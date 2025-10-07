U-23 Việt Nam bất đắc dĩ thay thế cầu thủ lên đường sang UAE 07/10/2025 11:37

(PLO)- Sáng ngày 7-10, đội tuyển U-23 Việt Nam lên đường sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để bước vào chuyến tập huấn quan trọng kéo dài hơn một tuần, chuẩn bị chu đáo cho chiến dịch SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia cho hai trận tiếp khách Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 nên đã giao cho phó tướng Đinh Hồng Vinh nắm lứa trẻ U-23 Việt Nam tập huấn ở UAE. Màn cọ xát quốc tế của các tuyển thủ trẻ là phần mở đầu trong hành trình ở hai đấu trường lớn: SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12-2025 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Đáng chú ý trước giờ khởi hành, ban huấn luyện nhận tin không vui khi hai trụ cột Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Ngọc Mỹ buộc phải rút lui vì chấn thương. Xuân Tiến bị quá tải cơ đùi, còn Ngọc Mỹ gặp tổn thương cơ khép, khiến cả hai phải ở lại trong nước điều trị. Thay thế họ là hai gương mặt trẻ đầy tiềm năng gồm Lê Đình Long Vũ của SL Nghệ An và Nguyễn Lê Phát đến từ CLB Ninh Bình.

Dù thay đổi nhân sự vào phút chót, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh vẫn tỏ ra tự tin: “Những sự bổ sung này đều là cầu thủ có phong độ tốt, khát khao thể hiện. Điều quan trọng là toàn đội đang đi đúng hướng trong kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu lớn”.

Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam có chuyến tập huấn chất lượng ở UAE. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, đội tuyển U-23 Việt Nam có hai trận giao hữu quốc tế với U-23 Qatar, diễn ra vào ngày 9 và 13-10. Đây là những bài kiểm tra bổ ích giúp các tuyển thủ trẻ tự kiểm tra năng lực, đặc biệt khi đối thủ đến từ Tây Á sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và chiến thuật hiện đại.

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn các cầu thủ làm quen với áp lực, cải thiện khả năng kiểm soát bóng và giữ cự ly đội hình hợp lý. Việc đối đầu U-23 Qatar sẽ giúp đội tuyển U-23 Việt Nam thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình”.

Bên cạnh rèn luyện chiến thuật, ban huấn luyện cũng chú trọng yếu tố thể lực và khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Trung Đông. Theo chia sẻ của bác sĩ đội tuyển, các buổi tập sẽ được sắp xếp vào sáng sớm và chiều muộn để tránh nắng nóng. Đội cũng mang theo thiết bị đo thông số sinh học nhằm theo dõi tình trạng hồi phục của từng cầu thủ sau mỗi buổi tập, một phương pháp hiện đại vốn được áp dụng ở các đội bóng châu Âu.

Thái Sơn là một trong những trụ cột ở đội trẻ quốc gia. Ảnh: CCT.

Chuyến tập huấn ở UAE cũng cho thấy sự vận hành trơn tru trong khuôn khổ hợp tác phát triển bóng đá giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn bóng đá Qatar, được ký kết từ năm 2023. Nhờ thỏa thuận này, U-23 Việt Nam có cơ hội tiếp cận cơ sở vật chất đẳng cấp, đồng thời học hỏi mô hình đào tạo trẻ bài bản của Trung tâm Aspire, nơi từng sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá châu Á.

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường, một trong những cầu thủ được kỳ vọng, bày tỏ: “Chúng tôi rất hào hứng với đợt tập huấn này. Việc được thi đấu với đối thủ mạnh như Qatar giúp toàn đội có thêm trải nghiệm quý báu. Ai cũng hiểu rằng cơ hội không đến nhiều, nên ai cũng phải nỗ lực hết mình để lọt vào danh sách cuối cùng dự SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á”.

Trong khi đó, VFF cũng cho thấy sự đầu tư dài hạn cho thế hệ cầu thủ trẻ. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc đợt tập huấn tại UAE, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ trở về nước, tiếp tục hội quân trong tháng 11 để hoàn thiện bộ khung chiến thuật. HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ trực tiếp trở lại chỉ đạo giai đoạn cuối, đồng thời tiến hành chọn lọc lực lượng cho giải đấu tại Thái Lan. Nhiều khả năng một số cầu thủ đang thi đấu ở đội tuyển quốc gia sẽ được điều chuyển xuống hỗ trợ, nhằm tăng sức cạnh tranh nội bộ.

Văn Trường (8) và đồng đội là đương kim vô địch giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Các chuyên gia nhận định U-23 Việt Nam đang sở hữu thế hệ giàu tiềm năng nhất trong nhiều năm qua, với sự pha trộn giữa kinh nghiệm thi đấu quốc tế và sức trẻ đầy năng lượng, cùng bảng vàng thành tích vô địch giải U-23 Đông Nam Á và giành quyền chơi vòng chung kết châu Á.

Hành trình chinh phục những thử thách mới của U-23 Việt Nam chính thức bắt đầu. Phía trước là những buổi tập dưới nắng gắt UAE, những trận đấu căng thẳng với đối thủ mạnh, lẫn áp lực của sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự chuẩn bị bài bản, người hâm mộ tin tưởng lứa cầu thủ này sẽ tiếp tục kế thừa hoàn chỉnh từ các đàn anh để tạo nên hình hài mới cho bóng đá Việt Nam.