Phát ngôn gây sốc của HLV Ruben Amorim bị phản ứng dữ dội 06/10/2025 14:11

(PLO)- Manchester United đang rơi vào tâm điểm của những tranh cãi mới, sau phong độ kém cỏi trên sân là phát ngôn gây sốc và... đổ thừa của HLV Ruben Amorim.

Sau chiến thắng 2-0 trước đội khách Sunderland cuối tuần qua, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bất ngờ lên tiếng cho rằng các cầu thủ của ông đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ giới truyền thông và đặc biệt là những lời chỉ trích của các chuyên gia bóng đá. HLV Ruben Amorim nhấn mạnh không khí bên ngoài phòng thay đồ đã tạo ra sự hoang mang, khiến các cầu thủ khó tập trung vào việc thực hiện chỉ đạo chiến thuật.

Tuy nhiên, phát biểu này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ cựu đội trưởng MU Gary Neville, người vốn nổi tiếng thẳng thắn và không ngại va chạm. Trên podcast cá nhân, Neville khẳng định ông “không có nhiều thời gian” cho những lời biện hộ kiểu như vậy.

Theo Neville, nếu các cầu thủ Man United bị lay động chỉ bởi lời nói của những chuyên gia truyền hình, thì đơn giản họ không đủ bản lĩnh để chơi cho đội bóng này. Neville nhắc lại câu chuyện từ thời còn khoác áo Man United khi bị Alan Hansen nhận định rằng “bọn trẻ chẳng bao giờ giành được gì”. Thế nhưng, thế hệ của ông vẫn vượt qua mọi nghi ngờ để lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Cựu thủ quân MU phản ứng về những bao biện của HLV Ruben Amorim về phong độ kém cỏi của các học trò. Ảnh: EPA.

Điều khiến Neville nổi giận không chỉ là cách HLV Ruben Amorim đẩy trách nhiệm sang bên ngoài, mà còn là dấu hiệu cho thấy một “văn hóa yếu đuối” đang tồn tại tại Old Trafford. Ông nhấn mạnh rằng trong phòng thay đồ những năm 1990, khi Man United thua trận, không ai tìm cách đổ lỗi cho báo chí hay trọng tài. Các cầu thủ đều giơ tay nhận trách nhiệm, đối diện thẳng thắn với thất bại. Theo Neville, đó chính là tinh thần của những đội bóng lớn và cũng là điều mà đội hình hiện tại đang thiếu trầm trọng.

Manchester United lúc này mới chỉ có 3 chiến thắng sau 7 vòng đấu, trong đó hai trận là trước các đội bóng mới thăng hạng. Thành tích nghèo nàn khiến họ rơi xuống vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng, tiếp tục kéo dài chuỗi ngày thất vọng của người hâm mộ.

Dù chiến thắng Sunderland giúp đội bóng lấy lại chút tự tin, nhưng giới chuyên môn vẫn cho rằng lối chơi của Man United dưới thời HLV Ruben Amorim chưa thực sự rõ ràng. Sự phụ thuộc vào khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân khiến đội bóng dễ bị bắt bài khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn.

Man United chưa thoát ra khỏi chuỗi ngày u ám ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Không chịu dừng lại, Neville còn cảnh báo việc HLV Ruben Amorim mải mê phản ứng với giới truyền thông thay vì tập trung giải quyết vấn đề chuyên môn là “một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm”. Ông chỉ trích tư duy bào chữa và tâm lý đổ lỗi, coi đó là “điều tồi tệ nhất có thể làm trong cuộc sống, không chỉ trong bóng đá”. Theo ông, cách duy nhất để khiến giới chuyên gia im lặng chính là giành chiến thắng, và hiện tại Man United chưa thể làm được điều đó.

Neville cũng đặt câu hỏi liệu Amorim có thực sự đủ bản lĩnh để dẫn dắt đội bóng vượt qua sóng gió, hay sẽ nhanh chóng bị cuốn theo vòng xoáy chỉ trích. Một điểm đáng chú ý lớn là Neville không đơn độc trong quan điểm này. Nhiều cựu danh thủ và chuyên gia tại Anh cũng bày tỏ lo ngại Man United đang đi vào vết xe đổ của những mùa giải gần đây: lối chơi thiếu bản sắc, cầu thủ không giữ được sự tập trung, còn nhà cầm quân thì dễ dàng bị tác động bởi áp lực dư luận.

Thậm chí, một số tờ báo Anh còn cho rằng ban lãnh đạo Man United có thể sớm xem xét tương lai của HLV Ruben Amorim nếu tình hình không được cải thiện. Việc kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 15 vẫn để lại vết sẹo khó quên, và không ai muốn chứng kiến một kịch bản thảm họa tương tự tái diễn.

Chiếc ghế nóng của HLV Ruben Amorim vẫn còn treo lơ lửng khiến ông có thể bị mất việc bất kỳ lúc nào. Ảnh: EPA.

Trong khi Neville lên tiếng thẳng thắn, người hâm mộ Man United lại chia rẽ. Một bộ phận cho rằng Amorim cần được trao thêm thời gian để xây dựng lối chơi và làm quen với áp lực khủng khiếp tại Premier League. Nhưng cũng có nhiều ý kiến đồng tình với Neville, rằng một chiến lược gia của Manchester United phải đủ mạnh mẽ để gạt bỏ mọi tiếng ồn từ bên ngoài, thay vì biến chúng thành lý do bào chữa. Áp lực lúc này không chỉ đến từ kết quả trên sân mà còn từ chính kỳ vọng to lớn của hàng triệu cổ động viên khắp thế giới.

Bóng đá Anh vốn không thiếu những câu chuyện về mâu thuẫn giữa HLV và các chuyên gia bình luận, nhưng hiếm có trường hợp nào căng thẳng như hiện tại ở Old Trafford. Và với Man United, mọi lời nói, mọi trận đấu đều trở thành đề tài nóng bỏng.

Sự đối đầu giữa HLV Ruben Amorim và chuyên gia bóng đá Neville vì thế cũng phản ánh một thực tế rằng CLB này đang bị cuốn vào vòng xoáy của áp lực, chỉ trích và kỳ vọng, nơi bất kỳ sự yếu kém nào cũng sẽ bị phơi bày không khoan nhượng.