khách quan ập đến khi Nepal mất sự phục vụ của trung vệ Laken Limbu ngay cuối hiệp 1.

Tuyển Việt Nam thể hiện thiếu tính sáng tạo, các cá nhân thiếu sự táo bạo và dường như chẳng thấy ai có thể dám tạo lối chơi đột biến trước một đối thủ chưa phải “cạ cứng” của tuyển Việt Nam.

Sự cứng rắn và thậm chí tổ chức đội hình tốt của Nepal mang dấu đậm của ông thầy Matt Ross người Úc. Nếu như Nepal không có chiến lược gia Úc có thể sẽ dễ hơn cho tuyển Việt Nam.

Việc Nepal để hiện một đấu pháp, chiến thuật vững chãi đã làm cho tuyển Việt Nam có phần “ngộp” và ngoài tiên liệu, điều này làm khó cho tuyển Việt Nam khi sự linh hoạt thay đổi từ lối chơi toàn đội và những cá nhân là không có.

Tuyến giữa thiếu một Quang Hải cũng làm sự sáng tạo của tuyển Việt Nam mất đi.

Tuy nhiên cuối cùng Việt Nam vẫn có một chiến thắng. Năm ngày nữa (14-10) tuyển Việt Nam và Nepal lại tái đấu trận lượt về trên sân Thống Nhất. Còn Lào sang Bukit Jalil làm khách trước Malaysia.

Thứ tự bảng F sau 3 lượt trận: 1- Malaysia (9 điểm, hiệu số bàn thắng/bại 9/0), 2- Việt Nam (6 điểm, 8/5), 3- Lào (3 điểm, 2/9), 4- Nepal (0 điểm, 2/7).