Bóng đá Malaysia phải hoàn tất hồ sơ kháng cáo FIFA 07/10/2025 12:03

(PLO)- Cuộc khủng hoảng bóng đá Malaysia đang trở thành tâm điểm chú ý trong khu vực sau khi Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bản phán quyết chi tiết liên quan đến vụ bê bối bảy cầu thủ di sản, khiến Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia yêu cầu phải hoàn tất nhanh chóng hồ sơ kháng cáo.

Ngày 26-9, FIFA ra lệnh trừng phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND) vì những sai phạm trong quá trình đăng ký cầu thủ có gốc gác nước ngoài. Cùng với đó, 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal cũng phải chịu án treo giò 12 tháng và mỗi người nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.

FIFA cho biết đã phát hiện “những điểm không nhất quán trong các giấy tờ gốc”, cụ thể là sự khác biệt giữa hồ sơ quốc tịch nộp cho FIFA và các tài liệu được cấp tại quốc gia gốc của cầu thủ. Điều này khiến quá trình nhập tịch của họ bị xem xét là không hợp lệ theo điều khoản về tính trung thực trong thủ tục đăng ký cầu thủ quốc tế.

Trong phán quyết dài hơn 40 trang, FIFA nhấn mạnh rằng “các liên đoàn quốc gia cần đảm bảo minh bạch tuyệt đối, bởi việc gian dối hay cẩu thả trong hồ sơ đăng ký sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của bóng đá toàn cầu”.

Bóng đá Malaysia đang rơi vào khủng hoảng khi bị phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch gian lận giấy tờ trong trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Trước sức ép từ dư luận, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, đã lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu FAM phải “công khai và minh bạch toàn bộ vụ việc”. Bà cho biết đã đọc kỹ toàn bộ phán quyết của Ủy ban kỷ luật FIFA và khẳng định FAM không thể tiếp tục im lặng: “Người hâm mộ đang tổn thương và thất vọng. Họ xứng đáng được biết sự thật. FAM cần có lời giải thích rõ ràng, không chỉ để khôi phục uy tín của mình mà còn để bảo vệ danh dự của bóng đá Malaysia”.

Bộ trưởng Yeoh đồng thời kêu gọi FAM sớm hoàn tất quy trình kháng cáo, cho rằng nếu có những tình tiết giảm nhẹ hoặc sai sót hành chính, tổ chức này cần trình bày đầy đủ để FIFA xem xét lại mức phạt.

Một số chuyên gia pháp lý thể thao tại Kuala Lumpur cũng cho rằng án phạt bóng đá Malaysia tuy nặng, nhưng vẫn có cơ hội được giảm nhẹ nếu FAM chứng minh được không có hành vi cố ý gian dối. Tuy nhiên, để làm được điều này, họ cần cung cấp thêm bằng chứng xác thực và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao ở châu Âu, nơi phần lớn các cầu thủ này sinh sống.

Bộ trưởng Yeoh yêu cầu FAM sớm hoàn tất thủ tục kháng cáo để minh oan và lấy lại danh dự cho bóng đá Malaysia. Ảnh: NST.

Trong khi sóng gió bên ngoài chưa lắng, đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn đang ở quá trình thi đấu vòng loại Asian Cup 2027. Đội đã có mặt tại Viêng Chăn (Lào) và sẽ đối đầu với đội chủ nhà vào ngày 9-10 trong khuôn khổ bảng F. Dù bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối, tinh thần các cầu thủ vẫn được duy trì nhờ sự động viên từ người hâm mộ và chính Bộ trưởng Yeoh. “Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn đứng về phía các cầu thủ Malaysia. Hãy thi đấu vì màu cờ sắc áo”, bà Yeoh nhắn gửi.

Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm trọn vẹn sau hai chiến thắng trước Nepal và Việt Nam, tạo lợi thế lớn cho mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Hiện tại, HLV Peter Cklamovski đang tìm cách giữ vững tâm lý cho các học trò, đồng thời cân nhắc thay đổi một số vị trí sau khi một vài cầu thủ bị ảnh hưởng tinh thần từ sự kiện vừa qua.

Cả 7 cầu thủ đang chịu án phạt của FIFA đều không thể tiếp tục góp mặt ở vòng loại cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: CCT.

Báo chí Malaysia những ngày gần đây tràn ngập các bài viết và bình luận trái chiều. Một số ý kiến chỉ trích FAM vì thiếu chuyên nghiệp, cho rằng việc nhập tịch cầu thủ ngoại quốc phải được tiến hành kỹ lưỡng hơn, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang nỗ lực nâng tầm. Ngược lại, cũng có nhiều tiếng nói bênh vực, cho rằng FAM đang trở thành “vật tế thần” cho một sai sót hành chính phức tạp, và rằng FIFA đôi khi áp dụng luật quá cứng nhắc đối với các nền bóng đá nhỏ.

Dù kết quả kháng cáo ra sao, vụ việc này chắc chắn để lại bài học lớn cho bóng đá Malaysia. Việc tìm kiếm và phát triển tài năng bản địa, song song với việc sử dụng cầu thủ gốc nước ngoài, cần được quản lý minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Trong thời điểm thầy trò Cklamovski đang giữ vững ngôi đầu bảng, người hâm mộ vẫn hy vọng đội bóng con cưng của mình sẽ vượt qua khủng hoảng, lấy lại niềm tin và tiếp tục hành trình chinh phục sân chơi châu lục.