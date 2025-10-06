Ai có lỗi trong sự lụn bại của MU: Không phải Amorim 06/10/2025 07:29

(PLO)- Cựu hậu vệ Liverpool, Glen Johnson đã chỉ ra ai có lỗi trong sự lụn bại của MU và đó không phải là HLV Ruben Amorim.

Tương lai của Ruben Amorim tại Manchester United trở thành tâm điểm chú ý sau trận thua 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League. Cựu hậu vệ Liverpool, Glen Johnson đã chỉ ra ai có lỗi trong sự lụn bại của MU.

Cựu hậu vệ Liverpool, Glen Johnson, đã đổ lỗi hoàn toàn cho các cầu thủ Manchester United chứ không phải Ruben Amorim. Manchester United chỉ giành được ba chiến thắng từ đầu mùa đến nay.

Thất bại bất ngờ trước đội bóng hạng Hai Grimsby Town tại Carabao Cup đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho MU, trong khi trận thua 1-3 trước Brentford càng khiến Amorim bị soi xét kỹ lưỡng hơn, bất chấp việc MU vừa thắng Sunderlan 2-0. Tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin rằng MU hiện không có ý định sa thải Amorim và cũng không cân nhắc việc tìm người thay thế.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu lập trường này có thay đổi nếu MU tiếp tục chơi tệ sau kỳ nghỉ quốc tế hay không. Khi được hỏi về tình hình tại Old Trafford, Johnson khẳng định vấn đề xuất phát từ những yếu tố khác chứ không phải từ HLV trưởng và cho rằng ông có thể hình dung đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe và INEOS sẽ tiếp tục ủng hộ vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha.

Ai có lỗi trong sự lụn bại của MU? ẢNH: AMA/MARC ATKINS

"Tôi có thể thấy Amorim sẽ gắn bó với Manchester United vì CLB có thể nghĩ rằng họ phải ủng hộ một HLV vào một thời điểm nào đó", Glen Johnson chia sẻ, "Họ đã trải qua quá nhiều cái tên (HLV) khác nhau rồi, có lẽ họ sẽ quyết định rằng việc luôn thay đổi không phải là giải pháp.

Với đội hình hiện tại của Amorim, các cầu thủ không đủ giỏi để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu. Đó là lý do tại sao Manchester United lại ở vị trí hiện tại, không phải do HLV. Họ bị đánh bại vì đội hình không đủ tốt. Đội hình Manchester United ngày xưa đã không còn nữa.

Mọi người đều kỳ vọng họ sẽ chiến đấu để trở lại tốp bốn Premier League, nhưng giờ họ chẳng thể làm được điều đó nữa. Họ đã chứng minh nhiều năm nay rằng họ không đủ giỏi, nên tôi không nghĩ bạn có thể đổ lỗi cho HLV. Có rất nhiều điều cần phải sửa chữa. Nếu họ sa thải Amorim, họ sẽ có một HLV mới kế thừa đội hình cũ. Rồi sao nữa?".

Khi được hỏi về việc ai có thể kế nhiệm Amorim nếu ông ra đi, Johnson từ chối đề xuất người thay thế. Thay vào đó, Johnson khẳng định bất kỳ HLV nào mới đến cũng sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn tại MU trong tình hình hiện tại.

"Bạn không thể xây dựng sự ổn định nếu không có nền tảng vững chắc", Johnson giải thích, "Đó là một CLB hàng đầu, một cái tên lớn. Họ đã là đội bóng xuất sắc nhất trong nhiều năm, vậy mà giờ đây họ lại không thể cản phá một đường chuyền thẳng dài 50 yard. Thật điên rồ khi chứng kiến ​​điều đó.

Họ cần phải quay lại với những điều cơ bản. Không phải của Ngoại hạng Anh, mà là của bóng đá học đường. Tôi không nghĩ mình có thể giới thiệu bất kỳ HLV nào có thể giải quyết vấn đề này, vì tình trạng này vẫn diễn ra trong nhiều năm với những cầu thủ này. Vẫn là những sai lầm đó.

Tôi cảm thấy tiếc cho HLV Ruben Amorim và tôi sẽ cảm thấy tiếc cho người tiếp theo, bởi vì họ sẽ luôn là những người bị đổ lỗi và bị sa thải. Ở trạng thái này, không có người quản lý nào có thể sớm đưa Manchester United trở lại đỉnh cao".