Bóng đá Malaysia từ giấc mơ đổi đời đến án phạt lịch sử sau trận thắng đậm Việt Nam 08/10/2025 09:34

(PLO)- Trong nỗ lực đầy tham vọng nhằm nâng tầm đội tuyển quốc gia, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) từng thắp lên hy vọng rực rỡ bằng chương trình chiêu mộ cầu thủ nhập tịch, nhưng án phạt nặng nề của FIFA như mũi dao xoáy vào lòng tự trọng của người yêu bóng đá chân chính.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, giấc mơ đổi đời của bóng đá Malaysia đã tan thành mây khói, để lại một vết thương sâu trong lòng bóng đá nước này, sau một án phạt nặng nề từ FIFA.

Khởi đầu của giấc mơ lớn

Ngày 19-3-2025 đánh dấu bước khởi đầu của chiến dịch nhập tịch khi FAM chính thức gửi yêu cầu tới FIFA về tư cách thi đấu của tiền vệ Hector Alejandro Hevel Serrano. Hồ sơ của anh ghi rằng ông nội sinh ra tại Melaka, Malaysia - một chi tiết được xem là “chìa khóa vàng” để hợp pháp hóa việc khoác áo tuyển quốc gia.

Chỉ một ngày sau, vào 20-3, FAM tiếp tục gửi yêu cầu tương tự cho Gabriel Felipe Arrocha, với giấy tờ chứng minh bà ngoại của anh cũng được sinh ra tại Melaka. Sự quyết liệt ấy cho thấy FAM đang đẩy nhanh chiến dịch “Malaysia hóa” đội tuyển với hy vọng thay đổi vận mệnh của bóng đá Malaysia.

Chỉ trong vài tháng, bóng đá Malaysia ồ ạt nhập tịch cầu thủ như những cơn lốc với sứ mạng đổi đời. Ảnh: CCT.

Bốn ngày sau, vào 24-3, FIFA gửi phản hồi đầu tiên: Hector Hevel “có vẻ đủ điều kiện” để thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Cụm từ “có vẻ đủ điều kiện” như một tia sáng mở đường, tiếp thêm tự tin cho FAM tiếp tục kế hoạch.

Đến tháng 6, làn sóng nhập tịch lên cao đến đỉnh điểm. Ngày 6-6, FAM đệ trình thêm năm hồ sơ mới gồm Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui. Tất cả đều có giấy khai sinh ông bà ghi sinh ra tại Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak.

Chỉ trong vài ngày, 6-6 và 9-6, FIFA tiếp tục phản hồi, xác nhận rằng các cầu thủ này cũng “có vẻ đủ điều kiện”. Một chiến thắng về mặt thủ tục, tưởng chừng như đưa bóng đá Malaysia bước sang trang sử mới.

Đêm huy hoàng ngắn ngủi

Sau 11 năm, bóng đá Malaysia mới có một chiến thắng lớn trước đội khách Việt Nam, khi trong đội hình có đến 9/11 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: CCT.

Ngày 10-6 trở thành cột mốc đáng nhớ. Cả bảy cầu thủ nhập tịch cùng ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam với khao khát có một chiến thắng sau 11 năm dài đăng đẳng.

Chủ nhà Malaysia chơi một trong những trận đấu hay nhất lịch sử hiện đại, giành chiến thắng 4-0 trước đối thủ nhiều duyên nợ. Các bàn thắng của hai ngoại binh nhập tịch Joao Figueiredo và Rodrigo Holgado khiến khán đài nổ tung, còn người hâm mộ Malaysia bắt đầu tin rằng chiến dịch nhập tịch là một quyết định đúng đắn.

Truyền thông trong nước gọi đây là “bình minh mới của bóng đá Malaysia”. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ một ngày sau, cơn bão lại ập tới.

Từ nghi ngờ đến điều tra toàn diện

Sau trận thắng lớn ở vòng loại Asian Cup 2027, những mảng tối trong việc đi tắt của bóng đá Malaysia bắt đầu lộ diện. Ảnh: CCT.

Chỉ một ngày sau trận cầu lịch sử (ngày 11-6), FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức về tính hợp lệ trong tư cách thi đấu của bảy cầu thủ nói trên. Những người gửi đơn cho rằng khung thời gian nhập tịch và ra mắt quốc tế quá nhanh, thậm chí “đáng ngờ”.

Thời gian trôi qua, các bằng chứng dần được hé lộ. Đến cuối tháng 8, một cuộc điều tra độc lập phát hiện các giấy khai sinh gốc cho thấy ông bà của các cầu thủ nhập tịch không hề sinh ra tại Malaysia như hồ sơ FAM nộp. Thông tin này như một cú sốc.

Ngày 22-8 và 28-8, Ủy ban kỷ luật FIFA chính thức khởi động thủ tục điều tra với cáo buộc FAM và bảy cầu thủ có thể đã vi phạm Điều 22 trong bộ luật FIFA liên quan đến “làm giả và gian lận”.

FAM phản công trong tuyệt vọng

FAM và các ngoại binh nhập tịch phản ứng án phạt của FIFA rất mạnh mẽ nhưng chứng cứ của họ lại rất yếu đuối. Ảnh: CCT.

Không chịu chấp nhận thất bại, FAM cùng các cầu thủ đã nộp phản hồi chính thức và bản biện hộ vào ngày 22-9. Trong đó, họ khẳng định mọi hành động đều được tiến hành với “thiện chí và dựa trên tài liệu được cơ quan chức năng Malaysia xác minh”. FAM nhấn mạnh rằng họ không có ý định gian dối, mà chỉ thực hiện đúng quy trình dựa vào những gì được chính quyền xác nhận.

Nhưng nỗ lực ấy không đủ để thuyết phục FIFA. Ba ngày sau, ngày 25-9, Phó chủ tịch Ủy ban kỷ luật FIFA, ông Jorge Palacio, đưa ra phán quyết cuối cùng. Ngày tiếp theo, 26-9, phần hiệu lực của quyết định bao gồm án phạt và lệnh cấm được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan.

Đến ngày 6-10, FIFA chuyển toàn bộ tài liệu chi tiết, giải thích rõ ràng căn cứ pháp lý, bằng chứng và lý do dẫn đến bản án nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia.

Án phạt lịch sử và hệ quả

Nỗi lo bị trừng phạt bổ sung từ FIFA như đám mây đen bao phủ lên các tuyển thủ Malaysia. Ảnh: CCT.

Kết luận của Ủy ban kỷ luật FIFA khiến cả giới bóng đá khu vực rúng động: những giấy khai sinh mà FAM nộp đã bị làm giả để thay đổi nơi sinh của ông bà các cầu thủ. Hành vi ấy, theo FIFA, là vi phạm nghiêm trọng tính liêm chính trong bóng đá.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND), một con số khiến ngân sách của liên đoàn chao đảo. Bảy cầu thủ nhập tịch bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Từ một bình minh mới của bóng đá Malaysia, họ trở thành tâm điểm của tranh cãi, thậm chí bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Trong khi đó, FAM đối diện với khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, khi người hâm mộ đặt câu hỏi về năng lực, đạo đức và quy trình xác minh hồ sơ của liên đoàn.

Bài học cay đắng

Giấc mơ nhập tịch cầu thủ để sớm trở thành cường quốc bóng đá đang khiến làng bóng Malaysia phải trả giá vì những bê bối ở hậu trường. Ảnh: CCT.

Vụ việc không dừng lại ở một án phạt, mà chính là gáo nước lạnh giá cho bóng đá Malaysia nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Trong cuộc đua nâng tầm đội tuyển quốc gia, những con đường tắt có thể mang lại chiến thắng nhanh chóng, nhưng không thể xây dựng nền tảng vững chắc.

Giấc mơ vàng của bóng đá tan vỡ chỉ sau vài tháng, nhưng bài học về sự trung thực, chuyên nghiệp và minh bạch có lẽ sẽ được nhắc đến trong nhiều năm sau. Bóng đá, sau cùng, không chỉ là cuộc chơi của những bàn thắng, mà còn là cuộc chiến của danh dự.

Và ở đó, bóng đá Malaysia vừa trả một cái giá quá đắt để học lại bài học ấy.