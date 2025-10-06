“Trăn Miến Điện” giã từ lồng bát giác 06/10/2025 12:52

(PLO)- Huyền thoại, tượng đài lớn của thể thao và võ thuật Myanmar, người được mệnh danh là "Trăn Miến Điện" Aung La N Sang, đã chia tay sàn đấu.

Bị cú knock out kỹ thuật (TKO), “Trăn Miến Điện” Aung La N Sang tuyên bố giã từ lồng bát giác, sàn đấu One Championship.

Chỉ ngay hiệp 2, Aung La N Sang đã bị đối thủ Zebaztian Kadestam, 40 tuổi hạ TKO với cú đấm trời giáng vào quai hàm khiến anh gục ngã. Thời điểm Aung La N Sang giã từ sàn đấu đã đến, nó diễn ra vào đêm 5-10. “Trăn Miến Điện”, đó là biệt danh của tượng đài thể thao và võ thuật bất tử của Myanmar, Aung La N Sang.

Sau cú TKO từ Zebaztian Kadestam, Aung La N Sang tuyên bố "treo găng" về với gia đình. Ảnh: B.P

Tại nhà thi đấu của sân vận động Lumbini của Thái Lan, hàng ngàn fan Myanmar đã đợi chờ và chào đón Aung La N Sang, đấy là lần cuối cùng anh thượng đài để chia tay sàn đấu. Anh chia tay để giữ hình tượng về một huyền thoại của thể thao Myanmar.

“Trăn Miến Điện” Aung La N Sang là một võ sĩ trí thức, anh từng theo học ĐH tại Mỹ ở một khoa Nông nghiệp. Aung La N Sang vừa học vừa thượng đài và tầm sư học đạo nhiều môn võ. Sẵn có nền tảng võ tốt trước khi sang Mỹ, cơ địa lại rất thích hợp, thế là Aung La N Sang chuyển sang con đường chuyên nghiệp và trở thành huyền thoại của làng One Championship với biệt danh “Trăn Miến Điện” đã nói lên tất cả. Trước đây, Aung La N Sang cũng từng muốn chia tay sàn đấu vài lần.

Zebaztian Kadestam (quần xám trắng) hạ TKO Aung La N Sang. Ảnh:B.P

Hồi tháng 10- 2019 tại giải đấu của One Championship mang tên Ones Century diễn ra tại Tokyo “Trăn Miến Điện” đánh bại Brandon Vera ở hiệp đấu thứ 2 bảo vệ thành công đai vô địch hạng nhẹ. Sau chiến thắng đó, Ang La N Sang đã định chia tay sự nghiệp.

Lần khác, Ang La N Sang định giã từ sàn đấu là khi vợ anh sinh hạ đứa con thứ hai. Anh nói muốn treo găng để về nhà... thực hiện chức trách của người cha (gia đình Ang La N Sang sống tại Florida, Mỹ).

Rồi gần đây, cụ thể vào tháng 2, tại Qatar, Ang La N Sang bị thương rất nặng ở đầu từ cú đá của võ sĩ Nga Shamil Erdogan. Anh cũng đã nghĩ đến việc treo găng, song anh lại nghĩ ngược lại rằng “mình không thể treo găng” bằng cách này.

Thế rồi “Trăn Miến Điện” lại tiếp tục thượng đài. Nhưng Ang La N Sang tập luyện cỡ nào, dinh dưỡng tốt cỡ nào cũng không thể thắng nổi tuổi tác. Huyền thoại võ thuật Myanmar đã nhận ra điều đó, từ thời sung sức cứ đánh là thắng, nay anh đánh là hầu như thua...