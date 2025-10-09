Vòng loại Asian Cup 2027, Lào-Malaysia 0-3 Tuyển Malaysia không cho Lào “chuyển quà” cho tuyển Việt Nam 09/10/2025 21:20

(PLO)-Tuyển Việt Nam không thể có cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng F khi Malaysia không cho Lào cơ hội tại Vientiane.

Chủ nhà Lào chỉ đủ sức cầm cự được 53 phút trước vị khách Malaysia rồi sau đó thua 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2027, như vậy Malaysia tiếp tục duy trì mạch toàn thắng 3 trận. Lào không thể “chuyển quà” cho tuyển Việt Nam.

Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp Malaysia vẫn tiếp tục “đè” tuyển Việt Nam ở vị trí thứ hai bảng F sau 3 lượt trận.

Lào tràn đầy quyết tâm, Malaysia không thể sắc nét như khi họ có 7 tuyển thủ nhập tịch trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0.

Aiman Arif Hanapi (12) phá thế bế tắc cho Malaysia phút 53. Ảnh:AFC

Hiệp 1 Lào chống đỡ kiên cường, tuyển Malaysia thực hiện hàng loạt cú sút, trong đó Romel Morales (cầu thủ di sản từ Colombia) thực hiện 3 pha dứt điểm cận thành nhưng vẫn không có bàn thắng. Lào đá kiểu này không thể “chuyển quà” cho tuyển Việt Nam cho đến khi FIFA và AFC đưa ra án kỷ luật chung về bảy cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia.

Lào lần này không làm được như 19 năm về trước ở lượt trận cuối vòng bảng họ bất ngờ đánh bại tuyển Malaysia 2-1 qua đó giúp tuyển Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á. Lần này Lào không đủ sức thể hiện căng trong 90 phút của trận đấu.

Lào thể hiện rất giống trận thua tuyển Việt Nam hồi AFF Cup 2024,họ chỉ kiên cường được hiệp đấu thứ nhất. Ảnh:AFC

Cũng giống như hồi AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam sang Lào đá lượt trận đầu, Lào đã kiên cường không cho tuyển Việt Nam ghi bàn ở hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 thì tuyển Việt Nam ghi đến 4 bàn... vì sức bền của cầu thủ Lào không đủ để đá nhịp độ cao suốt 90 phút.

Nay cũng vậy, tuyển Malaysia tiếp cận trận đấu có phần uể oải vì những tai tiếng những ngày qua. Tuy nhiên họ đã tạm gác qua một bên để nỗ lực tìm chiến thắng và họ đã làm được điều đó từ phút 53.

Bàn mở điểm cho Malaysia do công tiền vệ Aiman Arif Hanapi ghi từ cú sút xa cực đẹp ở phút 53. Dion Cools gia tăng cách biệt 2-0 phút 68 và Faisal Halim ấn định 3-0 phút 90+8.

Nếu tuyển Malaysia bén nhọn hơn có thể trận thắng này của Malaysia trước Lào như một ván tennis. Tuy nhiên việc thiếu vắng những cầu thủ giỏi, tuyển Malaysia tận dụng cơ hội rất kém dù vẫn còn đó những tay săn bàn như Aiman Arif Hanapi, Romel Morales, Corbin Ong...

Như vậy tuyển Lào đã không thể “giúp” tuyển Việt Nam ngăn cản Malaysia..