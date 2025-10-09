Tuyển Việt Nam và Nepal vừa đá vừa… ngóng Malaysia 09/10/2025 06:39

(PLO)- Trước thềm hai trận đấu mang tính bước ngoặt tại vòng loại Asian Cup 2027, cả đội tuyển Việt Nam lẫn Nepal đều đang trong tâm thế chiến đấu vì những mục tiêu riêng, nhưng cùng nhìn về một cơ hội bất ngờ: vụ bê bối giấy tờ của Malaysia có thể làm đảo lộn cục diện bảng F.

Khi đối thủ mạnh nhất Malaysia đang dẫn đầu bảng bị đe dọa trừ điểm hoặc thậm chí bị loại khỏi giải, con đường đến vòng chung kết châu lục bỗng trở nên rộng mở hơn bao giờ hết, đặc biệt cho đội nhì bảng là tuyển Việt Nam.

Đây là thời cơ lớn cho bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế của mình dưới thời HLV Kim Sang-sik, sau năm lần giành quyền chơi vòng chung kết Asian Cup. Còn với tuyển Nepal là nhiệm vụ sống còn, với một niềm hy vọng le lói sau hai thất bại liên tiếp ở vòng bảng, và một giấc mơ nhỏ bé được nhen lên giữa những khó khăn của nền bóng đá đang chật vật tìm lại chính mình.

Đội khách Nepal không có gì để mất

Đội tuyển Nepal đến làm khách cả hai trận lượt đi - về tại Việt Nam với tâm thế của kẻ bị dồn vào chân tường. Sau hai trận thua trước Malaysia (0-2) và Lào (1-2), thầy trò HLV Matt Ross chưa có điểm nào, đứng cuối bảng F và đối mặt nguy cơ bị loại sớm. Tuy nhiên, HLV Ross vẫn giữ vững niềm tin: “Chúng tôi biết mình đang ở thế yếu, nhưng đội bóng này có tinh thần chiến đấu cao. Chúng tôi đến Việt Nam để chơi hết mình, không phải để buông xuôi”.

Nepal đang ở thế bất lợi sau hai trận toàn thua ở vòng bảng Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Đội tuyển Nepal đã lên đường sang Việt Nam từ ngày 7-10 với đội hình gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, như tại Bangladesh, Maldives và Campuchia. “Họ mang đến kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và tinh thần mới cho đội tuyển”, HLV Ross chia sẻ. Ông cũng cho biết Nepal có thời gian huấn luyện tập trung, thử nghiệm chiến thuật và đặt mục tiêu giành ít nhất một chiến thắng trong hai trận đấu gặp Việt Nam.

Nepal còn đối mặt thử thách về điều kiện thi đấu. Sân vận động quốc gia Dasharath của họ không đáp ứng được yêu cầu của AFC và FIFA, buộc toàn bộ các trận “sân nhà” của Nepal phải tổ chức tại Việt Nam. Hai cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ diễn ra lần lượt tại sân Gò Đậu (ngày 9-10) và Thống Nhất (ngày 14-10). Việc phải thi đấu xa quê nhà khiến Nepal mất đi lợi thế cổ vũ. “Chúng tôi không có lợi thế sân nhà, nhưng tinh thần của đội vẫn rất cao. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho màu cờ của mình”, đội trưởng Rohit Chand nói.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam bước vào loạt trận này với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế của một đội bóng cửa trên. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang hướng đến việc làm mới mình, kết hợp thế hệ trẻ và các trụ cột dày dạn kinh nghiệm. Trừ mỗi Quang Hải chấn thương, danh sách 23 cầu thủ Việt Nam hội quân đầu tháng 10 mang đến sự cân bằng giữa sức trẻ và bản lĩnh.

HLV Kim Sang-sik an tâm với đội hình tuyển Việt Nam có nhiều kinh nghiệm kết hợp với sức trẻ. Ảnh: CCT.

“Điều khiến tôi hài lòng là các tân binh hòa nhập rất nhanh”, HLV Kim Sang-sik bày tỏ, “Đội tuyển Việt Nam đang tạo ra một đội hình vừa có tính kế thừa, vừa đủ năng lượng để hướng tới những mục tiêu dài hạn”.

Nội tình bảng F chờ hồi kết của Malaysia

Sau hai vòng đấu bảng F vòng loại Asian Cup 2027, dẫn đầu là Malaysia đang có 6 điểm, tiếp theo là tuyển Việt Nam có cùng 3 điểm với Lào nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Nepal đứng cuối bảng với 0 điểm. Do chỉ có một đội nhất bảng chung cuộc mới giành vé chơi vòng chung kết nên cuộc đua giữa bốn đội diễn ra khắc nghiệt.

Hai trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nepal (đồng thời là trận Malaysia - Lào) vì thế mang ý nghĩa lớn hơn những con số trên bảng điểm. Nhờ lợi thế sân nhà và trình độ cao hơn, đội tuyển Việt Nam có nhiều khả năng hơn Nepal giành trọn 6 điểm. Nhưng dù đội khách không được đánh giá cao, HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra thận trọng: “Bóng đá không có trận đấu nào dễ dàng cả. Chúng tôi tôn trọng Nepal và sẽ vào trận với tinh thần cao nhất với mục tiêu giành chiến thắng”.

Các tuyển thủ Việt Nam đang xếp nhì bảng F sau một trận thắng, một thua. Ảnh: CCT.

Lịch sử cũng đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Hai lần gặp nhau trước đây giữa hai đội, đều tại vòng loại Asian Cup 2003, tuyển Việt Nam thắng đậm 5-0 và 2-0. Tuy nhiên, hơn 20 năm đã trôi qua và bóng đá không còn chỗ cho chủ quan. “Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn nhiều so với trước”, thủ quân Rohit Chand thừa nhận, “Chúng tôi biết họ chơi rất nhanh và có tổ chức. Nhưng Nepal cũng đã nghiên cứu kỹ và tìm cách có điểm”.

Đáng chú ý bên ngoài sân cỏ, những diễn biến từ Malaysia bất ngờ trở thành yếu tố khiến bảng F thêm phần kịch tính. Sau khi bị FIFA kết luận làm giả giấy tờ đăng ký cầu thủ, đội tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị trừ điểm hoặc loại khỏi vòng loại. Nếu kịch bản này xảy ra, cục diện bảng đấu sẽ thay đổi hoàn toàn khi tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội vươn lên dẫn đầu, còn Nepal dù đang đứng cuối, bỗng nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.

Cả hai đội tuyển Nepal và Việt Nam đều chờ đợi phán quyết cuối cùng của FIFA về nghi án gian lận của bóng đá Malaysia. Ảnh: CCT.

“Chúng tôi biết có những điều đang diễn ra ngoài sân cỏ”, HLV Ross nói, “Nhưng nhiệm vụ của Nepal là chiến đấu trong sân. Và nếu cơ hội đến, chúng tôi phải sẵn sàng nắm lấy”. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Kim Sang-sik cũng không giấu quyết tâm: “Chúng tôi không quan tâm đến rắc rối của đối thủ. Mục tiêu của tuyển Việt Nam luôn là giành quyền đi tiếp bằng thực lực”.

Hai đội tuyển đang ở trong hai hoàn cảnh khác nhau nhưng có cùng chung một khát vọng giành chiến thắng để mở ra cánh cửa vòng chung kết Asian Cup 2027. Và theo đánh giá của chúng tôi, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Lào 5-0 trên sân Gò Đậu, cũng có khả năng lặp lại kết quả này trước đội khách Nepal đã thua Lào 1-2.