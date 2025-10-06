Hỗn loạn nội bộ đội tuyển Malaysia sau trận thắng đậm Việt Nam 06/10/2025 15:01

(PLO)- Đội tuyển Malaysia đang trải qua một giai đoạn hỗn loạn bậc nhất trong nhiều năm gần đây khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, nhưng tâm điểm lại không nằm ở những cái tên được triệu tập.

HLV Peter Cklamovski đã công bố danh sách chính thức của đội tuyển Malaysia cho hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào với sự góp mặt của những trụ cột quen thuộc như Arif Aiman, thủ môn Syihan Hazmi, hậu vệ Quentin Cheng hay tiền vệ Stuart Wilkin. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bàng hoàng là sự vắng mặt hoàn toàn của 7 cầu thủ nhập tịch vốn đã trở thành nhân tố chính trong đội hình.

Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel Serrano đều bị gạch tên. Đây là hệ quả trực tiếp từ án phạt mà FIFA đưa ra chỉ vài ngày trước đó, cáo buộc FAM đã gian lận giấy tờ và thao túng quá trình nhập tịch cho nhóm cầu thủ này.

FIFA không chỉ cấm họ thi đấu trong vòng một năm mà còn phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ, trong khi FAM phải nhận khoản tiền phạt nặng lên đến 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 11,5 tỉ đồng Việt Nam). Sự việc này đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ, bởi bảy cầu thủ kể trên vốn là những trụ cột giúp đội tuyển Malaysia thi đấu khởi sắc tại vòng loại Asian Cup 2027 trước đó, đặc biệt là thắng Việt Nam 4-0 sau 11 năm ròng rã.

Sau chiến thắng lịch trước tuyển Việt Nam, bóng đá Malaysia đang rơi vào tình cảnh rối ren khi bị FIFA trừng phạt nặng nề. Ảnh: CCT.

Trong danh sách mới, sự chú ý dồn về ba cái tên lần đầu tiên góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Declan Lambert, hậu vệ đa năng có khả năng đá cả biên lẫn trung tâm, Jordan Mintah - tiền đạo gốc Ghana đã chơi bóng tại Malaysia từ năm 2020, và Muhammad Ramadhan Saifullah - tiền vệ trẻ đang nổi lên mạnh mẽ ở Johor Darul Ta’zim.

Trường hợp của Jordan Mintah là cầu thủ nhập tịch mới nhất hồi tháng 8, nhưng khác với nhóm 7 cầu thủ vừa bị loại, anh có quá trình thi đấu liên tục tại Malaysia suốt 5 năm và đáp ứng đủ điều kiện hợp pháp để trở thành công dân. Ở tuổi 30, Mintah được kỳ vọng mang lại sự bổ sung cần thiết trên hàng công vốn thiếu chiều sâu của đội tuyển Malaysia.

Trong khi đó, một cầu thủ nhập tịch kỳ cựu khác là Liridon Krasniqi đã không thể kìm nén sự thất vọng trước án phạt từ FIFA. Trên tài khoản Instagram cá nhân, Liridon khẳng định quyết định này là “thiếu công bằng và thiếu tôn trọng đội tuyển Malaysia”. Anh cho rằng tất cả các thủ tục nhập tịch trước đó đều được thực hiện minh bạch, có sự hợp tác của chính phủ, FAM và thậm chí cả sự chấp thuận của FIFA.

Liridon Krasniqi thất vọng sau án phạt của FIFA. Ảnh: CCT.

“Giờ đây, đột nhiên quyết định lại thay đổi? Tại sao? Bởi ai?”, Liridon viết đầy bức xúc. Anh cho rằng vấn đề không còn là giấy tờ nữa mà trở thành câu chuyện về phẩm giá và sự chính trực, đồng thời ám chỉ rằng có những thế lực không muốn chứng kiến sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia.

Bất chấp những tranh cãi, đội tuyển Malaysia vẫn phải hướng sự tập trung cho trận đấu then chốt tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào vào ngày 9-10 tại Vientiene. Đây là thử thách không hề dễ dàng trong bối cảnh lực lượng bị xáo trộn nghiêm trọng. Sự vắng mặt của 7 cầu thủ nhập tịch buộc nhà cầm quân người Úc phải thay đổi chiến thuật và tin tưởng nhiều hơn vào những cầu thủ trẻ nội địa. Trận lượt về trên sân Bukit Jalil ngày 14-10 càng trở nên quan trọng khi khán giả nhà kỳ vọng đội tuyển Malaysia có thể lấy lại niềm tin sau biến cố.

FAM cũng đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ kháng cáo lên FIFA. Hạn cuối cho việc nộp đơn là ngày 6-10, tức chỉ ba ngày sau khi danh sách triệu tập được công bố. Nếu kháng cáo thành công, đội tuyển Malaysia có thể lấy lại sự phục vụ của một vài cầu thủ nhập tịch, nhưng nếu thất bại, đội bóng áo vàng - đen sẽ buộc phải chơi cả chiến dịch vòng loại trong tình trạng không lành lặn.

Malaysia có hai trận thắng Nepal 2-0 và qua mặt Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 nhưng lại vướng vào rắc rối gian lận giấy tờ cầu thủ nhập tịch. Ảnh: CCT.

Áp lực dành cho ban lãnh đạo FAM lúc này vô cùng lớn, bởi ngoài tiền phạt, uy tín của bóng đá Malaysia cũng đang bị tổn hại nặng nề trên trường quốc tế.

Người hâm mộ Malaysia đang sống trong trạng thái vừa phẫn nộ, vừa lo lắng. Họ phẫn nộ bởi cảm giác bị FIFA trừng phạt một cách bất ngờ, nhưng cũng lo lắng vì lực lượng của đội tuyển Malaysia đang suy yếu đúng vào thời điểm quan trọng. Riêng với HLV Cklamovski, đây là bài toán nan giải khi ông vừa phải tìm cách ổn định tinh thần cầu thủ, vừa phải sắp xếp đội hình tối ưu từ một lực lượng thiếu hụt.

Dù vậy, nhiều chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng chính trong nghịch cảnh, tinh thần chiến đấu và khát khao khẳng định của những cầu thủ trẻ bản địa có nhiều cơ hội được thể hiện, góp phần củng cố lại sức mạnh cho đội tuyển Malaysia.