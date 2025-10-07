Sốc: FIFA tung ra bằng chứng thuyết phục về lệnh trừng phạt bóng đá Malaysia 07/10/2025 08:34

(PLO)- Sau 10 ngày thông báo lệnh trừng phạt bóng đá Malaysia gian lận giấy tờ của bảy cầu thủ trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, FIFA tung ra bằng chứng không thể chối cãi.

FIFA đã công bố toàn bộ lý do đằng sau hành động kỷ luật đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ gốc Harimau Malaya, xác nhận rằng đã phát hiện ra sự không nhất quán trong các tài liệu gốc được nộp trong quá trình đăng ký của các cầu thủ.

Trong báo cáo chính thức có tiêu đề "Thông báo về Căn cứ Quyết định ngày 6-10-2025, Ủy ban Kỷ luật của FIFA cho biết các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với các hành vi vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến việc làm giả và sửa đổi các tài liệu chính thức.

Cuộc điều tra cho thấy một số tài liệu hỗ trợ do FAM nộp, bao gồm giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ, có chứa thông tin không khớp với hồ sơ gốc tại quốc gia nơi các cầu thủ sinh ra.

Có 7 cầu thủ bị FIFA cáo buộc gian lận trong trận thắng đội khách Việt Nam 4-0. Ảnh: CTT.

Kết quả kiểm tra cho thấy những cá nhân được liệt kê là ông bà của bảy cầu thủ không sinh ra ở Malaysia, trái ngược với những gì được nêu trong các tài liệu cung cấp cho FIFA.

Theo Phụ lục 13 của báo cáo, FIFA đã nêu rõ nơi sinh đã được xác minh của các thành viên gia đình các cầu thủ. Bà của Gabriel Arrocha sinh ra ở Santa Cruz de la Palma, Tây Ban Nha, trong khi ông của Facundo Garces đến từ Santa Fe de la Cruz, Argentina.

Ông nội của Rodrigo Holgado sinh ra ở Buenos Aires, còn bà nội của Imanol Machuca sinh ra ở Roldan. Ông nội của Joao Figueiredo có nguồn gốc từ Abre Campo, Brazil.

Bằng chứng giấy tờ gốc của một số cầu thủ mà FIFA thu thập không giống với hồ sơ của FAM. Ảnh: NST.

Trong khi đó, ông nội của Jon Irazabal có nguồn gốc từ vùng Viscaya, Tây Ban Nha, và ông nội của Hector Hevel Serrano sinh ra ở The Hague, Hà Lan.

FIFA cho biết tính xác thực của những hồ sơ này đã được xác nhận thông qua việc kiểm tra chéo với các cơ quan đăng ký hộ tịch chính thức tại các quốc gia tương ứng, và không có bằng chứng xác minh nào cho thấy tổ tiên của các cầu thủ này là người Malaysia.

Báo cáo cũng nêu rõ Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) đã cấp bản sao các tài liệu dựa trên thông tin thứ cấp được gửi đến, thay vì từ hồ sơ khai sinh gốc.

Tiền đạo Holgado có ông bà đều sinh ra ở nước ngoài. Ảnh: CCT.

Mặc dù FAM và các cầu thủ khẳng định rằng tất cả các tài liệu đều được thu thập thông qua các kênh hợp pháp, FIFA nhấn mạnh nguyên tắc trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt - nghĩa là ngay cả khi không có ý định gian lận, việc không xác minh tính xác thực của tài liệu vẫn bị coi là vi phạm kỷ luật.

Bảy cầu thủ bị phát hiện đã đại diện cho Malaysia trong các trận đấu quốc tế chính thức, bao gồm trận vòng loại World Cup 2026 thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup vào ngày 10-6, trong đó hai người trong số họ đã ghi bàn.

Sau những phát hiện này, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 11,5 tỉ VND), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá quốc tế trong 12 tháng.

FAM có 30 ngày để nộp tiền phạt và ba ngày để nộp thông báo kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA.