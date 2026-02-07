Đánh bại chủ nhà Indonesia, Iran chưa bao giờ vô địch vất vả thế này

Ông anh cả của làng futsal châu Á, hạng tư thế giới (xếp hạng FIFA) Iran vô cùng vất vả để đánh bại thế lực đang lên, chủ nhà Indonesia của giải Futsal Asian Cup 2026 qua loạt luân lưu 5-4 ở trận chung kết sau khi hòa nhau 5-5.
Hai đội tạo nên cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục và nghẹt thở trước 16 ngàn fan phủ kín nhà thi đấu Jakarta Arena ở trung tâm thủ đô Indonesia.
Futsal Indonesia đã khẳng định sức mạnh và tỏ rõ mình là thế lực của Đông Nam Á và châu Á.
Iran, một đội bóng đẳng cấp thế giới và 14 lần lên ngôi châu Á, đã gặp vô vàn khó khăn. Sòng phẳng mà nói, Iran vẫn ở đẳng cấp cao hơn và hơn nhiều mặt nhưng trận này họ đã gặp phải “những cảm tử quân Indonesia” thật sự.
Vừa tinh thần cảm tử quân, vừa được trợ giúp của 16 ngàn fan nhà ngồi chật nhà thi đấu Jakarta Arena nên tất cả những cầu thủ Indonesia là người... không phổi. Các chân sút Iran liên tục thực hiện những cú vô-lê, hay dứt điểm bóng sệt cực căng, nhưng cầu thủ Indonesia lao mình cản phá như những cảm tử quân.
Cách thể hiện của “Garuda” đã cho thấy họ truất ngôi Thái Lan từ giải Đông Nam Á đến SEA Games là chính xác. Trên con đường vào chung kết giải Futsal châu Á lần này, họ đã đánh bại tuyển Việt Nam ở tứ kết, loại ứng viên Nhật Bản ở bán kết và vào chung kết khiến Iran...vô cùng khốn đốn.
Nếu như giải đấu này, trận chung kết diễn ra ở một quốc gia khác thì chưa chắc Indonesia làm nên được điều này. Nhưng phải thừa nhận, Indonesia thể hiện rất quả cảm lẫn sự xuất sắc.
Vào trận, ngay phút thứ 3 thì Iran vượt lên dẫn 1-0 do công Tayebi. Nhưng liền phút thứ 7 và 8, Israr Megantara đã hoàn thành cú đúp giúp Indonesia vượt lên dẫn 2-1 và chỉ một phút sau đó, Indonesia đào sâu cách biệt lên 3-1 bằng pha lập công của Reza Gunawan.
Tuy nhiên Iran là đội bản lĩnh và tất cả đều rất lạnh lùng trước cách thể hiện quá hăng của chủ nhà. Trước khi hiệp 1 khép lại thì Karimi có bàn rút ngắn 2-3 cho Iran.
Hiệp 2 đi được 3 phút thì lại Karimi có bàn san bằng 3-3 cho Iran.
Nhưng 1 phút để đối thủ san bằng thì Indonesia lại vượt lên dẫn 4-3 do công Samuel Eko. Phút 35 Iran vẫn đang bị Indonesia dẫn 4-3. Iran chơi Power Play chừng 25 giây thì họ có bàn gỡ hòa 4-4. Iran trở về thế an toàn không chơi power Play nữa.
Hai đội bước vào hai hiệp phụ, mỗi bên ghi được 1 bàn.
Trận chung kết phải dẫn vào loạt luân lưu và kết quả là Iran thắng 5-4. Iran bảo vệ thành công ngôi vô địch đầy vất vả và lần thứ 14 lên ngôi châu Á.
Lịch sử 18 lần của giải thì Iran có 14 lần vô địch và Nhật Bản 4 lần.
Indonesia đã ghi dấu ấn cực mạnh tại giải này.
+ Chùm ảnh những danh hiệu cá nhân: