Trận futsal quốc gia tranh hạng 3 kết thúc bằng “đòn UFC” ở Malaysia 24/08/2025 11:36

Trận futsal quốc gia tranh hạng 3 Cúp Futsal Malaysia kết thúc bằng “đòn UFC” khiến một người bị đo ván ngay sau tiếng còi kết thúc trận vang lên.

CLB Johor Darul Tazim (JDT) tranh hạng 3 với CLB Sabah, một trận đấu đầy kịch tính về mặt tỉ số lẫn chuyên môn cao, nhưng đó đã kết thúc bằng sự xấu xí... khi nó diễn ra bằng cú ra đòn tay làm đo ván HLV Roger Felipe Gouveia Augusto.



HLV Felipe Augusto của Sabah nằm đo ván trên sàn đấu nhà thi đấu futsal Astro Arena ngay sau trận tranh hạng 3. Ảnh: NST

Cả cầu trường nhà thi đấu Astro Arena cứ tưởng như vị trí hạng ba thuộc về Sabah khi họ dẫn JDT 3-1. Tuy nhiên sau đó thì CLB futsal của Hoàng tử Ismail có cú ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Sabah 4-3.

Sòng phẳng mà nói trận tranh hạng 3 là một trận đấu có chất lượng.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận vang lên, HLV Roger Felipe Gouveia Augusto của Sabah hùng hổ lao vào sân. Không biết ông lao vào ăn thua đủ với ai nhưng thái độ hùng hổ đầy manh động. Các quan chức của đội can ngăn, nhưng Augusto quá khỏe, ông vùng vẫy rồi té xuống sàn mà vẫn không chịu di chuyển vào bên trong... Thế là “màn giao lưu UFC” diễn ra để ngăn cản sự manh động của HLV này. Augusto bị dính những cú chỏ và sau đó là một đòn tay trực diện và lại quỵ ngã xuống sàn đấu lần nữa. Nhiều tiếng hăm dọa vang lên... nhưng sau đó HLV Augustin kịp thời được những trợ lý đưa ra ngoài mặt sàn thi đấu và bảo vệ ổn thỏa. Cảnh tượng rất lộn xộn và ồn ào. Tình huống diễn ra từ đầu đến cuối được nhiều người cho là thật ngu xuẩn.

Trận tranh hạng 3 có Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia kiêm Trưởng ban futsal Malaysia, ông Seri Rodsmadi Ismail dự khán và chuẩn bị rời khán đài xuống sân trao các danh hiệu và HCĐ cho JDT.

Trả lời báo chí, Phó Chủ tịch Ismail nói: “Đây quả là điều bất thường trong thể thao, tôi đang đợi báo cáo trận đấu của giám sát, xem lại băng hình và sẽ mời các bên liên quan đến làm việc. Những hành động xấu xí này không thể thoát khỏi sự trừng phạt”.

Hành vi xấu xí ngay sau trận tranh hạng ba này xảy ra sau 24 giờ đồng hồ khi Công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Malaysia (MFL) vừa công bố những chuẩn mực mới về văn hóa bóng đá của Malaysia, trong đó có cả futsal.