Sốc: UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League 06/10/2025 12:13

(PLO)- UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League và tạo ra Champions League mới với "một kênh truyền hình riêng theo phong cách Netflix".

Các đài truyền hình hiện tại có thể mất toàn bộ quyền phát sóng các trận đấu sau khi liên đoàn bóng đá châu Âu - UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League, tờ Sun Sports (Anh) tiết lộ thông tin gây sốc. Điều đó sẽ tạo ra một giải đấu Champions League hoàn toàn mới.

Đề án gây sốc

Giải đấu ly khai Super League đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới tức giận sau khi vào tháng 4-2021, 12 CLB lớn tuyên bố sẽ đăng ký tham gia giải đấu. Điều này buộc 6 CLB lớn của Anh tham gia đề án Super League phải xin lỗi và rút lui khỏi giải. Ý tưởng về Super League vẫn tồn tại mặc dù chỉ còn lại Real Madrid là thành viên cuối cùng.

Và các báo cáo mới nhất cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra giữa UEFA và những người đứng đầu đề án Super League trước năm 2027. Đây là một năm quan trọng vì đó là thời điểm bản quyền truyền hình Champions League hiện tại hết hạn.

Điều này có nghĩa là thể thức thi đấu tại Champions League có thể được thay đổi một lần nữa thành sự kết hợp giữa phiên bản hiện tại và Super League. Nhà báo Arancha Rodríguez tuyên bố rằng giải Champions League mới sau sáp nhập sẽ giữ lại vòng bảng và vòng knock-out.

UEFA đàm phán để sáp nhập Champions League và Super League. ẢNH: EPA

Ngoài ra, cũng có một số thay đổi được thực hiện, đặc biệt là ở giai đoạn đầu giải đấu. Theo đó, 36 đội sẽ được chia thành hai bảng. Bảng thứ nhất bao gồm 18 đội mạnh nhất châu Âu theo bảng xếp hạng UEFA. Bảng thứ hai sẽ là 18 đội còn lại. Mỗi đội vẫn sẽ chơi tám trận ở vòng bảng nhưng chỉ với các đội trong cùng bảng.

Vòng loại Champions League mới vẫn sẽ giữ nguyên, dựa trên thành tích của đội ở giải trong nước và điểm hệ số của UEFA. Tám đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, quá trình phân loại cho các đội khác vào vòng knock-out vẫn đang được thảo luận.

UEFA và Super League sau sáp nhập sẽ trông như thế nào?

UEFA vẫn sẽ nắm quyền điều hành giải đấu và giữ nguyên tên gọi Champions League. Thay đổi lớn sẽ chỉ diễn ra ngoài sân cỏ với kế hoạch ra mắt "một đài truyền hình theo phong cách Netflix". Theo đó, UEFA sẽ lập đài truyền hình riêng do mình sở hữu.

Điều này có nghĩa là bản quyền truyền hình sẽ không được bán cho các đài truyền hình và việc phát sóng các trận đấu sẽ vẫn thuộc về UEFA trên nền tảng riêng của họ. Báo cáo khẳng định rằng mục tiêu là làm cho "sản phẩm có giá rẻ hơn". Điều này cho thấy việc loại bỏ các đài truyền hình có thể giúp giá vé giảm hoặc thậm chí miễn phí đối với một số trận đấu mà UEFA kiếm được từ doanh thu quảng cáo.